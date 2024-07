¿Quieres vivir con tu pareja? Hay cuatro grandes preguntas que debes hacerte, especialmente si tienes más de 50 años

Enfermó de cáncer y dijo a su novio que podía dejarla. Así reaccionó 3:15

Nueva York (CNN) -- Llevar tu relación sentimental al siguiente nivel -compartir un hogar- es algo muy importante en muchos sentidos.

Si optas por vivir juntos en vez de casarte, puedes pensar que ahorras dinero (por ejemplo, no hay boda) y mantienes tu independencia económica y legal.

Y puede que así sea. Pero hay muchas consideraciones financieras y legales que ambos deberían resolver antes de llamar a la mudanza.

Este es especialmente el caso de las parejas de más de 50 años, para las que vivir juntos puede parecer la opción más fácil si ya han tenido matrimonios de larga duración. "Mis investigaciones han demostrado que, tras un divorcio, las mujeres y los hombres tienen más probabilidades de formar una pareja de hecho que de volver a casarse, lo que indica que la convivencia está ganando terreno entre los adultos mayores en la actualidad", afirma la profesora de sociología Susan Brown, directora del National Center for Family & Marriage Research de la universidad estatal Bowling Green.

Un análisis de datos federales realizado por el Pew Research Center reveló que en 2016 las parejas mayores de 50 años representaban aproximadamente una cuarta parte de los adultos que vivían juntos.

Los que pertenecen a este grupo de edad -mucho más que las parejas de entre 20 y 30 años- ya han vivido vidas complejas, han formado familias y han ahorrado y previsto la jubilación. También, muy a su pesar, tienen más probabilidades de desarrollar problemas de salud durante sus relaciones.

Pero aunque algunas preocupaciones pueden ser más urgentes para las parejas mayores, he aquí algunas cuestiones clave que las parejas de cualquier edad deben tener en cuenta a la hora de decidir vivir juntos:

1. ¿Con qué cifras estamos trabajando?

Mari Adam, planificadora financiera certificada y fundadora de la consultora educativa Mari Talks Money, recomienda a las parejas que conozcan los aspectos financieros básicos del otro.

Esto incluye sus ingresos, activos, deudas y calificación crediticia. También incluye qué tipo de seguro médico, de incapacidad y de dependencia tiene cada uno. Y no olvides decirle a tu pareja si debes pensión alimenticia y manutención de los hijos, y cuánto. Las sorpresas y los secretos nunca son bienvenidos en este sentido.

Si usted es la persona que recibe la pensión alimenticia o la manutención de los hijos, averigüe las posibles consecuencias de la convivencia sobre su derecho a recibir esos pagos. Cada estado tiene sus propias normas. Consulte a un abogado especializado en divorcios.

"Puede haber todo tipo de inconvenientes", dice Adam.

En cuanto a las prestaciones de la Seguridad Social, si te divorcias o enviudas, puedes tener derecho a beneficios basados en los registros de ingresos de tu ex cónyuge. Pero las reglas pueden cambiar si vuelve a casarse, en función de su edad.

Si, por el contrario, sólo está cohabitando, no es probable que eso interfiera en la obtención de esas prestaciones si, por lo demás, tiene derecho a ellas, dice Steven Rubin, abogado titulado en atención a personas mayores del bufete Drazen Rubin Law.

2. ¿Quién paga qué?

Determinar cuánto pagará cada uno por los gastos de la vida en común es una conversación que vale la pena, aunque sólo sea para evitar posibles resentimientos en el futuro.

Adam ha aconsejado a la gente que encuentre soluciones "justas y equitativas". Para algunos, eso puede significar dividir los gastos al 50%. Pero para otros puede no tener sentido.

Por ejemplo, si usted gana el triple que su pareja, podría decidir pagar de forma proporcional, aportando cada uno el mismo porcentaje de sus ingresos para los gastos comunes. Esto puede ser así: el 10% de unos ingresos de US$ 75.000 (US$ 7.500) es tres veces menos que el 10% de US$ 225.000 (US$ 22.500).

Más allá de los dólares y los centavos, también hay que tener en cuenta lo que cada miembro de la pareja aporta a la convivencia, ya sea cocinar, limpiar, hacer reparaciones en casa o encargarse de la vida social en pareja.

"He visto amigos y clientes en los que la mujer tiene dinero y [su pareja masculina] no. Ella paga todos los gastos de la casa y él es el que hace las tareas", explica Adam.

Si tu pareja es propietaria de su casa y tú te mudas a ella, ten en cuenta que los beneficios económicos de cualquier cosa que mejore el valor de la vivienda -como un tejado nuevo o una reforma de la cocina- sólo serán para tu pareja, ya que tú no eres copropietario, aunque ambos disfrutarán de las ventajas cotidianas de vivir en un espacio mejorado.

"Se puede solucionar todo. Pero hay que estar dispuesto a hablar de ello y ser ecuánime", dice Adam. "No hay una única respuesta correcta".

También recomienda un enfoque "tuyo, mío y nuestro" de las cuentas bancarias. "Es importante mantener el dinero separado, sobre todo cuando se tienen hijos. Pero ten una cuenta conjunta en la que ambas partes pongan dinero (para gastos conjuntos de vida, viajes y entretenimiento)".

3. ¿Qué pasa si uno de los dos se enferma?

Nadie quiere plantearse esta pregunta. (Incluso escribir sobre ello es poco agradable).

Pero hablar de ello con antelación puede reducir el estrés en caso de que uno de los cónyuges enferme y requiera cuidados crónicos o se convierta en un enfermo terminal, explica Rubin.

Hablen de a quién quieren otorgar legalmente un poder notarial duradero, es decir, la persona que designan para gestionar sus finanzas en caso de incapacidad.

Hablen también de quién quieren que sea su apoderado médico. Es la persona que tomará las decisiones médicas por usted en caso de que no pueda hacerlo por sí mismo.

Y deje claro cuánta y qué tipo de intervención médica desea en caso de enfermedad terminal: es algo que el apoderado se encargará de respetar, aunque la familia de la persona insista en algo diferente.

Todos estos deseos deben ejecutarse mediante un poder notarial duradero y lo que a veces se denomina directrices sanitarias anticipadas o testamento en vida.

Y si su pareja no es el apoderado médico que usted ha elegido, incluya un formulario de autorización médica en sus directrices sanitarias en el que se le nombre como alguien a quien, básicamente, usted quiere a su lado durante una crisis sanitaria.

"Esto permitirá a los médicos y hospitales comunicarse con su pareja, aunque no sea quien tome las decisiones", explica Rubin. "También incluyo en la directiva anticipada que quieren que la persona tenga plenos derechos de visita y el responsable de la toma de decisiones tiene la responsabilidad fiduciaria de garantizar que se cumplan sus deseos".

4. ¿Qué quiere que ocurra con sus bienes cuando fallezca?

Aunque todo el mundo debería tener un testamento en el que se especifique cómo quiere que se distribuyan sus bienes, es especialmente importante que las parejas no casadas lo hagan, ya que la ley suele otorgar muchos más beneficios automáticos a los cónyuges y a los hijos de una persona que a su pareja de hecho.

Si uno de los cónyuges o los dos tienen hijos, ambos deben tener claro cómo se beneficiarán (o no) de la herencia los hijos y el cónyuge aún vive.

Una preocupación, por ejemplo, puede ser qué ocurrirá con la vivienda que comparten cuando uno de los dos fallezca. Si la propiedad es conjunta, ¿quién heredará la parte del fallecido? Si la persona que fallece es el único propietario, ¿quién heredará la vivienda? Si no es el conviviente, ¿desea establecer una cláusula por la que el conviviente pueda permanecer en la vivienda durante un periodo de tiempo determinado?

Todo esto puede solucionarse creando un fideicomiso para el bien, explica Rubin.

Según Rubin, un aspecto en el que las cosas se pueden complicar con la vivienda es si la persona propietaria necesita cuidados de larga duración costosos e intenta acogerse al programa Medicaid, para lo cual debe tener muy pocos bienes. Incluso si la vivienda es propiedad conjunta con la pareja, el Estado puede exigir o no que se venda antes de que la pareja enferma pueda optar a Medicaid, y si se vende, la pareja tiene que mudarse. Si estuvieran casados, dice Rubin, la propiedad se consideraría exenta a efectos de prestaciones.

Por eso siempre aconseja a las parejas que se van a vivir juntas que contemplen este tipo de situaciones con antelación.

"Lo mejor que se puede hacer es planificar", afirma Rubin.