¿Por qué Biden se retiró como candidato demócrata? Los momentos que dinamitaron su candidatura

(CNN Español) -- El retiro de Joe Biden de la campaña presidencial se produjo después semanas de preocupación sobre la resistencia física y las capacidades mentales del presidente de 81 años y de escepticismo sobre su habilidad para hacer campaña eficazmente contra el expresidente Donald Trump, así como las inquietudes sobre si podría gobernar el país durante otros cuatro años.

La edad y las preguntas sobre las facultades mentales del presidente habían sido la mayor responsabilidad política de Biden desde que se postuló por primera vez contra Trump en 2020. La desastrosa actuación de Biden en un debate de CNN el 27 de junio, durante el cual el presidente habló en voz baja, tenía una mirada vidriosa y en un momento pareció perder el hilo de sus pensamientos a mitad de la frase mientras su oponente ofrecía una actuación animada, aunque prácticamente ajeno a los hechos verdaderos, llevó esas preocupaciones al primer plano de la conversación política y, en última instancia, condenó su intento de reelección.

Es la primera vez en décadas que un presidente estadounidense renuncia a presentarse a la reelección, lo que recuerda la decisión del presidente Lyndon Johnson de no presentarse a un segundo mandato completo en 1968, aunque la decisión de Biden llega meses más tarde en la campaña que el anuncio de Johnson.

También es el último acontecimiento impactante en una campaña política muy cargada que ha incluido un atentado contra la vida de Trump.

Sin embargo, ni siquiera el intento de asesinato y su efecto tumultuoso en la contienda podría detener la pérdida de apoyo que Biden estaba enfrentando entre los demócratas del Congreso que se convencieron cada vez más de que una derrota en noviembre también ahogaría sus contiendas electorales.

La presión dentro del Partido Demócrata

El presidente Joe Biden se enfrentó la semana previa a una nueva ronda de deserciones de legisladores demócratas de su campaña que le pidieron públicamente que abandonara la carrera presidencial, incluso mientras su campaña intentaba proyectar el mensaje de que no va a ninguna parte.

Un día después de la Convención Nacional Republicana, los nuevos llamamientos públicos para que Biden abandonara por parte de una docena de legisladores —entre ellos el senador demócrata Martin Heinrich, de Nuevo México, y la representante por California Zoe Lofgren, una estrecha aliada de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi— aumentaron la lista de congresistas demócratas a más de 30.

Dos demócratas de la Cámara de Representantes cercanos a Pelosi, que hablaron bajo condición de anonimato dada la sensibilidad y crudeza del partido en estos momentos, atribuyeron las nuevas declaraciones del viernes 19 de julio —especialmente la carta de Lofgren a Biden— a la expresidenta de la Cámara y a su convicción de que es fundamental que el presidente y sus aliados comprendieran que el esfuerzo por apartarle no iban a desaparecer después de la Convención Republicana, a pesar de los esfuerzos de la campaña por sofocarlo.

La tensión entre los legisladores y la campaña de Biden aumentó esta semana, a medida que más y más demócratas hicieron público su deseo de que Biden abandonara la carrera —además de los informes de líderes demócratas del Congreso presionando a Biden sobre sus posibilidades—, incluso cuando el presidente decía repetidamente que no tenía intención de abandonar.

Lofgren, que formó parte del comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes, hizo pública una carta que envió a Biden instándole a que se haga a un lado. "En pocas palabras, su candidatura va camino de perder la Casa Blanca y de tener un impacto potencial en las cruciales elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado", escribió.

Heinrich fue el tercer senador que pidió públicamente a Biden que abandonara la carrera, diciendo que creía que era "en el mejor interés de nuestro país" que Biden se hiciera a un lado.

"Al pasar la antorcha, aseguraría su legado como uno de los mayores líderes de nuestra nación y nos permitiría unirnos detrás de un candidato que pueda derrotar mejor a Donald Trump y salvaguardar el futuro de nuestra democracia", dijo Heinrich en un comunicado.

El representante Greg Landsman, demócrata de Ohio, dijo este viernes a Dana Bash en el programa "Inside Politics" de CNN que ya era hora de que Biden abandonara.

Y otros cuatro demócratas de la Cámara de Representantes —Jared Huffman y Mark Pocan; un miembro de la bancada hispana del Congreso, Chuy García; y un miembro de la bancada negra del Congreso, Marc Veasey— publicaron una declaración conjunta este viernes, utilizando la misma retórica de "pasar la antorcha".

"Pasar la antorcha cambiaría fundamentalmente la trayectoria de la campaña", dijeron. "Revigorizaría la carrera e infundiría a los demócratas entusiasmo e impulso de cara a nuestra convención del mes que viene".

Los momentos que dinamitaron la candidatura de Biden

El debate de CNN

La campaña de Biden había solicitado el debate de junio con la esperanza de obligar a los votantes a sintonizarse con la carrera (y lo que Biden ha dicho está en juego si Trump recupera la Casa Blanca) antes de lo habitual. Pero esa estrategia pareció resultar contraproducente cuando el presidente solidificó lo que había sido la preocupación más persistente sobre su candidatura.

La actuación del presidente conmocionó a sus donantes, a sus aliados más cercanos y a los 50 millones de estadounidenses que vieron a Biden tropezar durante el debate de 90 minutos, la exposición más amplia a un Biden sin guion desde la última ronda de debates electorales generales hace cuatro años. Dejó a la Casa Blanca y a la campaña de Biden en una lucha frenética por explicar su condición: al principio, achacándola a un resfriado, poco después de decir que el presidente había tenido desfase horario debido a su viaje internacional que concluyó unos 12 días antes del debate.

Los asesores del presidente y los funcionarios de campaña buscaron calmar las ansiedades demócratas, convocando apresuradamente reuniones con donantes y principales partidarios para asegurarles que el desempeño de Biden fue producto de una mala noche y pedirles que lo consideraran en el contexto de sus más de tres años de presidencia.

El propio presidente reconoció casi de inmediato lo mal que le fue en el debate; en un mitin de campaña al día siguiente, buscó promover una imagen animada y llena de energía que había estado en gran medida ausente del escenario del debate.

“Ya no camino tan fácilmente como antes”, dijo Biden. “Ya no hablo con tanta fluidez como antes. Ya no debato tan bien como antes. Pero sé lo que sí sé: sé decir la verdad. Distingo el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas”.

Pero el daño ya estaba hecho.

Las equivocaciones al hablar

Biden se confundió en febrero durante una conferencia de prensa, en la que se refirió al presidente de Egipto, Abdelfatah al-Sisi, como el “presidente de México”, al hablar de sus gestiones para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, en medio de los ataques de Israel contra Hamas.

La declaración ocurrió precisamente después de que se difundiera un informe por parte de un fiscal independiente que llevaba el caso de varios documentos clasificados encontrados en la residencia de Biden, donde se señala que tiene posibles problemas de memoria.

También en febrero, Biden confundió al presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el expresidente François Mitterrand, quien falleció en 1996.

El desliz ocurrió en un mitin de campaña en Las Vegas. Biden recordó una conversación con otros jefes de Estado en la cumbre del G7 de 2021, donde también se refirió al excanciller de Alemania Helmut Kohl en torno a un encuentro del G7 en su primer año de gobierno —en 2021-— pero el exgobernante falleció en 2017.

En julio, después del debate, en una conferencia de prensa, Biden llamó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, “Putin”… como el presidente de Rusia, Vladimir Putin. De inmediato, corrigió, no obstante.

El Kremlin calificó de “absolutamente inaceptable” el comentario del presidente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los errores fueron claramente “deslices de lengua”.

Al principio de su rueda de prensa en la cumbre de la OTAN en julio, Joe Biden, dijo erróneamente "vicepresidente Trump" al hablar de su vicepresidenta, Kamala Harris.

Luego, durante una entrevista con el medio estadounidense BET, Biden mostró dificultad para recordar el nombre de su secretario de Defensa, Lloyd Austin.

Biden dijo que sólo una “condición médica” le convencería de dejar la contienda por la reelección. Un día después de la emisión, la Casa Blanca anunció que el presidente había dado positivo por covid-19.

Los pedidos de los demócratas para que se retirara

Al día siguiente del debate, el representante Lloyd Doggett de Texas se convirtió en el primer miembro del Congreso del propio partido de Biden en pedirle que se retirara de la campaña. Las fracturas en el apoyo a Biden se ampliaron cada día desde entonces. Para cuando Biden hizo el anuncio de retirar su candidatura, decenas de legisladores le habían pedido que se retirara.

El atentado contra Donald Trump el 13 de julio detuvo brevemente el flujo de demócratas en el Congreso que pedían que Biden se retirara y desvió la atención nacional de su vacilante campaña presidencial. Pero el respiro no duró mucho. El 17 de julio, el representante Adam Schiff se convirtió en el primer demócrata de la Cámara de Representantes en pedir a Biden que dimitiera desde el intento de asesinato y en los días siguientes siguieron más.

Además, el actor George Clooney, que conoce a Biden desde hace años y fue uno de los mayores impulsores del presidente en Hollywood, dijo en un artículo de opinión del New York Times del 10 de julio que los demócratas “no van a ganar en noviembre con este presidente” y pidió que el partido elegir un nuevo candidato. El también actor Michael Douglas se sumó a esos llamados.

El consenso sobre Kamala Harris

La evolución de Biden sobre su futuro como candidato del partido siguió de cerca los esfuerzos de sus mayores aliados para convencerlo de que el camino hacia la victoria era estrecho. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a Biden semanas después de su debate que las encuestas mostraban que no podía ganar.

Un alto asesor demócrata le dijo a CNN que el presidente se estaba volviendo "receptivo" a las conversaciones sobre su dimisión a la candidatura: "Ha pasado de decir 'Kamala no puede ganar' a '¿Crees que Kamala puede ganar?'.

Las conversaciones informales sobre cómo se desarrollaría una lucha para reemplazar a Biden en la cabeza de la candidatura fueron intensas durante semanas entre bastidores. Pero la incertidumbre sobre el proceso fue tan poco clara que dio a muchos demócratas -incluso a los que tienen serias dudas sobre Biden- una pausa antes de manifestarse en contra de la candidatura del presidente, dado que lo que viene después podría ser aún más complicado.

Los sondeos internos —antes del anuncio de retiro— que muestran que Harris sería al menos más útil para aumentar el entusiasmo demócrata y ayudar a las candidaturas más votadas circularon los días previos. Los argumentos de que ella sería la más rápida en organizar una campaña aterrizaron con más fuerza. Los sueños de una campaña más activa y enérgica contra Donald Trump se arraigaron arraigando.

El papel de los donantes de cara a Kamala Harris

En el período previo a la decisión del presidente Joe Biden de abandonar la carrera de 2024, múltiples donantes se habían puesto en contacto con el equipo de la vicepresidenta Kamala Harris de manera proactiva para señalar que estarían dispuestos a apoyarla si se postulaba como cabeza de lista, según tres personas familiarizadas con las discusiones.

Un donante que participó en una de esas conversaciones describió el mensaje como: "Si algo cambia, estamos ahí para ti".

La decisión de Biden de abandonar la carrera y apoyar a Harris representa un cambio radical para el Partido Demócrata, que los donantes están aceptando públicamente.

Dmitri Mehlhorn, un estratega político demócrata que asesora a varios donantes de grandes sumas de dinero, emitió un comunicado este domingo tras la retirada de Biden apoyando a Harris.

"Kamala Harris es el sueño americano personificado, hija de inmigrantes que se conocieron en Cal. También es la dureza personificada, surgida de mi ciudad natal de Oakland, California, para convertirse en la principal fiscal del estado. Con Scranton Joe dando un paso atrás, no puedo esperar para ayudar a elegir a la presidenta Harris", dice el comunicado.

Las principales donaciones a la campaña de reelección de Biden se habían reducido considerablemente en las semanas transcurridas desde la actuación del presidente en el debate de CNN y la consiguiente crisis de confianza en el partido demócrata, y la financiación de su campaña se convirtió en una consideración clave a la hora de sopesar si seguir en la carrera.

Los grandes donantes que habían estado reteniendo cheques ante la preocupación por la candidatura de Biden empezaron a ponerse en contacto repentinamente con asesores, expresando su disposición a donar a la campaña, según una fuente implicada en las discusiones.

Con información de Michael Williams, Jeremy Herb, John King, Dana Bas, Edward-Isaac Dovere, Lauren Fox, Kayla Tausche y Prisicilla Alvarez de CNN