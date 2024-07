La luna llena de julio coincide con el aniversario de un acontecimiento lunar especial

La luna llena de julio, apodada luna de ciervo, alcanzará su máximo esplendor la madrugada del domingo. La luna de ciervo aparece en el horizonte de Split, Croacia, el 3 de julio de 2023. Crédito: Zvonimir Barisin/PIXSELL/DeFodi Images/Getty Images

(CNN) -- La luna llena de julio brillará en el cielo este fin de semana, y caerá cerca del aniversario de un acontecimiento lunar especial digno de celebración.



La luna llena, apodada "luna de ciervo", alcanzará su máximo a las 6:17 a.m. ET del domingo, según The Old Farmer's Almanac. Se llama "luna de ciervo" porque a los ciervos macho les crece toda la cornamenta en esta época del año, según el almanaque.

Pero como la luna aparece llena durante unos pocos días al mes en torno a su máximo esplendor, el mejor momento para verla podría ser el sábado, con motivo del 55 aniversario del alunizaje del Apolo 11, la primera misión espacial que llevó humanos a la Luna, explica Noah Petro, jefe del Laboratorio de Geología Planetaria, Geofísica y Geoquímica de la NASA.

"El primer alunizaje fue por la tarde (20 de julio de 1969), y esa noche hicieron el paseo lunar", explicó Petro. "No hay mejor manera de celebrarlo que salir a la calle y contemplar la luna llena y brindar por Neil (Armstrong), Buzz (Aldrin) y Michael Collins, y por todas las personas que ayudaron a hacer realidad el Apolo 11 hace 55 años".

Cómo ver la luna llena

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la luna llena será visible tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Para una observación óptima de la Luna, recomienda encontrar un lugar con una vista despejada del cielo, lejos de edificios altos y árboles. Incluso en ciudades con mucha contaminación lumínica, la Luna será visible en un cielo nocturno despejado.

No se necesita ningún equipo para ver la Luna llena, pero un telescopio o unos binoculares podrían realzar sus características: las zonas oscuras que se observan en la Luna son "vastos flujos de lava volcánica de miles de millones de años de antigüedad", explica Petro.

"Incluso a simple vista... puedes empezar a ver la historia de la Luna delante de ti. Y esa es una de las razones por las que me encanta estudiar la Luna: porque está ahí al descubierto para que la gente la vea", añadió. "En una noche clara de luna llena, se pueden ver diferencias de color y diferencias en la superficie que se remontan a la historia de la Luna".

Para el observador medio, la luna de ciervo se parecerá a casi cualquier otra luna llena, dijo Petro. Pero cada luna llena varía mes a mes, debido a su orientación ligeramente cambiante, conocida como libración, y a la distancia cambiante desde la Tierra en su órbita elíptica. Para observar las diferentes perspectivas, Petro sugiere tomar una foto de cada acontecimiento lunar en el momento en que se produce y luego compararla con la siguiente.

Y para aquellos que busquen vislumbrar otros cuerpos celestes, Saturno, Marte, Júpiter y Urano también serán visibles en las primeras horas de la mañana durante el mes de julio, según el video mensual de la NASA sobre la observación del cielo.

Descubrimientos lunares

El programa Artemis de la NASA tiene como objetivo devolver astronautas a la luna por primera vez desde el Apolo 17 en 1972. La agencia espacial planea establecer el primer puesto de avanzada lunar y explorar más la luna, contribuyendo a nuevos descubrimientos sobre nuestro vecino celestial más cercano.

Recientemente, los científicos confirmaron la primera evidencia directa de una cueva en la Luna utilizando datos de radar del Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, que ha estado recopilando datos desde su lanzamiento en junio de 2009. Los investigadores descubrieron la cueva conectada a un pozo encontrado dentro de una vasta llanura llamada Mare: Tranquillitatis, o mar de la Tranquilidad, la misma región donde aterrizaron los astronautas del Apolo 11 en 1969.

"Cuando fuimos a la luna hace 55 años, sabíamos muy poco sobre ella; no sabíamos cuántos años tenía, cómo se formó, los procesos que la han cambiado a lo largo de su vida", dijo Petro, quien también es el científico a cargo del proyecto tanto para el Lunar Reconnaissance Orbiter como para Artemis III.

"Cada vez que aprendemos algo nuevo sobre la Luna, ya sea sobre cuevas en la superficie lunar o muestras que regresan... también nos damos cuenta de lo poco que (todavía) sabemos sobre la Luna".

Los descubrimientos sobre la Luna nos ayudan a comprender mejor otros planetas, añadió Petro. La NASA espera que nuevas revelaciones lunares conduzcan a que el primer ser humano ponga un pie en Marte.

Petro recomienda observar la luna llena teniendo en cuenta estos hallazgos recientes y futuras misiones espaciales. Y si te pierdes esta luna llena, siempre estará la siguiente, añadió.

Lunas restantes de 2024

Hay cinco lunas llenas más que brillarán este año, según el Farmers' Almanac. Aquí están sus fechas:

19 de agosto: Luna de esturión

17 de septiembre: Luna de cosecha

17 de octubre: Luna del cazador

15 de noviembre: Luna de castor

15 de diciembre: Luna fría