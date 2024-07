Se esperan más cancelaciones de vuelos mientras las aerolíneas se recuperan gradualmente del apagón tecnológico mundial

Video muestra aeropuertos afectados por el apagón tecnológico 0:30

(CNN) -- Se esperan más cancelaciones de vuelos durante este fin de semana, mientras las aerolíneas se recuperan gradualmente de un apagón tecnológico global que ha dejado a miles de pasajeros varados en los aeropuertos.

Según FlightAware.com, este viernes y el sábado se cancelaron más de 5.400 vuelos con origen, destino o destino en Estados Unidos, y más de 21.300 vuelos sufrieron retrasos. Este domingo por la mañana se cancelaron más de 600 vuelos, lo que podría suponer un tercer día de caos en los aeropuertos.

El problema se extendió más allá de los aeropuertos, con empresas, agencias gubernamentales, servicios sanitarios y de emergencia, bancos, escuelas y universidades de todo el mundo paralizados o con servicios interrumpidos debido a una actualización de software defectuosa para los sistemas operativos Microsoft Windows emitida por la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, según dijeron los expertos a CNN.

Glenn Gerstell, exconsejero general de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró este sábado a la CNN que el apagón "ha convertido los ordenadores en ladrillos en todo el mundo".

"Este será probablemente el mayor incidente informático en términos de efecto global", afirmó Gerstell. "Tal vez no el número de ordenadores, pero sí el impacto en la vida de las personas".

El CEO de CrowdStrike, George Kurtz, pidió disculpas a los clientes y dijo que se ha desplegado una solución, pero los expertos dicen que volver a poner en orden los sistemas será un proceso largo.

La interrupción afectó a unos 8,5 millones de dispositivos Windows, menos del 1% de todas las máquinas con Windows, según una entrada del blog de Microsoft publicada este sábado. "Aunque el porcentaje fue pequeño, el amplio impacto económico y social refleja el uso de CrowdStrike por parte de empresas que gestionan muchos servicios críticos", dijo Microsoft.

Las principales aerolíneas han declarado que los servicios se están restableciendo, pero que podría haber más retrasos e interrupciones.

La mayoría de los sistemas de United Airlines se han recuperado de la interrupción de este viernes, dijo la aerolínea en un comunicado. Más de 400 vuelos de United fueron cancelados el sábado y más de 200 el domingo, según FlightAware.com.

"Aunque la mayoría de nuestros sistemas se han recuperado de la interrupción del software de terceros en todo el mundo, es posible que sigamos experimentando algunas interrupciones en nuestras operaciones, incluidos retrasos y cancelaciones de vuelos", dijo United.

Delta Air Lines "prosigue su recuperación operativa" después de que el apagón obligara a la aerolínea a interrumpir sus vuelos este viernes, según una actualización del sábado por la mañana. Aún así, más de 1.000 vuelos de Delta fueron cancelados el sábado y más de 200 este domingo.

"Se esperan más cancelaciones mientras parte de la tecnología de Delta sigue recuperándose del problema causado por el proveedor este viernes por la mañana", decía la actualización.

También se vio afectada American Airlines, que dijo en un comunicado este viernes que "hemos sido capaces de restablecer con seguridad nuestra operación" y que "emitió una exención de viaje para nuestros clientes afectados por el problema tecnológico del proveedor esta mañana". Allegiant Air dijo en un comunicado este sábado que, si bien "se han reanudado las operaciones normales" tras la interrupción, están procesando una acumulación de mensajes de clientes y solucionando problemas en sus programas y plataformas.

David Kennedy, cofundador de la empresa de ciberseguridad Binary Defense, explicó el sábado a CNN que, aunque se haya anulado la actualización informática defectuosa, no es una solución rápida para las aerolíneas, que tienen ordenadores en miles de puertas de embarque que tendrán que reiniciarse manualmente de forma individual.

"No es tan sencillo como reiniciar. Hay muchos más pasos y complejidades», dijo Kennedy. "Simplemente no hay suficiente gente en esos aeropuertos, en esos lugares para ir y hacerlo".

El Departamento de Transporte de EE.UU. dijo este viernes que determinó que los retrasos y cancelaciones de vuelos resultantes de la interrupción del sistema eran "controlables", lo que significa que son "atribuibles a la aerolínea". En tales casos, las aerolíneas «deben cumplir sus compromisos de servicio al cliente".

El Secretario de Transporte, Pete Buttigieg, en un post en las redes sociales el sábado dijo que recibió informes de algunas compañías aéreas que solo ofrecen créditos de vuelo a los pasajeros para los vuelos cancelados.

"Permítanme ser claro: tienen derecho a que se les devuelva su dinero rápidamente si su vuelo se cancela y no aceptan una nueva reserva", dijo Buttigieg.

Los viajeros se enfadan porque sus planes de viajar en verano se ven frustrados

Pasajeros frustrados hacían cola en los aeropuertos atascados por las cancelaciones y retrasos de vuelos, y algunos se perdían acontecimientos vitales como bodas, funerales y cumpleaños.

En el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, largas colas de pasajeros esperaban asistencia este sábado, con muchos vuelos aún cancelados o retrasados.

Catalina Villareal, pasajera de Delta, describió la escena: "Caos. Caos. Frustración. Hambre".

Villareal expresó su frustración por lo que, según ella, es una falta de información por parte de las aerolíneas.

"He tenido tres cancelaciones. He facturado tres veces para todos los vuelos. Y ahora tengo dos maletas en algún lugar... del aeropuerto, y nadie sabe cuánto tardarán en llegar", dijo Villareal. "Así que nos han dicho que vengamos mañana o ESTE lunes".

Miles de personas se enfrentan a la misma incertidumbre mientras se hacinan en los aeropuertos de todo el país, a la espera de respuestas.

"Se suponía que iba a estar en California para la boda de mi madre", dijo Richard Whitfield, del condado de Pasco, Florida, a CNN este sábado. Whitfield y su compañero, Jonathan Shade, salieron de Tampa este jueves y perdieron su vuelo de conexión en Atlanta debido a las malas condiciones meteorológicas, lo que retrasó su aterrizaje y obligó al avión a repostar en Tallahassee.

Después de que su vuelo reprogramado para este viernes sufriera numerosos retrasos, la pareja decidió cancelar el viaje y regresar a casa. Pero al no haber vuelos disponibles de vuelta a Tampa, este viernes por la noche pasaron su segunda noche en un hotel del aeropuerto. No pudieron conseguir un vale de Delta para ninguna de sus estancias.

"(Richard) ha estado en espera durante 24 horas", dijo Shade a CNN. "Cuando finalmente consiguió su número en la cola, era el 2.001".

Dos horas después, el lugar que ocupaba Richard en la cola virtual de atención al cliente de Delta Air Lines era el 2.300 de la cola, según Shade.

Whitfield dice a CNN que toda la experiencia le ha afectado.

La interrupción global del software afectó a la emisión de este meteorólogo. Donion se hizo cargo del parte meteorológico, literalmente.

"Para mí, ha sido el efecto dominó que tiene sobre la humanidad y todo lo que necesitamos para sobrevivir: comida, sueño o agua, vivienda", dijo.

Tras pasar 48 horas en Atlanta, encontraron un vuelo el sábado por la tarde de regreso a Tampa que dicen que sólo pueden esperar que no se retrase o cancele. Por ahora, la pareja no puede hacer otra cosa que esperar y «tomarse un buen trago fuerte», dijeron Shade y Whitfield.

Otra viajera en el aeropuerto internacional Logan de Boston intentaba llegar a Fort Lauderdale para el 96 cumpleaños de su padre.

"Mi vuelo de esta mañana ha sido cancelado. Tenía que volar a Fort Lauderdale, así que lo cambiaron a West Palm Beach y cuando llegué al aeropuerto estaba cancelado. No me avisaron, no recibí ninguna notificación, nada", declaró Charlotte Yeh a WFXT, afiliada de la CNN, este sábado.

Algunos pasajeros del aeropuerto de Boston estaban disgustados porque sus viajes y planes de verano se habían frustrado.

"Teníamos este viaje reservado a Las Vegas desde hace tiempo", dijo Marc Forbes a WFXT. "Directamente cancelado con el próximo vuelo posible el lunes a las 6 p.m. y solo íbamos a estar en Las Vegas por cuatro noches así que ese viaje va a tener que ser reservado de nuevo".

Carol Edwards dijo que sus vuelos del viernes y el sábado fueron cancelados y el próximo vuelo disponible no es hasta el lunes.

"Tenemos muchos planes: visitar a la familia, comer, ver a los amigos, ir de fiesta... No podemos hacer nada", declaró a WFXT.

Zoe Sottile, Isabel Rosales, Jaide García y Amanda Musa, de CNN, han contribuido a este reportaje.