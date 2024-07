Karina Milei se reúne con embajador de Francia en medio del escándalo con la selección argentina

La hermana de Javier Milei, Karina Milei. (Foto de OSCAR DEL POZO/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- Lo que empezó como un festejo de la selección argentina tras la ganar la Copa América 2024, en el que hubo cantos racistas y homófobos, terminó con Karina Milei, secretaria general de presidencia, reunida con el embajador francés en Argentina, Romain Nadal, un funcionario afuera del gobierno y la escalada de un episodio que, con el correr de las horas, devino en un asunto de Estado.

Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en su habitual conferencia de prensa matutina que la hermana del presidente se reunió con Nadal para aclarar que el mensaje de X de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el que señala a Francia como “un país colonialista” que no va a amedrentar a los argentinos, es a título personal. “No era la posición del gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas”, dijo.

CNN se comunicó con la Embajada de Francia en Argentina para conocer más detalles de la reunión pero no hubo respuesta.

El paso a paso de la escalada

Todo comenzó horas después de que la selección de Argentina ganara la Copa América. En un contexto de celebración dentro del autobús de regreso del estadio, el futbolista Enzo Fernández hizo una transmisión en vivo de Instagram en la que mostraba cómo él, en primer plano, y el resto de los jugadores detrás, coreaban un cántico de cancha con expresiones racistas y homófobas.

Después de que trascendiera el video, Fernández pidió perdón en sus redes sociales. “Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, escribió. “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter”.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA) inició una investigación y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) dijo que presentará una queja ante el organismo rector del fútbol mundial.

La reacción del gobierno: polémicas publicaciones de presidencia y la salida de un funcionario

En medio de la polémica, la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, defendió no solo a los futbolistas sino también el contenido de la canción y fijó en su cuenta de X una publicación que dice: “Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir”. “Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. (...) Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva a argentinidad!”, agregó.

A la par, la Oficina del Presidente Milei anunció también en un tuit el despido de Julio Garro, subsecretario de Deportes, por decir que Lionel Messi debería pedir perdón por lo ocurrido. Aunque Messi no aparece en el video de Fernández, Garro dijo que correspondía a su rol de capitán del equipo.

“La Oficina del Presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la Nación”.

El pedido viral en redes sociales por la salida de Garro

Después de las declaraciones del subsecretario en un programa de radio local, comenzó un pedido viral en la red social X con publicaciones exigiendo la salida del subsecretario.

Uno de esos pedidos explícitos que decían que el funcionario tenía que estar afuera del gobierno fue retuiteado por el propio presidente, antes de la comunicación oficial de su salida.

Daniel Parisini, alias “El Gordo Dan”, es otro de los referentes de ultraderecha de la red social que incitó el pedido de alejamiento de Garro de su cargo. Otros usuarios de la red social directamente insultaban al funcionario.

“Recordatorio para funcionarios de tercera y cuarta línea: si no entendés la ideología que te puso el cu*o en la silla donde lo tenés sentado, que dicho sea de paso, es la ideología del presidente (que es TU JEFE), entonces agradecé por la suerte que tuviste, disfrutá de tu cargo mientras dure, y…”, cerraba una publicación con otro agravio.

En febrero, uno de los tuiteros libertarios más influyentes fue incorporado al equipo del vocero presidencial, Manuel Adorni. Días atrás, Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe, que ahora forma parte del equipo de comunicación del gobierno, fue al programa de un canal de streaming que conduce “El Gordo Dan” y dijo que él era el “Guardián ideológico” de todo lo que postean los funcionarios en las redes para asegurarse que todos estén completamente alineados al pensamiento del partido con lo que se dice, “hasta en la última coma”. “Alguien tenía que hacerlo”, remató.