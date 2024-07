¿Quién es Kamala Harris? Así es la vida, carrera y trayectoria de la vicepresidenta de EE.UU.

Biden renuncia a la candidatura presidencial de Estados Unidos 6:05

(CNN) -- Kamala Harris es la primera mujer en la historia de Estados Unidos en ocupar el cargo de vicepresidenta. Fue la primera mujer negra y sudasiática estadounidense elegida para un cargo nacional por un partido político importante, cuando Joe Biden la nombró como su compañera de fórmula para las elecciones de 2020. Ahora, sería la aspirante demócrata tras el retiro del presidente Joe Bien, quien anunció el respaldo a Harris.

Kamala Harris, de 59 años, ha pasado su carrera rompiendo barreras.

En California, fue la primera mujer, y la primera mujer negra, en ocupar el cargo de máxima autoridad policial del estado: fiscal. Fue la primera mujer negra de California en ocupar un puesto en el Senado de Estados Unidos, y la segunda de cualquier estado, después de Carol Moseley Braun de Illinois. Harris es también la primera persona de ascendencia india en aparecer en una candidatura presidencial.

La vida de Kamala Harris

Fecha de nacimiento: 20 de octubre de 1964

Lugar de nacimiento: Oakland, California

Nombre de nacimiento: Kamala Devi Harris

Padre: Donald Harris, profesor de Economía.

Madre: Shyamala Gopalan Harris, médica

Esposo: Douglas Emhoff (2014-presente)

Educación: Universidad de Howard, B.A. ciencias políticas y economía, 1986; Universidad de California, Facultad de Derecho Hastings, J.D., 1989

Religión: Bautista

Es hija de inmigrantes jamaicanos e indios. Creció asistiendo a una iglesia bautista negra y a un templo hindú. Su nombre proviene de la palabra sánscrita que significa flor de “loto”.

La trayectoria de la vicepresidenta

1990-1998: Se desempeña como fiscal adjuntA del condado de Alameda, California.

1998 - Es nombrada fiscal gerente de la Unidad Penal de Carrera de la Fiscalía del Distrito de San Francisco.

2004-2011 - Ejerce como la fiscal de Distrito de San Francisco.

2009 - Publica el libro “Smart on Crime: A Career Prosecutor’s Plan to Make Us Safer”.

2011-2016 - Ejerce como la fiscal general de California.

Del 3 de enero de 2017 al 18 de enero de 2021: sirve en el Senado de Estados Unidos.

5 de diciembre de 2018: acepta la renuncia de Larry Wallace, un asistente principal, luego de que surgieran acusaciones de acoso desde el momento en que trabajó con ella en el Departamento de Justicia de California.

8 de enero de 2019: publica el libro de memorias de Harris, “The Truths We Hold: An American Journey” y el libro ilustrado “Superheroes Are Everywhere”.

21 de enero de 2019: anuncia que se postula para la presidencia en un video publicado en las redes sociales al mismo tiempo que aparece en “Good Morning America” de ABC.

30 de octubre de 2019: en un memorando dirigido al personal y a sus partidarios, el director de campaña de Harris dice que la campaña recortará personal y gastos para centrarse en la estrategia en Iowa. Despide personal en su sede de Baltimore y desplega personal de Nueva Hampshire, Nevada y California a Iowa.

3 de diciembre de 2019: KamalaHarris pone fin a su campaña presidencial de 2020.

8 de marzo de 2020: Harris respalda a Joe Biden para presidente.

11 de agosto de 2020: Biden nombra a Harris como su compañera de fórmula, convirtiéndola en la primera mujer estadounidense de raza negra y del sur de Asia en postularse para la candidatura presidencial de un partido político importante.

7 de noviembre de 2020: días después de las elecciones del 3 de noviembre, CNN proyecta que Harris será elegida vicepresidenta, convirtiéndola en la primera mujer estadounidense, la primera negra y la primera vicepresidenta de ascendencia del sur de Asia.

20 de enero de 2021 – toma juramento como vicepresidenta de Estados Unidos.

28 de mayo de 2021: Harris pronuncia el discurso de graduación en la Academia Naval de los Estados Unidos dirigiéndose a la clase de graduados de 2021. Es la primera mujer en dar un discurso de graduación en la escuela.

19 de noviembre de 2021: Biden transfiere temporalmente el poder a Harris mientras está bajo anestesia para una colonoscopia de rutina. Harris se convierte en la primera mujer con poder presidencial.

26 de abril de 2022: la Casa Blanca anuncia que Harris dio positivo por covid-19. Ella no presenta síntomas. Se aísla y trabaja desde la residencia de la vicepresidencia.

27 de mayo de 2023: se convierte en la primera mujer en pronunciar un discurso de graduación en la ceremonia de graduación de la Academia Militar de EE.UU. en West Point, Nueva York.

14 de marzo de 2024: Kamala Harris visita una clínica de Planned Parenthood en Minnesota, la primera vez del que hay registro que un presidente o vicepresidente de Estados Unidos en ejercicio visita a un proveedor de servicios de aborto.

Con información de Gregory Krieg y Jasmine Wright de CNN