Esta pareja se enamoró escalando ilegalmente los edificios más altos del mundo

(CNN) -- ¿Cuál fue tu primera cita más emocionante? En 2016, dos jóvenes rusos conocidos por sus aventuras extremas de "rooftopping" (que consistían en escalar ilegalmente lugares como La Sagrada Familia y la Torre Eiffel) se saltaron el superficial cóctel de la hora feliz y, en cambio, ascendieron al rascacielos sin terminar más alto de China, el Goldin Finance 117, de 597 metros de altura.

En aquel momento Ivan Beerkus y Angela Nikolau no sabían que acabarían juntos. Beerkus había invitado a Nikolau, una rara mujer miembro de la comunidad de los tejados, a unirse a él en la escalada y hacer publicaciones patrocinadas en las redes sociales. Pero fue el comienzo de una larga relación romántica y creativa, que los ha llevado a viajar juntos miles de kilómetros (y miles de metros hacia arriba).

Ocho años después, el documental "Skywalkers: A Love Story" repasa su insólito romance a través de cientos de horas de metraje que, por supuesto, incluyen imágenes de infarto filmadas por ellos desde alturas imposibles y algún que otro encontronazo con las fuerzas del orden.

Como todas las parejas, Beerkus y Nikolau tienen sus altibajos, y cuando discuten, lo que está en juego es un poco más alto que para el resto de las parejas (en una escena, Beerkus acusa valientemente a su novia de ser "demasiado negativa" mientras ella se prepara para una arriesgada pose acrobática literalmente por encima de las nubes). A través de los inusuales estilos de vida de la pareja, "Skywalkers" se convierte en una meditación sobre la confianza y el compromiso, aunque sus acrobacias también te harán sudar las manos, si eso es lo que te gusta.

Dirigida por Jeff Zimbalist, un cineasta con experiencia propia en tejados, y codirigida por Maria Bukhonina, "Skywalkers" debutó en el Festival de Cine de Sundance en enero y ahora se transmite en Netflix. Sigue a la pareja, que utiliza la experiencia de Nikolau como gimnasta entrenado para crear acrobacias en repisas estrechas, postes y andamios, mientras asumen desafíos cada vez más difíciles y navegan en su propia relación en ciernes.

"No se trata sólo del miedo a caer desde las alturas, sino más bien del miedo a enamorarse", dijo Zimbalist en una videollamada con CNN. "Ángela primero me dijo que eran… competidores y rivales. Pero se podía sentir que allí había un coqueteo burbujeante".

Un desafío arquitectónico

A medida que avanza el documental, la pareja traza su ascenso más difícil hasta el momento: el Merdeka 118 de Kuala Lumpur, el segundo edificio más alto del mundo. La reluciente torre de 678 metros de altura, que se inauguró a principios de este año, está coronada con una aguja de 160 metros a cuyo vértice solo se puede acceder a través de una estrecha escalera interna.

En 2022, cuando Beerkus y Nikolau planearon la escalada, el rascacielos "superalto" había llegado a su tope, pero todavía estaba en construcción. Evadir la seguridad y alcanzar su apogeo de manera segura requería un plan intenso y elaborado, uno conjurado mientras resolvían los problemas de su relación. (En el momento de su ascenso, el propietario de la torre dijo que la policía estaba investigando a la pareja por invasión de propiedad privada, aunque las autoridades de Malasia no respondieron a CNN sobre si se tomaron más acciones legales).

Caminar por los tejados es un pasatiempo polémico, tanto por el peligro que representa como por la dependencia de los participantes de la actividad ilegal. Con la emergencia de este "deporte" urbano como una de las formas más extremas de conseguir 'Me gusta' en las redes sociales, se han producido varias muertes desgarradoras.

Para "Skywalkers", el equipo de filmación siguió a Beerkus y Nikolau para documentar sus acrobacias, pero sólo hasta cierto punto. Zimbalist hizo hincapié en las medidas de seguridad de su equipo, que fueron diseñadas para garantizar que la tripulación no se pusiera en peligro ni presentara distracciones para la pareja.

"Hablamos mucho con Ivan y Angela y les dijimos: 'Por favor, no hagan nada más loco que lo que harías normalmente'", dijo Zimbalist. "Porque para nosotros, esta no es una película sobre si tienes éxito o no en Merdeka o en cualquier otra escalada... el suspenso genuino aquí es si eliges confiar el uno en el otro".

Un "estado mental ampliado"

Para la pareja, caminar por una azotea no se trata sólo de lograr emociones fuertes. Nikolau, hija de artistas de circo, dice en la película que esforzarse al máximo es algo que le arraigó desde la infancia y que siempre se esfuerza por superarse. Para Beerkus, que escaló edificios solo en Moscú durante años, subir a los tejados ofrece una sensación de claridad mental.

"Cuanto más alto subía, más fácil era respirar", dice a la cámara, recordando sus primeros ascensos. "Esta vida extrema, este estado mental expandido, es esencial para mí".

Zimbalist reconoce los peligros de los tejados y dice que su película no trata de "defender lo que hacen de los críticos".

En cambio, espera que "Skywalkers", además de su mensaje sobre el amor y la confianza, ofrezca una mirada poco común al arduo trabajo y la planificación detrás de las "pulidas" publicaciones de los tejados en las redes sociales.

"Con cualquier actividad que sea peligrosa, las redes sociales tienden a disfrazar la dificultad", dijo. "Contar la historia detrás de un truco ayuda a dar contexto y mostrar cuán desafiantes y peligrosas son algunas de estas cosas".

Lo creas o no, Nikolau sostiene que tiene miedo a las alturas, algo a lo que ha tenido que enfrentarse repetidamente para mantenerse al día con el trabajo que ha elegido.

"El miedo nunca desapareció realmente; simplemente mejoré cada vez más a la hora de afrontarlo", explica en un clip.

Entonces, aunque los creadores de "Skywalkers" probablemente preferirían que no subieras al rascacielos más cercano, su película nos anima a atrevernos y decir "sí" a lo que más nos asusta.

"Skywalkers: Una historia de amor" está disponible para ver en Netflix