Kate Hudson dice que podía "oler" a Matthew McConaughey a metros de distancia

Kate Hudson y Matthew McConaughey. (Getty Images)

(CNN) -- Hace unos años, Matthew McConaughey contó que mientras él y Kate Hudson rodaban "Fool's Gold" en 2008, ella le hizo un pedido de higiene.

"Ella siempre traía una piedra de alumbre (sal), que es un desodorante natural, y me decía: '¿Podrías por favor ponerte esto?'", contó en ese momento, según reportes. "Yo nunca me lo ponía. Ni colonia ni desodorante".

Esa historia resurgió recientemente cuando Hudson hizo una aparición en el programa de entrevistas "Watch What Happens Live with Andy Cohen".

Leyendo la pregunta de un espectador, Cohen le preguntó a Hudson: "¿Es cierta esa vieja leyenda urbana de que obligaste a Matthew McConaughey a ponerse desodorante durante el rodaje de 'Fool's Gold'?".

Hudson negó que lo hubiera obligado, pero confirmó que McConaughey no usa desodorante

publicidad

"Y por cierto, yo tampoco", añadió.

"Mi tema era que podía olerle desde una milla... porque éramos muy cercanos", dijo Hudson. "Somos al natural".

La pareja también protagonizó junta la exitosa película de 2003 "Cómo perder a un hombre en 10 días".