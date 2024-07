Al menos 13 muertos en ataques aéreos israelíes contra el campo de Nuseirat en el centro de Gaza

Humo saliendo de un edificio afectado por un ataque israelí en Nuseirat, en el centro de Gaza, este sábado. (Eyad Baba/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Al menos 13 personas murieron este sábado en ataques aéreos israelíes contra viviendas en el campo de Nuseirat, en el centro de Gaza, según funcionarios del hospital y la Defensa Civil de Gaza.

El número de víctimas se debió a dos ataques distintos sobre el campo, dijeron los funcionarios. En respuesta a la pregunta de CNN, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron: "De la noche a la mañana, las FDI atacaron objetivos terroristas en toda Gaza, incluidos terroristas y sitios de infraestructura terrorista en el área de Nuseirat".

"Las FDI están haciendo esfuerzos significativos para mitigar el daño a los civiles no involucrados y están operando de acuerdo con el derecho internacional contra las organizaciones terroristas Hamas y la Jihad Islámica que operan sistemática y cínicamente desde dentro de la infraestructura civil de Gaza".

La Defensa Civil de Gaza también dijo que un bloque residencial fue alcanzado al sur de Nuseirat, y los funcionarios del hospital dijeron que recibieron tres cadáveres.

"Hace poco tiempo, una torre [un bloque] fue bombardeada", dijo a CNN Mahdi Abdullah, un hombre del norte de Gaza desplazado en Nuseirat. "La situación aquí es difícil y estoy esperando que las cosas se calmen para poder regresar a mi casa".

El ejército israelí ha lanzado numerosos ataques mortales contra Nuseirat, incluidos varios ataques a instalaciones de las Naciones Unidas que albergan a personas desplazadas. El ejército israelí ha dicho que sus objetivos eran los complejos de Hamas que operaban dentro de las escuelas.

Los residentes de Nuseirat describieron que vivían con el temor constante de ser bombardeados y de que la situación humanitaria se deteriore.

"La situación es aterradora", dijo Rahma Abu Hajjaj, una mujer de 39 años y madre de cinco hijos de Nuserirat. "No hay advertencias, no hay alarmas cuando las casas son bombardeadas, nos escondemos todo el tiempo y no sabemos por qué están atacando estas casas".

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que 37 personas murieron y 54 resultaron heridas en las últimas 24 horas debido a las operaciones militares israelíes en curso en Gaza.

El ministerio dijo que el número total de muertes desde el 7 de octubre asciende ahora a 38.919 personas, y otras 89.622 personas resultaron heridas. El ministerio no distingue entre civiles y combatientes muertos.

Israel lanzó su campaña terrestre en Gaza tras los ataques de Hamas del 7 de octubre, en los que murieron unas 1.200 personas.