Blinken advierte que Irán podría alcanzar el desarrollo de un arma nuclear en 1 o 2 semanas

(CNN) -- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo este viernes que el tiempo de arranque -el espacio de tiempo en que Irán podría producir suficiente material apto para desarrollar armas nucleares- “es ahora probablemente de una o dos semanas”, ya que Teherán ha seguido desarrollando su programa nuclear.

La evaluación marca el tiempo de arranque más corto al que los funcionarios estadounidenses hayan hecho referencia y se produce mientras Irán ha tomado medidas en los últimos meses para aumentar su producción de material fisible.

"La situación actual no es buena", dijo este viernes el máximo diplomático estadounidense en el Foro de Seguridad de Aspen.

"Irán, debido a que el acuerdo nuclear fue descartado, en lugar de estar al menos a un año de tener la capacidad de producir material fisible para un arma nuclear, ahora probablemente esté a una o dos semanas de lograrlo", dijo.

"No han producido un arma en sí, pero eso es algo que, por supuesto, seguimos con mucho, mucho cuidado", añadió Blinken.

Blinken dijo que la política de Estados Unidos es evitar que Irán obtenga un arma nuclear, y que la administración preferiría evitar que eso suceda usando la diplomacia.

Hace más de un año, un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que Irán ahora podría producir “el equivalente a una bomba de material fisible” en “unos 12 días”.

El Gobierno de Biden participó durante más de un año en negociaciones indirectas con Irán destinadas a reactivar su acuerdo nuclear, del que Estados Unidos se retiró en 2018 bajo la administración de Trump.

Esos esfuerzos fracasaron a finales de 2022, cuando Estados Unidos acusó a Irán de hacer demandas “irrazonables” relacionadas con una investigación de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), un organismo de control nuclear de la ONU, sobre rastros inexplicables de uranio encontrados en sitios iraníes no revelados. En los meses siguientes, la administración sostuvo que el acuerdo nuclear con Irán “no estaba en la agenda”.

El nuevo presidente de Irán ha sugerido que están abiertos a dialogar con Occidente. Sin embargo, un alto funcionario del Departamento de Estado le dijo a CNN que ya no creen que pueda haber un retorno al acuerdo nuclear porque Irán ha participado en demasiados actos de escalada en los años transcurridos desde que se rompieron las conversaciones.

"Estamos en un mundo muy diferente, ha transcurrido mucho tiempo, Irán ha hecho muchas cosas que hacen que el regreso al acuerdo sea inviable", dijo el funcionario.

El Departamento de Estado también dijo que no se prevé que las recientes elecciones en Irán cambien el comportamiento del país.

"No tenemos expectativas de que esta elección conduzca a un cambio fundamental en la dirección de Irán o sus políticas", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a principios de este mes. “A fin de cuentas, no es el presidente quien tiene la última palabra sobre el futuro de la política de Irán; es el líder supremo y, por supuesto, hemos visto la dirección que ha elegido para llevar a Irán. Obviamente, si el nuevo presidente tuviera la autoridad para tomar medidas para reducir el programa nuclear de Irán, dejar de financiar el terrorismo, detener las actividades desestabilizadoras en la región, esas serían medidas que agradeceríamos. Pero no hace falta decir que no tenemos ninguna expectativa de que eso sea lo que pueda suceder”.