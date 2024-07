Un problema masivo de comunicaciones deja en tierra vuelos de las principales aerolíneas de EE.UU. y otros países

Aviones de Delta Air Lines en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta en Atlanta, Georgia, el 21 de diciembre de 2021. (Crédito: Elijah Nouvelage/Bloomberg/Getty Images)

(CNN) -- Todos los vuelos de varias de las principales aerolíneas de Estados Unidos —incluidas Delta, United y American Airlines— quedaron en tierra este viernes por la mañana debido a un problema de comunicación, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La parada en tierra afecta a todos los vuelos de las aerolíneas, independientemente de su destino, dijo la FAA.

No está claro cuánto tiempo durará la parada en tierra, aunque la FAA sugirió una actualización estaría disponible a las 5 a.m. ET.

La inmovilización se produce después de que una importante interrupción de Microsoft paralizara Frontier Airlines durante horas este jueves, aunque ya se levantó la inmovilización de esas aerolíneas.

A primera hora de este jueves, Frontier declaró que sus sistemas se habían visto afectados por la interrupción y ofreció reembolsos a los pasajeros afectados.

La aerolínea canceló 131 vuelos el jueves y retrasado otros 223, lo que supone casi el 30% de sus vuelos totales, según el rastreador de datos FlightAware.

Otros competidores, como Allegiant y SunCountry, también comunicaron que estaban teniendo dificultades, incluso con sus funciones de reserva, facturación y gestión de viajes en línea.

La FAA también anunció este viernes por la mañana la suspensión de todos los vuelos de Allegiant.

En el sitio de informe de estado del software en la nube Azure, Microsoft dijo que el servicio se cayó para algunos clientes en el centro de Estados Unidos alrededor de las 6 p.m. ET, "incluyendo fallas con las operaciones de gestión de servicios y la conectividad o la disponibilidad de los servicios".

La compañía dijo que determinó la causa y está trabajando para solucionarlo. Un portavoz de la empresa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Problemas de "pantalla azul" en China

Microsoft confirmó este viernes que una interrupción está afectando a clientes de toda China, muchos de los cuales experimentan una "pantalla azul" que muestra un mensaje de error.

Según un comunicado de Microsoft publicado en la red social china Weibo, "la mayoría de los pantallazos azules se produjeron después de que los ordenadores de la empresa instalaran software antivirus de terceros".

Según la empresa, puede haber varios problemas que provoquen el pantallazo azul, como una "actualización del sistema de seguridad" o un problema de "incompatibilidad".

Por el momento, Microsoft no ofreció ninguna solución y recomendó a los usuarios que pidan cita con los técnicos informáticos de la empresa.

Australia y Nueva Zelandia, también afectadas por graves fallos informáticos

Australia y Nueva Zelanda también se vieron afectadas por grandes cortes cibernéticos que afectaron a empresas, servicios gubernamentales y aeropuertos.

Downdetector, un sitio web que rastrea los cortes cibernéticos, informó de los impactos en instituciones australianas como ANZ, Westpac, Visa y Optus.

El Coordinador Nacional de Seguridad Cibernética de Australia dijo que era "consciente de una interrupción técnica a gran escala que afecta a una serie de empresas y servicios en toda Australia esta tarde". Añadió que "no hay información que sugiera que se trata de un incidente de ciberseguridad".

El aeropuerto de Sydney dijo en un post en X que "una interrupción técnica global afectó a algunas operaciones de las aerolíneas y los servicios de la terminal", y agregó que las llegadas y salidas de vuelos continuaron, con algunos retrasos posibles a lo largo de la tarde.

El aeropuerto de Brisbane dijo que un problema informático global estaba afectando a la facturación de "algunas aerolíneas en el aeropuerto y algunos servicios de la terminal". Los vuelos siguen operando, dijo el aeropuerto.

Las cadenas de supermercados Wollworths y Coles también informaron de interrupciones en sus operaciones, así como el Commonwealth Bank, el mayor banco de Australia.

La policía de Nueva Gales del Sur también informó de problemas, y la cadena nacional australiana ABC dijo que estaba "experimentando una importante interrupción de la red, junto con varios otros medios de comunicación".

Downdetector, en Nueva Zelanda, también informó de problemas en los bancos, entre ellos ASB.

El aeropuerto de Christchurch, en Nueva Zelanda, también estaba experimentando problemas informáticos en varios sistemas "que pueden afectar a las llegadas y salidas de vuelos", dijo el aeropuerto en X.

-- Con información de Isaac Yee de CNN en Hong Kong y Hilary Whiteman en Brisbane