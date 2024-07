¿Quiere ser más feliz? Aquí tienes 5 hábitos para lograrlo

Las emociones negativas podrían conducir a una vida más feliz, según experta 1:35

(CNN) -- Si miras a tu alrededor a tus amigos y familiares —e incluso a ti mismo—, es evidente que algunas personas perciben el vaso medio lleno, mientras que otras lo ven medio vacío.

"Algunas personas son simplemente más felices que otras. No tienen que esforzarse, ¿verdad? Simplemente lo son", dijo recientemente la psicóloga social Sonja Lyubomirsky al Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de CNN, en su podcast Chasing Life. "(Son) algo así como las personas que son delgadas por naturaleza, y no tienen que esforzarse para conseguirlo".

Lyubomirsky, distinguida profesora de psicología de la Universidad de California en Riverside, lleva más de 35 años estudiando la felicidad. También ha escrito varios libros sobre el tema, entre ellos "The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want".

Como concepto abstracto y subjetivo, la felicidad es un tema escurridizo: este estado emocional es difícil de definir, por no hablar de medir objetivamente.

"La felicidad tiene dos componentes", afirmó Lyubomirsky, señalando que se necesitan ambos aspectos para ser una persona "feliz". "La experiencia de emociones positivas —por lo que las personas que son felices son más propensas a experimentar con bastante frecuencia alegría, entusiasmo, calma, curiosidad, afecto, orgullo— es un componente. El segundo componente es tener la sensación de que tu vida es buena, de que estás satisfecho con tu vida".

Los investigadores miden esos componentes formulando a la gente preguntas como "¿Con qué frecuencia experimentas alegría, calma, curiosidad?" y "¿Hasta qué punto estás satisfecho con tu vida?". Algunos aspectos de la felicidad pueden cuantificarse examinando estructuras cerebrales y rasgos faciales e incluso haciendo un análisis de la voz. Según Lyubomirsky, más que tener un punto de referencia para la felicidad, los individuos tienen un rango determinado.

Puedes escuchar el episodio completo del podcast aquí.

Una gran pregunta para los investigadores (y para muchos de nosotros) es si el vaso está medio lleno o medio vacío: ¿se puede cambiar el intervalo establecido para ser una persona más feliz? Lyubomirsky dice que es posible hasta cierto punto.

"No se puede cambiar la genética", dijo. También señaló que intentar cambiar las circunstancias de tu vida —como encontrar un nuevo trabajo o empezar una relación— solo te llevará hasta cierto punto (suponiendo que no te encuentres en una situación desesperada).

"¿Qué nos queda? Podemos cambiar nuestra forma de pensar y de comportarnos", dijo. "Podemos cambiar nuestros hábitos. Podemos desarrollar nuevos hábitos".

Ella y otros investigadores han observado que las personas felices tienden a tener ciertos hábitos.

¿Qué hábitos puedes adoptar para aumentar tu nivel de felicidad? Lyubomirsky da estos cinco consejos.

1 - Dejarte llevar por la "corriente"

Sumérgete en lo que haces.

"Cuando estás tan metido en lo que haces que no notas el paso del tiempo, estás en un estado llamado 'flow' (o 'corriente' en español), que se asocia con la alegría", explicó Lyubomirsky por correo electrónico.

"Intenta aumentar el número de experiencias de dejarte llevar por la corriente en tu vida diaria en las que te 'pierdas': experiencias que sean desafiantes y absorbentes".

No hace falta que compitas en un partido de tenis de alto nivel o que escales el Everest, pero prueba con algo tan sencillo como completar un proyecto de grupo en la oficina, jugar con tus hijos o disfrutar de un pasatiempo con tu pareja.

2 - Practicar actos de bondad al azar

Tómate un momento para hacer cosas agradables por los demás a lo largo del día.

"Ser amable con los demás provoca una cascada de resultados positivos. Te hace sentir generoso y capaz, te lleva a sentirte agradecido por tu propia situación y te da una mayor sensación de interconexión con el mundo", indicó Lyubomirsky.

"También da alegría a otras personas y les lleva a quererte más y a corresponderte en tus momentos de necesidad, lo que, a su vez, ayuda a alimentar tu propia autoestima. Así, practicar actos de bondad activa lo que los psicólogos positivos llaman una 'espiral ascendente'".

Estos actos de bondad pueden dirigirse a amigos o desconocidos; pueden ser directos o anónimos, espontáneos o planificados, añadió.

¿No sabes qué hacer? Lyubomirsky tiene algunas sugerencias: paga el peaje del auto que va detrás de ti, pinta la casa de un vecino, recoge la basura de tu barrio, enseña a leer a un adulto analfabeto, rescata a un animal, visita una residencia de ancianos, ayuda a un desconocido a llevar un paquete, haz una tarea doméstica (aunque no te toque a ti), escribe una tarjeta de agradecimiento a tu cartero o al basurero, o simplemente sonríe a alguien que se siente triste.

3 - Cuidar las relaciones

Cuando se trata de tu nivel de felicidad, las relaciones personales tienen un impacto mayor que el dinero, un puesto de trabajo o incluso tu salud.

"Pasar más tiempo de calidad con tu pareja, cónyuge o hijos, o reencontrarte con viejos amigos, son formas seguras de aumentar tu nivel promedio de alegría y el de los demás", dijo Lyubomirsky por correo electrónico. "Esta semana, elige una relación que necesite fortalecerse e invierte tiempo y energía en sanarla, cultivarla, afirmarla y disfrutarla".

Esta pequeña inversión puede llegar muy lejos.

4 - Expresar gratitud

Contar tus bendiciones es una forma estupenda de hacer balance de las cosas positivas de tu vida.

"Una forma de hacerlo es tomarse un tiempo durante la semana para considerar las tres o cinco cosas por las que se siente agradecido", comentó Lyubomirsky. "Esto puede hacerse a través de la contemplación cuando te vas a dormir por la noche o durante tu viaje al trabajo, escribiendo en un diario o compartiendo tus pensamientos agradecidos con una persona cercana".

Otra idea es llamar o escribir una nota de agradecimiento a una persona importante en tu vida a la que nunca hayas dado las gracias como es debido. "Hazlo con regularidad, pero no demasiado a menudo, ya que el ejercicio puede perder su frescura y significado, agregó.

Expresar gratitud te animará a apreciar tu buena suerte y te ayudará a sobrellevar el resto del día o de la semana, señaló Lyubomirsky.

5 - Celebrar las buenas noticias

Se ha demostrado que compartir los éxitos y logros con los demás aumenta la alegría y el bienestar.

"Así pues, cuando tú o tu cónyuge o tu primo o tu mejor amigo reciban un premio, felicítalos y celébralo", dijo Lyubomirsky. "Intenta disfrutar al máximo de la ocasión. Transmitir y alegrarse de las buenas noticias te lleva a saborear y empaparte del momento presente, así como a fomentar las conexiones con los demás".

Dice que esa dinámica debe extenderse también a uno mismo: "No rehúyas el orgullo: date palmaditas en la espalda, dite a ti mismo lo mucho que has trabajado para este momento, imagina lo impresionada que puede estar la gente".

Y luego descorcha esa botella de champán o sidra.

Esperamos que estos cinco consejos te ayuden a mejorar tu felicidad. Escucha el episodio completo aquí. Y únete a nosotros la semana que viene en el podcast Chasing Life cuando exploremos lo que significa vivir una buena vida.

Jennifer Lai, de CNN Audio, contribuyó a este artículo.