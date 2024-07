El consenso demócrata se consolida en torno a Harris, en caso de que Biden se aparte

¿Se dañaría la reputación de Biden de no renunciar a la reelección? 0:37

(CNN) -- Nadie sabe exactamente cuál sería el proceso de elección de un nuevo candidato si Joe Biden se apartara, pero muchos demócratas dicen que es más probable que cualquier proceso termine rápidamente con la vicepresidenta Kamala Harris como candidata.

Las conversaciones informales sobre cómo se desarrollaría una lucha para reemplazar a Biden en la cabeza de la candidatura fueron intensas durante semanas entre bastidores. Pero la incertidumbre sobre el proceso fue tan poco clara que dio a muchos demócratas -incluso a los que tienen serias dudas sobre Biden- una pausa antes de manifestarse en contra de la candidatura del presidente, dado que lo que viene después podría ser aún más complicado.

"A la m*****, estoy lleno de cocos. Solo quiero que esto se acabe", dijo un conocido operativo demócrata, refiriéndose al meme online que se disparó a partir de un viejo video de la vicepresidenta contando que su madre le dijo: “¿Crees que te acabas de caer de un cocotero?”.

No es que todo el mundo se haya unido de repente, pero el cansancio está cuajando en consenso.

Los sondeos internos que muestran que Harris sería al menos más útil para aumentar el entusiasmo demócrata y ayudar a las candidaturas más votadas están circulando. Los argumentos de que ella sería la más rápida en organizar una campaña están aterrizando con más fuerza. Los sueños de una campaña más activa y enérgica contra Donald Trump están arraigando.

Muchos se abstienen deliberadamente de hablar de hipótesis, mientras los ayudantes de Biden dicen que planea volver a la campaña la semana que viene, una vez que se recupere de Covid-19. Pero si eso cambia de repente, dos docenas de destacados políticos demócratas y operativos dijeron a CNN, que no pueden ver de manera realista que esto termine de otra manera.

Algunos abogan por un proceso rápido y cerrado, en el que los delegados aprueben el canje como parte de su plan de nominación virtual previo a la convención.

Algunos rechazan la idea de una coronación, ya sea porque prefieren a otros o porque no les gusta cómo quedaría. Pero -aunque se baraja la posibilidad de crear rápidamente una serie de primarias relámpago o ayuntamientos- nadie se pone de acuerdo sobre cómo funcionaría eso a poco más de 100 días de las elecciones y mucho menos antes de que los demócratas se reúnan en Chicago. Aun así, algunos partidarios de Harris apoyan esta idea, dudando de que alguien serio la desafíe, por mucho que se hinche el pecho entre bastidores.

Varios congresistas demócratas que pidieron que Biden se vaya se negaron este viernes cuando CNN les preguntó si estaban dispuestos a decir que querían que Harris fuera la candidata.

En todo caso, reconocen personas relacionadas con varias de las otras posibles opciones más serias y otras, probablemente se sentirían encajonados tanto por la lealtad al partido como por sus propias ambiciones futuras. Habrá mucha presión para unificarse tras el último mes de luchas internas, y cualquiera que se enfrente a ella se arriesgaría a torpedear su reputación entre las bases en unas posibles primarias abiertas en 2028 si se le viera debilitado por ello y llegara a perder.

Algunos demócratas creen que, incluso con la amenaza de los plazos de votación anticipada, podría resolverse en la convención de finales de agosto. Sin embargo, si esto se alarga tanto, varios demócratas predijeron que el ansia de resolución no hará más que intensificarse.

Eso es cada vez más probable, dicen esos políticos y operativos, tanto por lo cerca que están del día de las elecciones como por lo impresionados que quedaron por la forma en que el vicepresidente manejó estas semanas de crisis demócrata. Argumentan que la vicepresidenta no fue sorprendida maquinando, ni siquiera en conversaciones privadas, y en cambio se mostró ardiente y leal a Biden en una serie de paradas de campaña, que continuarán este sábado en una recaudación de fondos que ella encabeza en Provincetown, Massachusetts.

"Creo que tiene que ser la vicepresidenta. Está haciendo una campaña vigorosa bajo el manto y es la sucesora natural. En el caso de que el presidente no sea el candidato, será importante que nos unamos a ella inmediatamente", dijo un miembro demócrata de la Cámara de Representantes que pidió no ser citado para no ser visto menospreciando al presidente.

El apoyo de Biden sería importante

Pocos pueden concebir que Biden se haga a un lado y no le dé el relevo a su compañera de fórmula. Lo contrario sería un insulto devastador para ella, del tipo que tanto le dolió al propio Biden cuando Barack Obama se decantó por Hillary Clinton en lugar de por él antes de las elecciones de 2016. También estaría socavando su propio juicio al elegirla hace cuatro años como preparada para el trabajo, lo que reiteró en su conferencia de prensa de la semana pasada.

Y significaría dejar de lado a una vicepresidenta negra después de que los votantes y líderes negros -incluido el representante de Carolina del Sur Jim Clyburn, que dijo en repetidas ocasiones que quiere a Harris si no a Biden- no solo le apoyaran hasta la victoria en 2020, sino que son algunos de los que más le apoyaron ahora.

Ese tipo de apoyo probablemente solo llevaría a más, lo que sería convincente tanto para los delegados como para los votantes, y haría que enfrentarse a ella, incluso con su historial de una campaña fallida en 2020 y un comienzo rocoso en la vicepresidencia, fuera cada vez más difícil.

Eleni Kounalakis, vicegobernadora de California y delegada de la convención demócrata que forma parte de su comité de reglas y estatutos -además de vieja amiga de Harris-, dijo que es importante recordar, si el presidente dimitiera, que ganó las primarias demócratas mientras hablaba de logros "Biden-Harris".

"Cuando la gente votó por él como candidato estaba votando por esta candidatura, así que hay que concluir que la mejor manera de validar el voto de los votantes de las primarias es apoyar a la vicepresidenta como nuestra candidata", dijo. "Hay tanto respeto por el presidente Biden que si pidiera a los delegados que la apoyaran, incluso con un caos mediático público, creo que la mayoría de los delegados cumplirían sus deseos como la persona que fue elegida a través del proceso de primarias y como nuestro presidente".

Esta forma de pensar también resuena en el balotaje.

"Creo que los demócratas de primera línea conocen mejor que nadie el poder de la estabilidad. Cuando hay caos, son ellos los que sufren las consecuencias", dijo a CNN un asesor de un demócrata en un distrito de primera línea. "Los de primera línea son como la bolsa".

Los políticos demócratas y los asesores de alto nivel en toda la política nacional temen que desencadenar un proceso abierto en la convención sería un desastre, prolongaría el drama del partido y resquebrajaría el apoyo del poderoso Caucus Negro del Congreso, una fuerza para movilizar el apoyo de las bases e impulsar el entusiasmo en noviembre.

Incluso algunos miembros demócratas que se presentan a la reelección en distritos indecisos tampoco ven muchas ventajas en que el partido se embarque en una estancia de semanas para poner a prueba a una nueva cara del partido, y eso suponiendo que alguien quisiera siquiera enfrentarse a Harris, arriesgando su propio futuro político si no tuviera éxito ahora.

"La lucha interna nos está matando. No hay mundo en el que se pueda apartar a Kamala", dijo un miembro demócrata a CNN bajo condición de anonimato para hablar del difícil momento político en el que se encuentran los demócratas.

Las debilidades no se olvidaron

La gente a la que hace tiempo que no le gusta Harris no cambió de opinión de repente. No apareció de repente la amnesia sobre sus debilidades o problemas pasados. Ese fue parte de los cálculos que Biden se está haciendo a sí mismo mientras delibera qué hacer.

El representante de Texas Vicente González, que se presenta a la reelección en una dura carrera, dijo a CNN que estaba sorprendido por la rapidez con la que la conversación había pasado de la gente que decía hace solo unos meses que Harris sería un lastre en la candidatura y que Biden podría considerar sustituirla.

"No entiendo cómo pasamos de eso a la idea de que ella debería encabezar la candidatura", dijo González. "No tengo nada contra ella, pero los hechos son los hechos. No todo cambió, ¿verdad? ¿Cómo pasamos de eso a esto? Quiero decir, en ningún otro lugar del mundo excepto en esta ciudad, ¿verdad?".

Los operativos republicanos dicen a CNN que están salivando, no solo repasando los viejos ataques y los vídeos de sus respuestas de ensalada de palabras, sino preguntándole una y otra vez qué sabía y cuándo lo sabía sobre la salud de Biden y los efectos del envejecimiento. Presionarán para que Biden dimita, para crear más caos y apartarla más del camino.

También cuestionarán no solo la legitimidad de su llegada a través de cualquier proceso apresurado que se elija, sino de si puede ser sustituida legalmente en la votación. El comentario del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una entrevista esta semana de que "se están haciendo algunas investigaciones preliminares" está dando que hablar, con preocupaciones reales de que el acceso a la papeleta electoral podría verse afectado si los demócratas siguen adelante con un candidato completamente nuevo que salga de una convención negociada.

Y ya en 2020, cuando Biden puso a Harris en la candidatura, algunos fueron más allá de pronunciar mal deliberadamente su nombre de pila, sino que amenazaron con demandas sobre si es constitucionalmente elegible para servir, enganchando el argumento defectuoso en que ninguno de sus padres nació en Estados Unidos.

No son los únicos.

"Si crees que va a ser una transición fácil, estoy aquí para decirte que una gran cantidad de la clase donante, una gran cantidad de las élites, una gran cantidad de estas personas en estas salas que veo que están presionando para que Joe Biden no sea el nominado tampoco están interesados en ver la vicepresidenta ser la nominada", dijo la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez en un chat en vivo de Instagram este jueves por la noche.

Algunos progresistas dijeron entre bastidores, mientras tanto, que confían en que Biden esté más alineado con su agenda que Harris, y esa es parte de la razón por la que muchos se quedaron con él.

“Está haciendo una audición para la presidencia”

Para otros, la conversación política va por detrás de la forma en que esto está llegando a muchos fuera de Washington y a la gente que se obsesiona con las encuestas internas y los datos de los donantes.

"Hasta cierto punto, está haciendo una audición para la presidencia", dijo Ashley Etienne, su antigua directora de comunicación y una veterana ayudante en el Capitolio que sigue en contacto con muchos miembros actuales. "Está bien posicionada para apuntalar la confianza en Joe Biden mientras asegura a la gente que está preparada. Tiene que hacerlo de forma más profunda. La campaña tiene que crear oportunidades para que lo haga".

Para el representante Jared Golden, demócrata de Maine que pidió que Biden se haga a un lado y dijo que no cree que pueda votar por el presidente, pensar en un movimiento hacia Harris es simplemente lógico.

"Creo que muchos estadounidenses están pensando que hay una probabilidad muy alta de que si la candidatura Biden-Harris gana, que Kamala termine ese segundo mandato, dijo Golden. "Así que podría plantearse la pregunta: ¿Por qué no zanjar el asunto en estas elecciones?".