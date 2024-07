Última hora de las noticias sobre falla informática que afecta a aerolíneas y empresas de todo el mundo en vivo

Un problema masivo de comunicaciones deja en tierra vuelos de las principales aerolíneas de EE.UU. y otros países

Todos los vuelos de varias de las principales aerolíneas de Estados Unidos —incluidas Delta, United y American Airlines— quedaron en tierra este viernes por la mañana debido a un problema de comunicación, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La parada en tierra afecta a todos los vuelos de las aerolíneas, independientemente de su destino, dijo la FAA.

No está claro cuánto tiempo durará la parada en tierra, aunque la FAA sugirió una actualización estaría disponible a las 5 a.m. ET.

La inmovilización se produce después de que una importante interrupción de Microsoft paralizara Frontier Airlines durante horas este jueves, aunque ya se levantó la inmovilización de esas aerolíneas.

