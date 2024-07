Joe Biden no buscará la reelección presidencial: así se retiró y dio su apoyo a Kamala Harris

Biden renuncia a la candidatura presidencial de Estados Unidos 6:05

(CNN) -- El presidente de EE.UU. Joe Biden anunció que no busca la reelección en una carta publicada en su cuenta oficial de X. Biden dijo que hablará con la nación más adelante esta semana y proporcionará más detalles.

"Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente", escribió Biden. “Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”.

En un mensaje posterior, Biden elogió a Harris e instó a los demócratas a unirse detrás de ella. “Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta”, escribió Biden. “Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año”.

El anuncio de Biden culmina semanas de preocupación sobre la resistencia y las capacidades mentales del presidente de 81 años y de escepticismo sobre su capacidad para hacer campaña eficazmente contra Trump y gobernar el país durante otros cuatro años. También es probable que la decisión de Biden plantee dudas sobre su capacidad para cumplir con los deberes de la presidencia durante el resto de su mandato.

Es la primera vez en décadas que un presidente de Estados Unidos se retira de una carrera por la reelección, evocando recuerdos del presidente Lyndon Johnson que decidió no buscar un segundo mandato completo en 1968, aunque la decisión de Biden llega meses más tarde en la campaña que el anuncio de Johnson. También es el más reciente acontecimiento impactante en una campaña política muy cargada que ha incluido un atentado contra la vida de Trump.

Pero ni siquiera el intento de asesinato y su efecto tumultuoso en la carrera pudieron detener la pérdida de apoyo que Biden enfrentaba entre los demócratas del Congreso, que estaban cada vez más convencidos de que una derrota en noviembre.

Esto prepara el escenario para el final de una trayectoria política que se ha extendido por medio siglo, en la que Biden entró como uno de los senadores más jóvenes en la historia de Estados Unidos y salió como su presidente de mayor edad.

La edad y los cuestionamientos sobre las facultades mentales del presidente habían sido la mayor responsabilidad política de Biden desde que se postuló por primera vez contra Trump en 2020. La desastrosa actuación de Biden en un debate de CNN el 27 de junio, durante el cual el presidente habló en voz baja, tenía una mirada vidriosa y en un momento pareció perder el hilo de sus pensamientos a mitad de la frase mientras su oponente daba una respuesta vigorosa (aunque prácticamente libre de verificación de hechos), llevó esas preocupaciones al primer plano de la conversación política y, en última instancia, condenó su intento de reelección.

La campaña de Biden había solicitado el debate de junio con la esperanza de obligar a los votantes a sintonizarse con la carrera (y lo que Biden ha dicho está en juego si Trump recupera la Casa Blanca) antes de lo habitual. Pero esa estrategia pareció resultar contraproducente cuando el presidente solidificó lo que había sido la preocupación más persistente sobre su candidatura.

La actuación del presidente conmocionó a sus donantes, a sus aliados más cercanos y a los 50 millones de estadounidenses que vieron a Biden tropezar durante el debate de 90 minutos, la exposición más amplia a un Biden sin guion desde la última ronda de debates electorales generales hace cuatro años. Dejó a la Casa Blanca y a la campaña de Biden en una lucha frenética por explicar su condición: al principio, achacándola a un resfriado, poco después de decir que el presidente había tenido desfase horario debido a su viaje internacional que concluyó unos 12 días antes del debate.

Los asesores del presidente y los funcionarios de campaña buscaron calmar las ansiedades demócratas, convocando apresuradamente reuniones con donantes y principales partidarios para asegurarles que el desempeño de Biden fue producto de una mala noche y pedirles que lo consideraran en el contexto de sus más de tres años de presidencia.

El propio presidente reconoció casi de inmediato lo mal que le fue en el debate; en un mitin de campaña al día siguiente, buscó promover una imagen animada y llena de energía que había estado en gran medida ausente del escenario del debate.

“Ya no camino tan fácilmente como antes”, dijo Biden. “Ya no hablo con tanta fluidez como antes. Ya no debato tan bien como antes. Pero sé lo que sí sé: sé decir la verdad. Distingo el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas”.

Pero el daño ya estaba hecho.

El lunes después del debate, los murmullos sobre reemplazar a Biden en la boleta se habían convertido en una conversación pública total. El ambiente en la Casa Blanca y en la sede de campaña de Biden en Wilmington se había vuelto amargo. Biden, buscando afirmar su control sobre su campaña y la presidencia, pronunció breves comentarios esa noche sobre la decisión de inmunidad de la Corte Suprema ese mismo día, pidiendo a los votantes que “disideran” en una inusual propuesta política de la Casa Blanca.

Al día siguiente, el representante Lloyd Doggett de Texas se convirtió en el primer miembro del Congreso del propio partido de Biden en pedirle que se retirara de la campaña. Las fracturas en el apoyo a Biden se ampliaron cada día desde entonces. Para cuando Biden hizo el anuncio de retirar su candidatura, decenas de legisladores le habían pedido que se retirara.

También lo habían hecho varios donantes notables. El actor George Clooney, que conoce a Biden desde hace años y fue uno de los mayores impulsores del presidente en Hollywood, dijo en un artículo de opinión del New York Times del 10 de julio que los demócratas “no van a ganar en noviembre con este presidente” y pidió que el partido elegir un nuevo candidato.

Al principio, Biden se mostró desafiante y dijo que permanecería en la carrera. Pero a medida que continuaron las deserciones en su base de apoyo y los principales demócratas en el Congreso continuaron teniendo conversaciones difíciles con el presidente sobre sus probabilidades contra Trump y el efecto perjudicial que podría tener sobre los demócratas con votos negativos en carreras electorales apretadas, Biden se abrió a la idea de abandonar la búsqueda de la reelección.

En una entrevista con George Stephanopoulos de ABC el 5 de julio, Biden se burló de las preguntas sobre su futuro político y dijo que sólo el “Señor Todopoderoso” podría convencerlo de que abandonara la carrera.

Biden dijo a los periodistas en una conferencia de prensa de la OTAN que se retiraría si las encuestas mostraban que no podía ganar. Aproximadamente una semana después, dijo que reevaluaría si permanecería internado si “surgiera alguna afección médica” y los médicos le dijeran que eso sería un problema. Al día siguiente, la Casa Blanca anunció que Biden tenía Covid-19.

El atentado contra Donald Trump el 13 de julio detuvo brevemente el flujo de demócratas en el Congreso que pedían que Biden se retirara y desvió la atención nacional de su vacilante campaña presidencial. Pero el respiro no duró mucho. El 17 de julio, el representante Adam Schiff se convirtió en el primer demócrata de la Cámara de Representantes en pedir a Biden que dimitiera desde el intento de asesinato y en los días siguientes siguieron más.

La evolución de Biden sobre su futuro como candidato del partido siguió de cerca los esfuerzos de sus mayores aliados para convencerlo de que el camino hacia la victoria era estrecho. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a Biden semanas después de su debate que las encuestas mostraban que no podía ganar.

Un alto asesor demócrata le dijo a CNN que el presidente se estaba volviendo "receptivo" a las conversaciones sobre su dimisión a la candidatura: "Ha pasado de decir 'Kamala no puede ganar' a '¿Crees que Kamala puede ganar?'".