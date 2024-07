Crece el malestar por el cántico racista de Enzo Fernández y sus compañeros de la Selección Argentina contra Francia

Enzo Fernández pidió disculpas por el cántico racista. (Rich Graessle/Icon Sportswire/AP)

(CNN) -- Las consecuencias para Enzo Fernández por el cántico racista de la selección argentina se intensificaron cuando el subsecretario de Deportes de Argentina fue despedido esta semana, mientras que el excapitán de la selección de Francia Hugo Lloris dijo que se había tratado de "un ataque contra el pueblo francés".

A principios de esta semana, Fernández se disculpó por el video, que fue publicado en Instagram desde el autobús del equipo después de ganar la Copa América, diciendo: "No refleja mis creencias ni mi carácter". Su club, el Chelsea, ha iniciado una investigación disciplinaria interna y la Federación Francesa de Fútbol ha presentado una denuncia judicial.

Julio Garro, subsecretario de Deportes de Argentina, dijo en una radio argentina que el capitán de la selección nacional, Lionel Messi, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, deberían disculparse.

Eso llevó al presidente del país, Javier Milei, a despedir a Garro.

"La Presidencia informa que ningún gobierno puede decirle a la Selección Argentina, campeona del mundo y bicampeona de América, qué comentar, qué pensar o qué hacer con o con cualquier otro ciudadano", escribió Milei en X el jueves.

"Por ello Julio Garro deja de ser subsecretario de deportes de la nación", añadía el mensaje.

Sin embargo, Garro luego "negó categóricamente" haber pedido a Messi que se disculpara.

"Sería una falta de respeto a quienes permanentemente nos honran con su calidad humana y deportiva", escribió en X.

Ni Messi ni Tapia se han pronunciado públicamente sobre el incidente.

En otra publicación, Garro continuó agradeciendo a Milei por haberlo dejado ser parte de su equipo.

"Lamento mucho si mi comentario ofendió a alguien, esa nunca fue mi intención, y por eso puse a disposición mi renuncia, aunque siempre estaré del otro lado de la discriminación en todas sus formas", dijo.

La vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, también cuestionó duramente a los críticos de Fernández.

"Ningún país colonialista nos va a intimidar por una canción que se canta en la cancha o por decir verdades que no quieren admitir", escribió en X. "Dejen de fingir indignación, hipócritas. Enzo, te apoyo, Messi, ¡gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente en alto! ¡Viva Argentina!".

Lloris, quien fue portero y capitán de Francia en la final del Mundial 2022 contra Argentina, fue mordaz con Fernández y con la selección argentina.

En su disculpa, Fernández dijo que estaba "atrapado en la euforia", pero Lloris insistió en que esto no era una excusa.

"No importa si estás en un momento de euforia porque has ganado un trofeo importante", le dijo a la BBC. "Exige aún más responsabilidad cuando eres un ganador. No quieres oír ni ver este tipo de cosas en el fútbol. Todos estamos en contra de la discriminación y el racismo".

"Simplemente pienso y espero que sea un error. Todos cometemos errores a veces y, con suerte, aprenderán de ello. Ellos [Argentina] son ​​la cara del fútbol ahora mismo, en Sudamérica, en el mundo. Merecen mucho crédito por lo que han hecho en el campo de juego durante los últimos cuatro o cinco años".

"Pero cuando ganas, eres un ejemplo para los demás, especialmente para los niños. Fue un ataque contra el pueblo francés, especialmente contra los franceses que tienen algún origen y familia africanos".

El exdelantero del Chelsea Demba Ba publicó una cita del medio francés Liberation en su cuenta X, escribiendo: "'Argentina, tierra de asilo para exnazis en fuga. Desde 1945, Perón ha dado la bienvenida a la liberación de los criminales de guerra".

Y añadió: "Y esto los sorprende…".