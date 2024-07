Este jet para fiestas de Dubai se puede alquilar por US$ 15.000 la hora

Listo para despegar: en el interior, la cabina mide 23,8 por 3,3 metros, con una altura de dos metros. (Cortesía de FIVE Hotels and Resorts)

(CNN) -- Muchos de los hábitos adquiridos en la época de la pandemia se mantuvieron.

Para la mayoría de nosotros, eso significa tomar Uber cuando podríamos viajar en metro, o pedir comida a domicilio en lugar de ir a comprar a pie.

Para los superricos, sin embargo, esos pequeños y cómodos ahorros de tiempo incluyen ahora el cambio de vuelos regulares por viajes en jets privados.

El sector de la aviación privada mundial crece año tras año desde 2020, y Emiratos Árabes Unidos, un país no ajeno a la riqueza y la ostentación, es la punta de lanza de este auge.

Una oferta única que sale de Dubai es el jet para fiestas 9H-FIVE, lanzado en 2023 por la marca de hoteles de lujo FIVE, que tiene tres propiedades en tierra en Dubai.

publicidad

Se trata de un ACJ TwoTwenty, el nuevo avión de negocios de Airbus en colaboración con Comlux. Y aunque los aviones privados suelen estar decorados en beige corporativo, aquí la oferta no se centra en los negocios, sino en el placer.

La iluminación LED se ajusta al estado de ánimo en la cabina de 16 plazas, equipada con persianas electrocromáticas, dos pantallas de TV de 55 pulgadas, un sistema de sonido a bordo con la disponibilidad de una lista de reproducción especialmente seleccionada, pantallas táctiles de tecnología inteligente, Wi-Fi de alta velocidad y mucho espacio para bailar.

El jet tiene un impresionante tiempo de vuelo sin escalas de 12 horas, que cubriría cómodamente una excursión de Dubai a Londres o a Tokio, por ejemplo. Cuando a los huéspedes les entra hambre, hay una cocina totalmente equipada y una mesa de comedor para ocho personas, con una selección de menús de los restaurantes de los hoteles FIVE.

La cabina tiene unas generosas dimensiones de 23,8 por 3,3 metros, con una altura de 2 metros. Por último, también hay una Master Suite con cama king-size y ducha a bordo, para refrescarse antes de aterrizar.

Toda esta extravagancia está a disposición de los invitados de FLY FIVE, o de cualquier otra persona que desee alquilar el jet, por unos US$ 15.000 la hora, lo que sin duda es bastante menos que comprar un ACJ TwoTwenty de US$ 100 millones.

Personalidades vip y jefes de Estado

Los vuelos chárter son una parte clave de este auge de la aviación privada, como una forma más asequible de conseguir esa experiencia exclusiva, aunque siga costando mucho dinero.

FLY FIVE comentó a CNN que, desde el inicio oficial de sus operaciones en abril de 2023, el 9H-FIVE ha sido reservado más de 50 veces, con clientes entre los que se encuentran personalidades vip y jefes de Estado, que alquilan vuelos por toda Europa, EE.UU., Reino Unido, Medio Oriente, África y Asia.

Este auge de la aviación privada se ha producido a pesar de las críticas de grupos ecologistas que afirman que los jets privados contribuyen de forma desproporcionada a las emisiones mundiales de dióxido de carbono, ya que los vuelos más cortos son menos eficientes y las emisiones por pasajero mucho más elevadas.

FLY FIVE explica a CNN que compensa sus emisiones anuales adquiriendo créditos de carbono basados en la naturaleza, apoyando la conservación y reforestación de la selva tropical, y que pretende renovar anualmente sus actividades de compensación. También está certificada por Climate Offset Certification (COC), que promueve la transparencia de las transacciones de compensación de carbono.

En el ámbito de los aviones privados, Lufthansa Technik presentó el año pasado en el Salón Aeronáutico de Dubai un nuevo diseño de cabina para el próximo BBJ 777-9, la versión para aviones privados del nuevo avión de fuselaje ancho de Boeing, el 777X. El diseño, llamado CelestialSTAR, tiene como pieza central la mayor ducha de lluvia y masaje jamás construida en un avión, que puede fusionarse con el dormitorio (con cama king-size, por supuesto) para un retiro totalmente privado.

El BBJ 777-9 será el avión bimotor privado más grande del mundo, con unos 343 metros cuadrados de cabina, y podrá volar 22 horas sin escalas. Esto significa que podría conectar dos ciudades cualesquiera del mundo sin escalas, según Boeing.

Sin embargo, el coste de este nuevo avión de última generación y su interior personalizado asciende a unos US$ 500 millones, por lo que es una opción para los ultrarricos.

Sin embargo, hay otra opción más económica para quienes deseen divertirse en un avión. Un 747 de British Airways fuera de servicio está disponible por US$ 1.300 la hora en el aeropuerto inglés de Cotswold, aunque no se mueve ni un milímetro y nunca sale de tierra firme.

Su propietaria, Suzannah Harvey, declaró a CNN en 2022: "Es una instalación para eventos muy versátil, por lo que puede albergar desde una fiesta de cumpleaños infantil hasta el lanzamiento de un nuevo producto o una presentación corporativa".

El conjunto de la aeronave tiene incluso licencia para celebrar bodas. En palabras de Harvey: "Puedes casarte en la cabina si quieres".