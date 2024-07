¿Qué pasará con los casi US$ 96 millones en efectivo recolectados por la campaña de Biden?

¿Qué sucederá con los fondos de campaña después del anuncio de Biden? 1:53

(CNN) -- La campaña Biden-Harris modificó formalmente este domingo los documentos presentados ante la Comisión Federal Electoral para cambiar el nombre de su comité principal y declarar a Kamala Harris candidata demócrata a la presidencia.

Según el Centro Legal de Campañas, en caso de que Harris se mantenga en la candidatura para las elecciones generales, podría asumir el control de la cuenta de la campaña Biden-Harris, que a finales de junio contaba con casi US$ 96 millones en efectivo.

"Concretamente, dado que Biden y Harris comparten un comité de campaña, la vicepresidenta y la persona compañera de fórmula pueden seguir utilizando los fondos existentes de la campaña para las elecciones generales si ella figura en la candidatura demócrata como candidata a la presidencia o a la vicepresidencia", afirmó en un comunicado Trevor Potter, fundador y presidente del Centro Legal de Campañas.

Apenas unas horas después de que el presidente Joe Biden se retirara de la carrera electoral, el comité de campaña presentó la documentación ante la Comisión Federal Electoral, que señaló que el "nombre del comité es diferente al comunicado anteriormente", rebautizando al comité como "Harris for President".

El comité también presentó una carta a la comisión en la que declaraba que "la vicepresidenta Harris es ahora candidata a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de 2024 y, en lo sucesivo, llevará a cabo actividades de campaña únicamente en aras de ese cargo".

La posibilidad de cambiar la presentación ante la comisión electoral fue una de las razones por las que muchos observadores políticos consideraron que Harris sería una sustituta práctica para Biden, puesto que su nombre ya figuraba en la cuenta de la campaña.

Tanto un veterano experto conservador en derecho electoral de la Heritage Foundation, Hans von Spakovsky, como la comisionada federal electoral Dara Lindenbaum han dicho públicamente que Harris podría acceder a lo que Biden recaudara a través de su principal comité de campaña, porque está registrado tanto para el presidente como para el vicepresidente.

Lindenbaum, una demócrata considerada un voto decisivo en la comisión, a menudo bloqueada, escribió en X: "Si Kamala Harris se convierte en la candidata del Partido Demócrata, tendrá acceso a los fondos de la campaña de Joe Biden".

Un candidato presidencial demócrata a las elecciones generales distinto de Harris no podría acceder a ese dinero tan fácilmente, escribió von Spakovsky en Fox News. Añadió que no existe ningún requisito que obligue a devolver las donaciones, aunque la campaña siempre podría optar por hacerlo.

Pero en este momento sin precedentes, no hay garantía de que no haya preguntas sobre el dinero que se recaudó para la cuenta de las elecciones generales, puesto que Biden ya no estará a la cabeza de la candidatura.

Por ejemplo, Sean Cooksey, el actual presidente de la comisión electoral, de designación republicana, escribió en un post en X que un reglamento de financiación de campañas dice que puede ser necesario devolver o reembolsar las donaciones a los donantes, pero no dio más detalles ni abordó la cuestión de que Harris ya estuviera en la cuenta de la campaña.

"Será un desafío", dijo el domingo Craig Engle, ex abogado de un comisionado de la FEC que representa a candidatos republicanos y grupos demócratas en el ciclo electoral de 2024. "Una campaña no puede guardar dinero para unas elecciones a las que el candidato no se presenta". Engle dijo que hay una «zona gris» sobre si Biden podría enviar dinero de vuelta a sus donantes de la elección general y alentarlos a devolverlo inmediatamente a Harris.

Es posible que la campaña de Biden tenga que pedir orientación a la Comisión Federal Electoral, en forma de opinión consultiva, en las próximas semanas, añadió Engle.

Otra opción sería que Biden transfiriera el saldo de la cuenta de la campaña al Comité Nacional Demócrata o a un super PAC. Eso podría permitir a Harris abrir una nueva cuenta de campaña, volver a visitar a los donantes que ya habían llegado al máximo de sus contribuciones a la campaña de Biden-Harris y pedirles ayuda de nuevo, dijo un abogado electoral.

Derek Muller, profesor de derecho electoral en la Universidad de Notre Dame, dijo que las campañas a menudo están muy por delante gastando dinero antes de que la comisión electoral o los tribunales decidan lo que está permitido, empujando las respuestas finales hasta después del día de las elecciones.

"Creo que habrá litigios al respecto", dijo Muller a CNN. "Creo que la opinión general consensuada es que, como el nombre de Harris ya está en los papeles, puede aceptarlo para las elecciones generales. [Pero] no es la opinión universal".

La comisión electoral no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN.

Fredreka Schouten y Matt Holt de CNN contribuyeron a este informe.