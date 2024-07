Los investigadores reconstruyen un perfil desconcertante del atacante en el intento de magnicidio de Trump

Lo que sabemos hasta ahora del atacante de Donald Trump 2:39

(CNN) -- Tras realizar más de 200 entrevistas y rastrear su historial telefónico y de búsquedas en Internet, los investigadores federales lograron reconstruir un primer retrato del hombre que intentó asesinar al expresidente Donald Trump: Thomas Matthew Crooks era un solitario inteligente y sin pretensiones, que expresó su interés por las armas y no hablaba mucho de política.



Pero el perfil emergente de Crooks casi una semana después del tiroteo ha dejado a las autoridades desconcertadas sobre un motivo para su asalto y ha tenido a los investigadores especulando que sus intenciones pueden haber sido menos motivadas políticamente y más sobre atacar al objetivo de más alto perfil cerca de él.

Las autoridades advierten de que la investigación se encuentra aún en sus primeras fases. Sin embargo, en algunos aspectos, Crooks parece similar a las docenas de jóvenes que han sembrado el caos en Estados Unidos con rifles de asalto de gran potencia en los últimos años. Tenía pocos amigos cercanos, solía ir a disparar a un campo de tiro local, y no parecía mostrar opiniones muy arraigadas que pudieran sugerir un atentado por motivos políticos, según las entrevistas de CNN con las fuerzas del orden y una revisión de las notas de una reunión informativa con el Congreso.

Además del expresidente, Crooks había buscado en Internet sobre el presidente Joe Biden y tenía fotos en su teléfono de otras figuras prominentes de ambos partidos. Buscó la ubicación del mitin de Trump, así como de la próxima Convención Nacional Demócrata, dicen las notas de la sesión informativa, y descubrió que Trump planeaba aparecer a sólo una hora en auto de su casa en los suburbios de Pittsburgh.

Eso sugiere que Crooks podría haber estado buscando llevar a cabo un tiroteo de alto perfil, y la proximidad y el momento del evento de Trump ofrecían la oportunidad más accesible, según han especulado los funcionarios federales.

"Aunque no consiguió su objetivo principal, el atacante tuvo éxito en muchos sentidos porque se acercó a hacer algo que nadie ha hecho en décadas", dijo un funcionario federal a CNN, refiriéndose al intento de asesinato de un candidato presidencial.

Aún no está claro si Crooks pretendía llevar a cabo un ataque mucho mayor y empezó por Trump porque era la forma de ganar más notoriedad.

Crooks también había buscado información sobre otro atacante en masa reciente que disparó y mató a cuatro compañeros en un instituto de Michigan en 2021. Las búsquedas en la web sobre ese atacante, Ethan Crumbley, son consistentes con lo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han visto en otros atacantes en tiroteos en masa que investigan a personas a las que desean emular, en parte, como una forma de formar su propia idea de cómo hacer algo más grande, dijo el funcionario federal.

Pero también hay diferencias significativas entre el comportamiento de Crooks y el de un atacante típico. El día del ataque, Crooks parecía haber tenido como objetivo específico a Trump, sin apuntar a las multitudes en un intento de matar al mayor número de personas posible. Aunque llevaba un explosivo improvisado en su automóvil, no está claro si planeaba hacerlo estallar para matar gente o como distracción.

Kathleen Puckett, exanalista de comportamiento del FBI que trabajó en el caso del "Unabomber" Ted Kaczynski, dijo que Crooks también parecía tener menos potencia de fuego que muchos atacantes en masa, que a menudo llevan varias armas y llevan chalecos antibalas.

"No me pareció que estuviera preparado para un asalto", dijo Puckett, al tiempo que señaló los límites de la información disponible públicamente. "Me pareció que estaba aprovechando una ventana en la que veía una vulnerabilidad en la que sentía que no era observado hasta el punto de que podía realizar algunos disparos críticos".

Además, a diferencia de otros atacantes masivos que suelen dejar escritos para explicar sus ataques, las autoridades han recuperado hasta ahora pocas pistas, en la habitación de Crooks o en Internet.

Eso está frustrando a los expertos que están tratando de reconstruir su mentalidad y suscitando comparaciones con Stephen Paddock, el atacante que mató a 60 personas en Las Vegas en 2017. Casi siete años después del tiroteo masivo más mortífero de Estados Unidos, los investigadores aún no saben por qué Paddock apretó el gatillo.

Los familiares de Crooks dijeron a los investigadores que no hablaba abiertamente de política, y las pruebas recuperadas en su casa no arrojaron más luz sobre sus valores políticos o su ideología, según un informe compartido con CNN que detalla una sesión informativa que funcionarios del FBI y del Servicio Secreto de EE.UU. ofrecieron a los legisladores el miércoles.

Mary Ellen O'Toole, una experfiladora del FBI, dijo que, basándose en las pruebas reunidas hasta ahora, pensaba que el mitin de Trump era "muy atractivo" para Crooks en parte porque "cayó en su patio trasero"

"Esto le dio una atención increíble y lo catapultó a un punto en el que creo que es por eso que eligió esto", especuló.

Con todo, Puckett calificó a los atacantes solitarios, que en gran medida permanecen invisibles antes de los ataques, de "uno de los problemas más espinosos que existen" para las autoridades, y alertó contra el riesgo de precipitarse a la hora de encontrar respuestas simples sobre el móvil de Crooks.

"Sea cual sea su historia, no creo que sea simplista, sino más complicada", afirmó Puckett. "No quieres la versión simplista. Quieres todos los detalles que puedas encontrar".

-- Scott Glover, Allison Gordon y Holmes Lybrand de CNN contribuyeron a este reportaje.