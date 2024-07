¿Quién es Carlos Ahumada? Así es su vida, empresas, carrera y acusaciones

Carlos Ahumada saldrá libre y regresará a Argentina, según su abogado 1:57

(CNN Español) -- Carlos Ahumada Kurtz es un empresario argentino naturalizado mexicano que ha incursionado en diversos rubros y negocios, y se convirtió en el más importante el de la construcción.

Ganó notoriedad en 2004 en México por los llamados “videoescándalos”, grabaciones en las que se veía a importantes políticos del país recibir dinero en su despacho. Estos son algunos de sus datos:

Personal

Fecha de nacimiento: 1963

Lugar de nacimiento: Córdoba, Argentina

Nombre de nacimiento: Carlos Ahumada Kurtz

Padre: Carlos Aníbal Ahumada Ferreira

Madre: Mercedes Kurtz Salvatierra

Matrimonio: Casado en segundas nupcias con Cecilia Gurza González

Educación: Estudió cuatro semestres de la licenciatura en actuaría en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Otros hechos

Carlos Ahumada llegó a México a los 12 años e incursionó en múltiples rubros. En su libro, “Derecho de Réplica”, publicado en 2009, Ahumada narra que su primer trabajo fue como lavacoches, luego tuvo dos carritos de hot-dogs y un taxi. También fue gerente de una discoteca y después compró una taquería.

Su primera empresa fue la compañía Maderamex, que fabricaba productos de madera. Más tarde, según su libro, incursiona en el rubro agropecuario con la siembra de melón y sandía y la crianza de pavos. También, según su relato, empezó a participar en la minería por invitación de un amigo.

A inicio de la década de los 90 empezó su actividad en la construcción. Comenzó a prestar servicios a los gobiernos locales en el entonces Distrito Federal. Así inició su relación con políticos locales que lo pondrían en el ojo público, igual que su relación sentimental con la entonces exjefa de gobierno y presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Rosario Robles.

Línea de tiempo

1983 - Establece su primera compañía, Maderamex, una fábrica de productos de madera.

Inicios de la década de 1990 - Empieza su incursión en la construcción y obtiene la nacionalidad mexicana.

1992 - Funda la empresa Grupo Quart.

1993 - Su empresa de construcción amplía servicios de pavimentación de calles, mantenimiento de unidades habitacionales y adoquinado, entre otros.

1995 – Adquiere maquinaria inglesa para agregar a sus servicios el relleno de zonas de minas de la Ciudad de México.

1999 – Trabaja para la delegación Iztapalapa y estrecha su relación con el entonces delegado del partido PRD Ramón Sosamontes.

2001 – Conoce a Rosario Robles, exjefa de gobierno, gracias a Sosamontes, y a René Bejarano.

– Compra el equipo de futbol León.

2003 – Compra otro equipo de la liga mexicana, Santos Laguna.

– Es coproductor en la película “Sin ton ni Sonia”.

– Funda el periódico de circulación nacional El Independiente.

2004 – Ahumada viaja a Cuba como turista el 27 de febrero.

– En marzo protagoniza el caso llamado los “videoescándalos”. En una grabación se ve a René Bejarano recibir fajos de billetes en la oficina de Ahumada.

– El 30 de marzo es detenido en La Habana y encarcelado en prisión provisional el 5 de abril por presunto delito de fraude.

– El 28 de abril, el gobierno cubano deportó a Ahumada a la Ciudad de México. Ese día lo llevan al Reclusorio Preventivo Varonil Norte acusado de fraude genérico contra la delegación Gustavo A. Madero.

2007 – En mayo, Ahumada es liberado ya que obtuvo un amparo contra su sentencia de 5 años de prisión.

– Deja México y vuelve a Argentina. Pero las autoridades apelaron y lograron que se girara una orden de aprehensión.

2009 – El entonces procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo que buscaría la extradición de Ahumada.

2019 – La Fiscalía General de la República de México (FGR) informa en un comunicado que retomaba la investigación iniciada contra Ahumada y la orden de aprehensión otorgada por el Juez Décimo Segundo Penal en la Ciudad de México.

– Ahumada es detenido en Argentina debido a que tenía una ficha roja de Interpol y México pedía su extradición.

2020 – La FGR solicita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la petición formal de extradición al gobierno de Argentina.

– El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 9 en Buenos Aires niega la extradición de Ahumada a México.

2021 – La Fiscalía General de la República de México (FGR) informa que Ahumada es probable responsable de fraude genérico del fuero común por contratos de obras públicas en diversas delegaciones de la Ciudad de México”.

— El Juzgado Nacional en lo Criminal número 9 de Buenos Aires avala la extradición de Ahumada a México.

– Ahumada impugna el fallo y dice en una entrevista con el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva que el proceso sería de mínimo un año en la justicia argentina. Carlos Ahumada ha dicho reiteradamente en entrevistas y en su libro que él es inocente de los cargos que se le imputan.

En 2021, en varias entrevistas Ahumada aseguró que él o ha cometido ningún delito.

– Ahumada dice en mayo de ese año, en una entrevista con Rolando Luis Graña para su programa GPS, que “me abrieron muchísimas causas en todas salí absuelto y no tuve ningún problema (...) de todas salí absuelto después de estar 1,131 días en la cárcel”.

– En diciembre de 2021, en entrevista con Manuel Feregrino para la emisora Radio Fórmula, Ahumada dice: “No he cometido ningún delito, ni hace 18 años, ni hace 10 años, ni el año pasado déjenme en paz, vuelvo a repetir, no he cometido ningún delito”.

2024 –Ahumada es detenido en Panamá el 7 de junio, luego enviado a Paraguay y de ahí a Argentina.

– La FGR informó el 10 de junio en un comunicado que Ahumada contaba con un amparo contra la orden de aprehensión pendiente por el delito de fraude.

– Este 11 de julio, la justicia argentina aprobó la extradición de Ahumada.

– El 16 de julio Carlos Ahumada llegó extraditado a México desde Argentina.

Ahumada tiene una suspensión provisional otorgada por un juez contra la orden de aprehensión por lo que al llegar a México no fue detenido, informó su abogado Enrique Ostos a CNN.

El abogado agregó que buscarán una audiencia oral para argumentar la prescripción de la pena pues han pasado 15 años. Según la Fiscalía de la CDMX le falta por compurgar a Ahumada 1 año, 10 meses y 23 días, por lo que en un comunicado dijo que solicitó a la autoridad judicial la continuación del proceso contra el empresario.

De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía, aún se encuentra pendiente la fijación de audiencia solicitada por los abogados de Ahumada.