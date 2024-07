Ante la difícil realidad del frente y la perspectiva de Trump en la Casa Blanca, Zelensky insinúa negociaciones con Rusia

Video relacionado: Volodymyr Zelensky: No habrá paz duradera sin integridad territorial 0:26

(CNN) -- El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirigió a su país esta semana en un tono inusualmente moderado, insinuando su voluntad de negociar con Rusia por primera vez desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala hace más de dos años.

Zelensky sugirió que Moscú enviara una delegación a la próxima cumbre de paz que espera celebrar en noviembre. Rusia no fue invitada a la anterior conferencia de paz, celebrada en Suiza el mes pasado, ya que Zelensky afirmó que las conversaciones solo podrían tener lugar tras la retirada rusa de Ucrania.

En la actualidad, Kyiv se enfrenta a la difícil situación del frente y a la incertidumbre política sobre el futuro apoyo de los aliados más cercanos de Ucrania.

Aunque el avance de las tropas rusas en el este de Ucrania se ha ralentizado significativamente desde que las armas estadounidenses comenzaron a llegar al país en mayo, no se ha detenido por completo. Rusia sigue ganando territorio, aunque a un ritmo mucho más lento.

Al mismo tiempo, están surgiendo dudas sobre la voluntad de algunos de los aliados más cercanos e importantes de Ucrania -sobre todo Estados Unidos y Alemania- de seguir vertiendo recursos en el conflicto en apoyo de Kyiv.

publicidad

En declaraciones a la prensa este lunes, Zelensky dijo que Ucrania no estaba recibiendo suficiente ayuda occidental para ganar la guerra, señalando que su resultado se determinará mucho más allá de las fronteras de Ucrania.

"No todo depende de nosotros. Sabemos cuál sería un final justo para la guerra, pero no depende solo de nosotros. Depende no solo de nuestro pueblo y de nuestro deseo, sino también de las finanzas, de las armas, del apoyo político, de la unidad en la UE, en la OTAN, en el mundo", dijo el presidente.

El exembajador de EE.UU. en Ucrania John Herbst dijo que era plausible que el cambio de tono de Zelensky fuera una reacción a los acontecimientos que se desarrollan en Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump anunció el lunes a un acérrimo crítico del envío de apoyo a Ucrania, JD Vance, como su compañero de fórmula.

En declaraciones a CNN desde el Foro de Seguridad de Aspen, Herbst dijo que era posible que Zelensky estuviera intentando tender la mano a la posible futura administración Trump al subrayar que estaría dispuesto a negociar, siempre y cuando el acuerdo que se pusiera sobre la mesa fuera justo.

"Tiene que ser (una) paz razonable, que no permita a los ocupantes rusos seguir torturando, reprimiendo y asesinando al pueblo de Ucrania que está siendo ocupado", dijo. Rusia ha negado repetidamente las acusaciones de tortura y abusos contra los derechos humanos en Ucrania a pesar de las abrumadoras pruebas de lo contrario.

Trump y Zelensky hablaron este viernes en lo que Trump calificó de una "muy buena llamada telefónica".

El expresidente dijo que "traerá la paz al mundo y pondrá fin a la guerra que ha costado tantas vidas", mientras que Zelensky dijo que los dos discutieron "qué pasos pueden hacer que la paz sea justa y verdaderamente duradera."

Condiciones inaceptables

El presidente ruso Vladimir Putin ha repetido varias veces en los últimos meses que estaría dispuesto a negociar con Ucrania, aunque en términos que siguen siendo completamente inaceptables para Ucrania y sus aliados occidentales.

Putin dijo que Rusia pondría fin a su guerra en Ucrania si Kyiv entregaba la totalidad de cuatro regiones reclamadas por Moscú: Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia. Grandes franjas de estas regiones siguen bajo control ucraniano, por lo que, en esencia, está pidiendo a Ucrania que ceda territorio sin luchar. Putin también dijo que cualquier acuerdo de paz requeriría que Ucrania abandonara su intento de entrar en la OTAN, lo que llevó a Kyiv a calificar la propuesta de "ofensiva al sentido común".

Orysia Lutsevych, subdirectora del Programa sobre Rusia y Eurasia de Chatham House, afirmó que, teniendo en cuenta las exigencias públicas de Putin, las palabras de Zelensky probablemente pretendían ser un mensaje para el resto del mundo.

"Es una señal tanto para Rusia como para el sur global de que Ucrania no es una fuerza obstruccionista. Está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero esto no puede ser totalmente en términos rusos, y no puede conducir a (la) capitulación de Ucrania a Rusia ... Putin está exigiendo el control de las regiones que no puede conquistar militarmente", dijo a CNN.

Lutsevych cree que Putin ha intensificado sus llamamientos a la negociación porque sabe que su oportunidad puede estar cerrándose.

A pesar de ser considerablemente mayor y más fuerte que Ucrania, Rusia no ha logrado cumplir sus objetivos territoriales, ni siquiera cuando Kyiv recibía una ayuda limitada de Occidente. El intento inicial de Moscú de tomar la capital acabó en derrota y las líneas del frente no se han movido considerablemente en más de un año.

Incertidumbre ante el futuro

La nueva ayuda militar estadounidense empezó a llegar al frente de Ucrania en mayo, tras meses de retrasos causados por el bloqueo político en el Congreso de Estados Unidos.Al mismo tiempo, Ucrania recibió por fin permiso de algunas naciones occidentales para utilizar sus armas para atacar objetivos dentro de Rusia, aunque solo en circunstancias limitadas y en zonas cercanas a la frontera con Ucrania.

Aunque esto ha contribuido a frenar el avance ruso y ha evitado una posible reocupación de la región de Kharkiv, Ucrania sigue defendiendo territorio, en lugar de avanzar para recuperar zonas actualmente bajo ocupación rusa.

"Las fuerzas ucranianas van a tener que acumular equipo, material y mano de obra para una futura operación de contraofensiva, y eso forma parte del cálculo ruso que estamos viendo: el mando militar ruso parece estar siguiendo una estrategia consistente en llevar a cabo operaciones ofensivas a lo largo de toda la línea del frente", declaró Riley Bailey, analista sobre Rusia del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos.

Al realizar avances graduales y sigilosos a lo largo de la línea del frente de más de 1.000 kilómetros de longitud, Rusia está obligando a Ucrania a comprometerse en operaciones defensivas en lugar de prepararse para una contraofensiva, afirmó Bailey.

"Necesitarán degradar las fuerzas y capacidades rusas que forman parte de las operaciones ofensivas, lo que aportaría algo más de flexibilidad y aliviaría parte de la presión", dijo Bailey."Ucrania podrá entonces empezar a tomar algunas decisiones operativas que no ha podido tomar en los últimos meses".

Pero el éxito de cualquier futura contraofensiva ucraniana dependerá principalmente del apoyo que reciba de sus aliados occidentales en el futuro. Zelensky dijo esta semana que el nivel actual de apoyo era suficiente para frenar nuevos avances rusos, pero no para ganar la guerra.

Esta semana hubo más incertidumbre en ese frente, ya que Trump anunció que había elegido a Vance como su candidato a la vicepresidencia. Vance ha sugerido anteriormente que Ucrania debería negociar con Rusia porque Estados Unidos y otros aliados no tienen capacidad para apoyarla. El propio Trump ha afirmado que "acabaría con la guerra en un día" y ha dicho que Estados Unidos no debería enviar dinero a Ucrania sin condiciones.

Al mismo tiempo, se supo que Alemania, uno de los mayores partidarios de Ucrania, planea reducir a la mitad su ayuda militar a Ucrania el próximo año, aunque sugirió que Ucrania debería ser capaz de cubrir la mayor parte de sus necesidades militares con los 50.000 millones de dólares en préstamos procedentes de los activos rusos congelados aprobados por el G7 el mes pasado.

Si se materializara el peor escenario posible para Ucrania -si EE.UU. dejara de prestar ayuda, Europa no incrementara su asistencia y Ucrania no pudiera acceder a los activos rusos congelados-, Rusia probablemente empezaría a obtener beneficios mucho mayores.

Herbst dijo que si los demócratas ganan las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre, es probable que continúe la actual política estadounidense de apoyo a Ucrania, con un mayor flujo de ayuda.

"Si ganara Trump, no sabemos lo que hará. Pero sabemos que hay gente seria en su equipo de seguridad nacional que entenderá que Putin es una amenaza directa para los intereses estadounidenses y que es importante o crítico para EEUU que Putin pierda en Ucrania", añadió.

Pero Herbst dijo que hay un factor más que podría convencer a una posible administración Trump de seguir ayudando a Ucrania.

"Si su equipo corta la ayuda, y Ucrania colapsa, eso será una gran derrota para Estados Unidos, causada por el equipo de Trump. Y una derrota que empequeñecería la vergüenza y el daño causado por la incompetente retirada de Biden de Afganistán. Y habrá gente en su equipo que lo entenderá", dijo.

Los analistas esperan que el paquete de ayuda a Ucrania -los más de 60.000 millones de dólares aprobados por el Congreso estadounidense a principios de este año- le dure a Kyiv entre un año y 18 meses, lo que podría ser tiempo suficiente para que Ucrania se reagrupe y lance una nueva contraofensiva.

Lutsevych afirmó que Ucrania necesita desesperadamente ganar terreno en el campo de batalla y después ver si existe un deseo real de Rusia de negociar, algo que, en su opinión, actualmente no parece genuino.

"¿Pero qué pruebas tenemos de que los rusos estén dispuestos a negociar? Putin está poniendo a su país en pie de guerra total", afirmó, añadiendo que es probable que la guerra solo termine si Moscú comienza a sentirse amenazado.

"Creo que esta guerra terminará cuando Putin empiece a sentir que el control ruso sobre Crimea está amenazado".

Ucrania ya ha intensificado sus ataques contra la península, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014 y sede de la flota moscovita del Mar Negro.

Kyiv afirma que su ejército ha golpeado y hundido o dañado gravemente varios buques de guerra rusos en la zona, inutilizando al menos un tercio de la flota rusa del Mar Negro.

Ucrania también ha logrado golpear y cerrar temporalmente en varias ocasiones el puente del estrecho de Kerch, que conecta Crimea con Rusia.

El frente sur -que se extiende desde el Donbás en el este de Ucrania a través de las regiones de Kherson y Zaporizhzhia, con territorio ocupado por Rusia que crea un puente terrestre entre Rusia y Crimea- será un objetivo clave.

Aunque el tono de Zelensky puede haber cambiado esta semana, su posición sobre cómo debería ser un acuerdo de paz no lo ha hecho, o al menos no públicamente.La mayoría de los ucranianos no quiere que el Gobierno ceda territorio alguno.

"Ahora mismo, es políticamente difícil, si no imposible, afirmar que se puede alcanzar la paz sin la devolución total de todos los territorios ucranianos. Pero eso no significa que con el tiempo no pueda llegar a ser posible", dijo Herbst.

Cree que Kyiv podría "hablar con cierta justificación de victoria ucraniana en esta guerra", incluso si Ucrania no consigue recuperar todo el territorio que tenía antes de la guerra, siempre que recupere lo suficiente para ser un Estado económicamente viable y seguro.

"Pero para que sea un Estado seguro, especialmente en esas circunstancias, debe ser miembro de la OTAN. Creo que si esto estuviera realmente sobre la mesa, es decir, con toda la fe y el poder de Estados Unidos detrás, en teoría podría conducir a una paz estable", afirmó."Pero no sería una paz justa, porque seguirías entregando a millones de ucranianos a la tierna misericordia de un régimen despiadado del Kremlin, que ha demostrado que no quiere -y es una forma muy educada de decirlo- a los ucranianos que creen que son ucranianos y no pequeños rusos".

Olga Voitovych, de CNN, ha contribuido a la información