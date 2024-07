Cronología del fracaso de Biden por la reelección: los 25 días que desmoronaron su campaña

Biden renuncia a la candidatura presidencial 2:41

(CNN) -- La edad ya había sido la mayor debilidad política del presidente Joe Biden cuando lanzó su primera campaña contra el expresidente Donald Trump hace cinco años. Pero su vacilante desempeño en el debate del 27 de junio sorprendió a muchos estadounidenses en lo que fue la exposición más extensa del presidente desde la última ronda de debates en 2020.

Estos son los eventos clave que le dieron forma a uno de los meses más cruciales en la carrera de Biden y que eventualmente pondrán fin a su medio siglo de vida en la política:

27 de junio de 2024 – Según una encuesta de CNN realizada por SSRS, los votantes registrados que vieron el debate presidencial de CNN en Atlanta entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump creen que Trump superó a Biden. Casi el 60% de los encuestados dijo que no tiene confianza real en la capacidad de Biden para liderar el país.

28 de junio – Ante las críticas inmediatas por su actuación en el debate, el presidente vuelve a la campaña electoral con visitas a Carolina del Norte y Nueva York. Durante su enérgico discurso ante sus partidarios en Carolina del Norte, Biden reconoció sus deficiencias en el debate: “Sé que no soy un hombre joven. No camino tan tranquilo como antes, no hablo tan bien como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé. ¡Sé decir la verdad!”.

29 y 30 de junio – Biden se dirige a los Hamptons y Nueva Jersey para recaudar fondos antes de retirarse a Camp David, donde su familia lo anima a seguir en la contienda electoral.

1-7 de julio – Biden tiene eventos oficiales y de campaña en torno al 4 de julio, que incluyen viajes a Virginia, Wisconsin y Pensilvania.

2 de julio – La presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aparece en MSNBC y amplía los cuestionamientos sobre el futuro de Biden: "Creo que es una pregunta legítima decir: ¿es esto un episodio o es una condición?"

2 de julio – El representante Lloyd Doggett de Texas se convierte en el primer miembro demócrata en funciones del Congreso que pide a Biden que se retire: “Represento el corazón de un distrito del Congreso que alguna vez estuvo representado por Lyndon Johnson. En circunstancias muy diferentes, tomó la dolorosa decisión de retirarse”, dijo Doggett en su declaración. “El presidente Biden debería hacer lo mismo”.

3 de julio – Biden se reúne con gobernadores demócratas, incluidos algunos que podrían reemplazarlo en la fórmula, en una reunión en la Casa Blanca. Algunos participantes se van frustrados después de que Biden les dice que necesita dormir más y planea dejar de programar eventos después de las 8 p.m.

3 de julio – La presentadora de radio de Filadelfia, Andrea Lawful-Sanders, entrevista a Biden, pero luego le dice a CNN que la campaña le proporcionó ocho posibles preguntas para hacerle, de las cuales eligió cuatro. Luego la periodista deja su trabajo en medio de las consecuencias después de que la estación dijera que su entrevista "viola nuestra práctica de seguir siendo un medio de comunicación independiente y responsable ante nuestros oyentes".

4 de julio – Biden dice por primera vez en una entrevista con el presentador de radio de Milwaukee Earl Ingram que “se equivocó ” durante el debate. Biden celebra el 4 de julio en la Casa Blanca.

5 de julio – Mientras está en Wisconsin, Biden le da una entrevista a George Stephanopoulos de ABC News. En paralelo, un creciente número de funcionarios, donantes y partidarios advierten sobre su edad después del debate. La entrevista, durante la cual Biden dice que solo el "Señor Todopoderoso" podría convencerlo de que se retire de la contienda, no ayuda a frenar el creciente pánico dentro del partido.

7 de julio – En una llamada virtual entre el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y su grupo parlamentario, varios demócratas de la Cámara de Representantes le dicen a Jeffries que Biden debe hacerse a un lado.

8 de julio – Biden envía una carta desafiante a los demócratas del Congreso en la que dice que continuará con su intento de reelección: “Estoy firmemente comprometido a permanecer en esta carrera, a correr esta carrera hasta el final y a vencer a Donald Trump”.

8 de julio – Biden tiene una llamada telefónica con miembros del Caucus Negro del Congreso mientras intenta conseguir apoyo.

8-11 de julio – Biden es el anfitrión de la cumbre del 75º aniversario de la OTAN, que incluye reuniones bilaterales y una cena de bienvenida. Las deserciones de su coalición demócrata continúan durante la importante cumbre.

10 de julio – Pelosi aparece en MSNBC donde se niega a expresar directamente si Biden tiene su apoyo, y dice: "Depende del presidente decidir si se presentará".

10 de julio – Un importante recaudador de fondos demócrata, George Clooney, publica un artículo de opinión en el New York Times en el que insta públicamente a Biden a dimitir de su candidatura. “No vamos a ganar en noviembre con este presidente”, escribe Clooney, que había sido coanfitrión de un importante evento de recaudación de fondos para Biden apenas unas semanas antes.

11 de julio – Biden ofrece una esperada conferencia de prensa en solitario, apenas la decimoquinta desde que asumió la presidencia. Además, abre la puerta a posibilidades que lo harían abandonar la carrera electoral, y dice que consideraría hacerlo si los datos mostraran que no puede ganar, pero promete permanecer en la contienda y "seguir avanzando". La conferencia estuvo marcada por una metedura de pata al principio cuando llamó a Harris "vicepresidenta Trump". Más temprano ese día, cuando presentó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Biden se refirió a él como "presidente Putin" antes de corregirse.

11 de julio – Comienzan a surgir informes de que dos personajes importantes ​​demócratas, Pelosi y el expresidente Barack Obama, expresaron en privado sus preocupaciones sobre Biden.

12 de julio – Biden mantiene una videollamada con el Grupo Hispano del Congreso durante la cual al menos un miembro le pide que se haga a un lado.

12 de julio – Biden participa en un acto de campaña en Michigan. También graba una entrevista con Speedy Morman de Complex Networks. Dice que está comprometido a seguir en la carrera "a menos que me atropelle un tren".

13 de julio – El senador Chuck Schumer se dirige a Rehoboth para reunirse con Biden en medio de las preocupaciones sobre sus perspectivas electorales. También mantiene llamadas con la Asamblea Progresista del Congreso y con los Nuevos Demócratas. Al menos una de esas llamadas se vuelve polémica cuando Biden arremete contra el representante demócrata Jason Crow.

13 de julio – Trump resulta herido en un intento de asesinato durante su mitin en Pensilvania. Biden, que pasa el fin de semana en Rehoboth Beach, pronuncia un discurso denunciando el ataque ese mismo día antes de dirigirse a la Casa Blanca a última hora de la tarde.

14 de julio – Biden se refiere dos veces más al atentado contra la vida de Trump, e insta al país a enfriar retórica política. Pronuncia su tercer discurso en la Oficina Oval desde que asumió la presidencia, tras recibir una sesión informativa sobre seguridad sobre el tiroteo de Trump esa mañana: “No podemos, no debemos, seguir este camino en Estados Unidos”.

15 de julio – Biden se sienta con Lester Holt de NBC mientras continúa rechazando las preocupaciones sobre su edad y resistencia.

16 de julio – Biden va a Las Vegas para asistir a la convención de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) y se reúne con BET News para otra entrevista. Biden le dice a BET News que sólo una condición médica lo convencería de abandonar la carrera.

17 de julio – El representante Adam Schiff, un aliado cercano de Nancy Pelosi, se convierte en el demócrata electo más destacado en pedirle públicamente a Biden que renuncie: "Creo que es hora de que él pase la antorcha". Más tarde esa noche, ABC News informa que el senador demócrata Chuck Schumer le había dicho al presidente que sería mejor que se retirara de la carrera por la reelección.

17 de julio – Tras una entrevista radial con Televisa Univisión, Biden da positivo por covid-19. Sus eventos se cancelan y regresa temprano a la costa este para autoaislarse en su casa de playa en Rehoboth.

18 de julio – Se hace público que el representante Jamie Raskin envió una carta profundamente personal a Biden el 6 de julio en la que le decía al presidente que “no hay que tener vergüenza por hacer una merecida reverencia” al retirarse de la carrera.

18 de julio – El senador Jon Tester, que enfrenta una difícil campaña de reelección en Montana, se convierte en el segundo senador demócrata que le pide a Biden que no busque un segundo mandato.

19 de julio – La directora de campaña de Biden dice que el presidente “sin duda” seguirá en la carrera presidencial de 2024, a pesar de que Biden está más aislado que nunca. “Joe Biden está más comprometido que nunca a vencer a Donald Trump”, dijo Jen O'Malley Dillon en MSNBC.

21 de julio – El senador Joe Manchin, en el programa “State of the Union” de CNN, le pide al presidente que “pase la antorcha” mientras crece la campaña de presión.

21 de julio – Biden anuncia en redes sociales que no buscará la reelección, sino que simplemente terminará su mandato presidencial. Respalda a la vicepresidenta Kamala Harris para el primer lugar de la fórmula y dice que se dirigirá a la nación más adelante en la semana.

–– Marco Chacon y Amanda Steen de CNN contribuyeron a este informe.