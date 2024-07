El senador Manchin pide a Biden que "pase la antorcha a una nueva generación"

Algunos demócratas siguen presionando a Biden 1:52

(CNN) -- El senador independiente Joe Manchin dijo que es hora de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "pase la antorcha", uniéndose así a los crecientes llamados de miembros del propio partido de Biden para que se haga a un lado en la carrera presidencial de 2024.

Manchin dijo que esperaba que el traspaso de poderes pudiera hacerse "de la manera más respetuosa".

«Espero eso, porque creo que le dejará un tremendo legado como uno de los más grandes líderes que hemos tenido», dijo a Jake Tapper, de CNN, en "State of the Union" este domingo. "Digo esto, y llegué a la decisión con el corazón acongojado, que creo que es hora de pasar la antorcha a una nueva generación".

El senador independiente dijo que hacer campaña es un desafío mental y físico "increíble" "para cualquiera", y dijo que quería que el presidente centrara en cambio su energía en agotar los últimos cinco meses de su mandato. Manchin dijo que Biden puede utilizar ese tiempo para "unir a nuestro país, calmar la retórica y poder centrar su atención en la paz en el mundo".

Sobre posibles sustitutos, Manchin dijo que esperaba que hubiera un "proceso abierto" para elegir a un nuevo candidato si Biden abandonaba la candidatura. Se mostró a favor de los gobernadores como posibles sustitutos, porque "no pueden permitirse" ser partidistas como líderes de un estado.

Manchin mencionó al gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y al de Pensilvania, Josh Shapiro, como posibles opciones. Los dos gobernadores están en una larga lista de nombres considerados en círculos demócratas.

En tanto, cuando Tapper le preguntó si había notado algún cambio en la cognición mental del presidente Biden, Manchin respondió: "No lo he notado". Refutó cualquier sugerencia de que había notado una diferencia con la forma en que el presidente se comportaba en los últimos meses, diciendo: "No he tenido ese problema en absoluto".

Algunos antecedentes: La relación entre Manchin y Biden se ha deteriorado a lo largo de la presidencia de Biden, durante la cual el centrista Manchin ha sido un obstáculo clave para algunas de las prioridades legislativas del presidente y cambió su afiliación de demócrata a independiente.