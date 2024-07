La película "Chariots of Fire" inmortalizó los Juegos Olímpicos de París de 1924. Décadas después de su estreno, la película ha adquirido "vida propia"

(CNN) -- Casi todo el mundo conoce la secuencia inicial, cinéfilo o no: la playa azotada por el viento, la espuma de las olas, la música estruendosa y triunfante y el sonido de los pies de los corredores sobre la arena mojada.



Así comienza la oscarizada película de 1981 "Chariots of Fire", que presenta a un grupo de atletas británicos mientras se entrenan para los Juegos Olímpicos.

Los corredores, cuyas camisetas y shorts están embarrados de arena y mar, avanzan salpicando por aguas poco profundas hacia la ciudad costera escocesa de St. Andrews, que aparece lentamente como una serie de torres y tejados en el horizonte.

La escena ha quedado grabada en la historia del cine, capturando de forma memorable la tranquila belleza de caminar por una playa desierta. La simple alegría de correr se convertirá en el tema central de la película, aunque los rostros de los atletas sean ahora una mezcla de dificultad, felicidad y determinación.

"Lo bonito del atletismo, a diferencia de casi cualquier otro deporte, es su falta de complejidad", explica a CNN Sport David Puttnam, productor de "Chariots of Fire". "Lanzas algo, saltas por encima de algo o corres. Es la síntesis del esfuerzo humano".

Quizá por eso la película, más de cuatro décadas después de su estreno, sigue siendo tan popular y tan cercana como siempre.

Basada en las vidas y las actuaciones de los velocistas Eric Liddell y Harold Abrahams, que ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París de 1924, "Chariots of Fire" ganó cuatro premios Oscar, incluido el de mejor película. Ha sido considerada una de las mejores películas británicas de todos los tiempos y una de las favoritas de los presidentes Ronald Reagan y Joe Biden.

Este año, con motivo del regreso de los Juegos Olímpicos a París, se han celebrado proyecciones públicas en varios países, lo que ha servido para recordar que "Chariots of Fire" sigue teniendo un gran atractivo y un mensaje edificante, que incluso puede salvar vidas.

"Tras el estreno de la película, debo haber recibido, y no exagero, al menos media docena de cartas de personas que decían que la película les había hecho tomar la decisión de no suicidarse, que valía la pena vivir", afirma Puttnam.

"La película tiene una forma de llegar a la gente... algo mucho más de lo que habíamos previsto o de lo que probablemente se había puesto en ella. Tiene vida propia".

"Chariots of Fire" narra la carrera atlética de Liddell y Abrahams, dos talentosos velocistas, en los años previos a los Juegos Olímpicos de 1924.

Liddell es una figura bondadosa con feroces creencias religiosas, un misionero en su Escocia natal que se retira de los 100 metros en las Olimpiadas porque las eliminatorias se celebran en domingo. En cambio, se inscribe --y gana-- los 400 metros, a pesar de tener escasa experiencia en correr la distancia más larga.

Este momento constituye el clímax emocional de "Chariots of Fire", cuando Liddell, interpretado por Ian Charleson, describe cómo su carrera está ligada a la religión: "Dios me hizo con un propósito, pero también me hizo rápido. Y cuando corro, siento su placer".

Liddell, jugador internacional de rugby escocés antes de ser campeón olímpico, ha sido célebre tanto por su altruismo como por sus hazañas deportivas. Nació en China y regresó allí para servir como profesor misionero después de los Juegos Olímpicos, permaneciendo la mayor parte del tiempo en Asia hasta su muerte en un campo de internamiento japonés 20 años después.

"Tenía mucho espacio en mi corazón para él", dice a CNN Sport el exvelocista escocés Allan Wells, que ganó el oro en los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. "Es una persona muy especial y se entregó a lo grande, de verdad. Es un legado enorme y deberíamos recordarlo".

Wells recuerda que tras su carrera en Moscú le preguntaron si le gustaría dedicar la victoria a Abrahams, el homólogo de Liddell en "Chariots of Fire" y, hasta entonces, el último británico en ganar el oro en 100 metros.

"Básicamente me lo estaba tirando a la garganta", dice. "Me lo pensé dos o tres segundos y me dije: 'No, si lo hice por alguien, lo hice por Eric Liddell'. Por suerte, había tres reporteros escoceses al fondo de la sala y todos me levantaron el pulgar".

"Creo que existe un apego, pero él [Liddell] era mucho más especial que yo... Quizá 20, 30 o 40 años después de que yo me haya ido, seguirán recordando a Eric Liddell antes que a Allan Wells".

El legado filantrópico de Liddell sigue vivo a través de The Eric Liddell Community, una organización benéfica de atención a la demencia con sede en Edimburgo que se centra en las personas mayores, la soledad y el aislamiento.

Este año, la organización lanzó la iniciativa The Eric Liddell 100, destinada a dar a conocer mejor la vida de Liddell entre las generaciones más jóvenes, reconociendo al mismo tiempo sus actos de heroísmo tras la invasión japonesa de China en 1931.

"Cuando estaba en China, al parecer le dijo a la gente que rezara por los japoneses, y eran las personas que los retenían en el campo de internamiento", explica a CNN Sport Sue Caton, sobrina de Liddell y patrona de la Eric Liddell Community. "Él pensaba que todo el mundo era importante. Nunca habría descartado a nadie, fuera quien fuera o hubiera hecho lo que hubiera hecho, porque creía que eso era lo que debíamos hacer".

John MacMillan, presidente de la Eric Liddell Community, está de acuerdo, e incluso señala cómo algunas personas en China han acogido a Liddell como su primer medallista de oro olímpico no oficial.

"Evidentemente, era una persona decidida, comprometida y que anteponía las necesidades de los demás a las propias", afirma MacMillan. "Se le recuerda como una especie de Robin Hood".

Abrahams es un contrapunto sorprendente a Liddell en "Chariots of Fire", su convicción y fuerza de personalidad no son menos contundentes.

La película también presenta la fe de Abrahams como un factor motivador en su carrera como corredor. El antisemitismo constituye el telón de fondo de su época de estudiante en Cambridge y su capacidad atlética se describe como "un arma... contra el hecho de ser judío".

"Daba mucha importancia a mi atletismo como medio de demostrar que no era inferior", dijo Abrahams, que murió tres años antes del estreno de la película, en una entrevista con la BBC en la década de 1960.

"Esto desempeñó un papel muy importante en mi vida. Creo que se exagera: había cierto antisemitismo cuando yo era joven, y lo hay ahora. Pero yo estaba tan empeñado en demostrar mi superioridad que lo aposté todo al atletismo".

Para Abrahams, correr lo absorbía todo, hasta el punto de que a menudo se volvía ansioso y obsesivo con sus actuaciones, un detalle que captó el actor Ben Cross en "Chariots of Fire". Se lo cuenta al entrenador Sam Mussabini la víspera de la final olímpica de los 100 metros: "Conozco el miedo a perder, y ahora casi me da miedo ganar".

La relación nerviosa e incómoda de Abrahams con las carreras era casi autodestructiva.

"Harold Abrahams era un hombre extremadamente neurótico, y decir que era muy nervioso es casi un eufemismo", dice a CNN Sport el autor Mark Ryan, cuyo libro "Chariots Return" traza las vidas y la influencia de Liddell y Abrahams.

"Pasaba por un infierno absoluto antes de las carreras, al borde de los ataques de nervios. El miedo era la expectativa, que la gente había acudido allí para verlo ganar, pero también se reirían si perdía".

Los nervios de Liddell al principio de su carrera, en cambio, desaparecieron con el tiempo.

"Lo superó rápidamente cuando se dio cuenta de que podía relacionar mentalmente sus carreras con su cristianismo", añade Ryan, "y entonces toda la presión desapareció. Seguía odiando perder, pero si era voluntad de Dios que no ganara, no ganaba. Todo era por la gloria de Dios, y lo que tuviera que ser, sería. Esa era una mentalidad maravillosa para llevar a cualquier carrera, creo".

Abrahams se lesionó gravemente la pierna en salto de longitud al año siguiente de los Juegos Olímpicos de París, lo que le obligó a retirarse del atletismo. Posteriormente se convirtió en un influyente periodista, locutor y administrador de atletismo, y sigue siendo uno de los tres únicos británicos que han ganado el título olímpico de los 100 metros.

"Chariots of Fire" ha evitado que los logros de Liddell y Abrahams se pierdan en el tiempo, pero la película no es un retrato preciso de sus vidas.

Liddell, por ejemplo, decidió no correr los 100 metros mucho antes de los Juegos, a diferencia de la decisión de última hora que se presenta en la película. Su medalla de bronce en los 200 metros también se pasa por alto, mientras que el entrenamiento de los atletas en la escena inicial no tuvo lugar en St. Andrews, sino en Broadstairs, una ciudad del sur de Inglaterra.

Puttnam, que ha reconocido que la película se tomó licencias artísticas, dice que nunca previó su éxito, entre otras cosas por las limitaciones presupuestarias (disponía de US$ 6 millones) y los numerosos obstáculos logísticos.

Cuando llegó el momento de los Oscar, le resultaba indiferente asistir y nunca esperó que subiría al escenario para recoger el premio a la mejor película.

"Recuerdo que me levanté, me temblaban las rodillas y bajé [al escenario]", cuenta. "No me había cortado el pelo... Es una imagen mía intentando poner orden en mi pelo, porque si hubiera pensado que iba a ganar, probablemente me lo habría cortado".

El rodaje de "Chariots of Fire", al igual que la preparación para los Juegos Olímpicos, fue un proceso arduo. Los actores se entrenaron durante seis semanas con el veterano entrenador olímpico Tom McNab sólo para estar en forma para rodar las escenas de carreras, mientras que Nigel Havers, que interpreta a Lord Andrew Lindsey, se cayó y se rompió la muñeca mientras aprendía a saltar vallas.

"Si alguna vez te encuentras con él, te darás cuenta de que tiene la muñeca torcida", dice Puttnam. "Sabía que si iba al médico, tendríamos que volver a rodar la película, así que no se lo dijo a nadie... Siempre me ha asombrado su valentía".

La valentía es un elemento central de "Chariots of Fire", ya sea la decisión de Liddell de no ceder a la presión de correr un domingo o la de Abrahams de superar los nervios previos a la final de los 100 metros. Y aunque la película trata de la devoción, el compromiso y el amor desenfrenado por correr, también trata, con cierto cinismo, de ganar.

"¿Lo habría hecho si Liddell hubiera ganado la medalla de plata? La respuesta es no, no lo habría hecho", reflexiona Puttnam. "No tendría sentido".

La historia, dice el refrán, la escriben los vencedores, y parece un mensaje adecuado para una de las películas deportivas más emblemáticas de la historia.