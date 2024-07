Los trabajadores de Disneyland votan para autorizar la huelga

¿Qué comentó el CEO de Disney ante los reclamos del sindicato de actores? 2:18

(CNN) -- Los miembros del reparto del parque Disneyland votaron a favor de autorizar una huelga para protestar contra las “prácticas laborales injustas" por un voto del 99%, anunciaron los miembros del sindicato el viernes en un comunicado.

"Nos pusimos de pie y le mostramos a Disney que no nos sentaremos y permitiremos que intimiden, vigilen y disciplinen ilegalmente a los miembros del elenco por ejercer sus derechos”, dice el comunicado. "Esto no significa que estemos en huelga. Esta votación simplemente nos permite tomar medidas si Disney sigue silenciando a los miembros del reparto e impidiendo que obtengamos el contrato que merecemos."

Los miembros del sindicato tienen previsto reunirse con funcionarios de Disney este lunes y el martes, y aunque el comunicado dice que los miembros planean volver a la mesa de negociación de "buena fe", están dispuestos a seguir adelante con los planes de huelga si es necesario.

De producirse una huelga, sería la primera en el complejo original de Disney en 40 años, según informó anteriormente CNN.

CNN se ha puesto en contacto con Walt Disney Company para solicitar sus comentarios.

Trabajar en Disney

Cyn Carranza abrillanta, limpia, encera y friega los suelos de Disneylandia a partir de medianoche, para que los huéspedes que llegan a la mañana siguiente tengan la sensación de que nadie ha estado allí antes que ellos.

Pero después de sus turnos de trabajo cerca del resplandeciente Castillo de la Bella Durmiente, el año pasado se fue "a casa", a un coche, durante unos cuatro meses, porque su sueldo, más lo que ganaba en otros dos trabajos, no le alcanzaba para alquilar una casa con cama.

Ahora, la negociación de mejores salarios y condiciones de trabajo para Carranza y otros miles de empleados de Disneylandia se complicó, hasta el punto de que 9.500 de ellos votaron que se autorice una huelga.

Ya que la votación se aprobó, será entonces la dirección del sindicato la que decida si la lleva a cabo. Sería la primera en el complejo original de Disney en 40 años.

Los responsables de Disneylandia afirman que existen planes que permitirían a los parques seguir funcionando con el mismo nivel de servicio previsto, en caso de huelga.

Los líderes sindicales dijeron que si la huelga se produce, probablemente sería de duración limitada, a diferencia de las huelgas abiertas de los sindicatos de actores y guionistas que detuvieron las producciones de cine y televisión en Disney y otras empresas de medios de comunicación y tecnología durante gran parte de 2023.

Las votaciones de autorización de huelga son habituales y suelen aprobarse por un margen abrumador. Pero eso no significa que la huelga vaya a producirse necesariamente, como ocurrió con los Teamsters de UPS el año pasado.

Aunque esta posible huelga tendría que ver oficialmente con el hecho de que Disney no permita llevar insignias sindicales en el trabajo, la preocupación subyacente entre los trabajadores de base es el contrato actual que, según muchos, no proporciona un salario digno.

Un sueño asequible

El salario de Carranza en Disneylandia es de poco más de 20 dólares la hora, una vez descontado el diferencial por trabajar en el turno de noche. Su trabajo es laborioso, a menudo arrastra 200 metros de manguera de PVC y trabaja con maquinaria pesada para pulir los suelos.

"Me molesta que los globos que vendemos en el parque sean más caros que lo que gano por hora. Tengo que trabajar una hora y media si quiero permitirme uno de esos globos de Disney", dijo Carranza.

Desde el 1 de abril, el salario mínimo en California para los trabajadores de la comida rápida es de US$ 20 dólares, lo que afectó a otras industrias que compiten por los mismos trabajadores. Los votantes de la ciudad de Anaheim, en el condado de Orange (California), donde se encuentra el Disneyland Resort, habían aprobado anteriormente una medida que obligaba a los empleados del complejo a ganar un salario mínimo de 19,90 dólares a partir de enero de 2024.

Pero en un condado donde el alquiler medio en 2022 era de US$ 2.251 dólares, y donde cerca del 10% de los residentes viven en la pobreza, los trabajadores dijeron que un salario de unos 20 dólares la hora sigue siendo insuficiente.

Después de que Carranza viviera en un coche, se mudó a un hotel porque no podía permitirse un depósito de seguridad o el primer y último mes de alquiler de un apartamento.

Hoy comparte piso con una compañera.

El cambio en el Disneyland Resort -y en la asequibilidad en el sur de California en general- fue muy preocupante para Coleen Palmer, que lleva 37 años trabajando en el Disneyland Resort.

Cuando empezó, Palmer dice que podía alquilar ella sola un apartamento de dos dormitorios de US$ 400 al mes con el sueldo de unos US$ 650 mensuales que ganaba. Hoy, alquila un apartamento de un dormitorio por poco más de US$ 2.000 al mes, y limita los alimentos que compra con los US$ 2.800 que dice que se lleva a casa cada mes. Además, tiene que pagar los servicios, la comida, el teléfono, la atención médica y otros gastos fijos. No viaja a ningún sitio aparte del trabajo para ahorrar gasolina, y compra productos como pollo que pueda compartir con su perro.

"A veces me siento muy derrotada. Me hace cuestionar mi autoestima. Y hay veces que pienso: ¿merece la pena? ¿Debería irme a otro sitio? Pero me faltan unos años para jubilarme", dice Palmer. Dice que quiere aguantar, sobre todo porque le encanta su trabajo. Le encanta hablar con los niños sobre lo que etsuvieron haciendo en el parque y decirles que fueron valientes al probar las atracciones.

Palmer se alegra de que los que ganan menos reciban un aumento gracias a las leyes de salario mínimo de la ciudad. Pero los que ganan un poco más, con décadas de experiencia, no recibieron un aumento. Palmer dijo que gana algo menos de US$ 24 la hora después de casi cuatro décadas, mientras que un empleado de nivel básico gana 19,90 dólares la hora.

Los responsables de Disneylandia afirman que los salarios aumentaron más de un 40% en los últimos cinco años. Pero gran parte de ese aumento se debe a cambios en el salario mínimo estatal y local.

Escapar de la realidad, no afrontarla

Una huelga afectaría a unos 9.500 empleados que trabajan en el parque Disneyland, actualmente bajo un contrato que expiró en junio.

Otros 4.500 empleados del mismo grupo de negociación trabajan en el distrito de tiendas y restaurantes Downtown Disney, en los hoteles Disney o en el otro parque temático del complejo, Disney California Adventure. Su contrato expira en septiembre y no forman parte de la actual evolución de la huelga.

En conjunto, representan alrededor del 40% de los empleados de todo el complejo. Pero, por ahora, solo los empleados del parque Disneyland votarán y participarán en una huelga.

Los sindicatos y Disneyland tienen previstas dos reuniones más el próximo lunes y martes.

Estos grupos no incluyen a los artistas de desfiles y personajes, que se organizaron en mayo como parte de la Actors' Equity Association y aún no iniciaron su proceso de negociación.

Oficialmente, esta posible huelga sería por insignias sindicales que muestran un puño de Mickey levantado.

SEIU-USWW, Teamsters Local 495, UCFW Local 324 y BCTGM Local 83 presentaron en junio una denuncia contra Disney ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por su sigla en inglés) por lo que consideran cientos de casos de disciplina ilegal, intimidación y vigilancia de miembros del sindicato que llevaban estas insignias en el trabajo.

Se espera que la NLRB investigue las acusaciones en los próximos meses, tras lo cual un director regional de la NLRB podría decidir si el caso merece una audiencia.

Funcionarios de Disneylandia dijeron a CNN que el uso de insignias sindicales va en contra de la política de uniformes de los parques y que solo un "puñado" de empleados fueron sancionados.

Los responsables de Disneylandia afirmaron en un comunicado que los parques se esfuerzan por ofrecer a los visitantes "una experiencia ininterrumpida e inmersiva" y que "cualquier cosa que distraiga del espectáculo o la historia, ya sea una insignia, pin o pegatina no aprobados que lleve un miembro del reparto, sería abordada por un líder".

El término "miembro del reparto" se refiere a cualquier empleado de Disney, ya que la empresa trata cualquier experiencia ante un invitado como una representación. Todos los empleados trabajan para crear un espacio en el que los huéspedes escapen de la realidad y suspendan la incredulidad, para sentirse como si realmente estuvieran en un planeta de Star Wars, por ejemplo. Por la misma razón, no se permite a los miembros del reparto referirse a seres humanos bajo los disfraces de los personajes, porque esto rompería la fachada.

La política de Disney es que un jefe pida al empleado que se quite el botón sindical para mantener la integridad del "espectáculo". Solo las infracciones reiteradas justificarían alguna medida disciplinaria, empezando por una advertencia verbal.

