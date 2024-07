El Servicio Secreto dice que denegó recursos adicionales a Trump pese a que su equipo se quejó

Senadores republicanos persiguen a la directora del Servicio Secreto 0:30

(CNN) -- El dispositivo de seguridad del expresidente Donald Trump se había quejado de que el Servicio Secreto no les había proporcionado suficientes recursos y personal en los últimos dos años, y la agencia reconoció este sábado que denegó algunas peticiones.

Un portavoz del Servicio Secreto dijo en un comunicado este sábado que la agencia no ha proporcionado ciertos recursos en el pasado, pero en su lugar ha proporcionado otras medidas de seguridad, incluso de socios locales.

La noticia se produce en medio de la preocupación generalizada sobre cómo un francotirador fue capaz de obtener acceso a la azotea a unos 150 metros de la posición de Trump en un mitin al aire libre en Butler, Pensilvania, la semana pasada.

The Washington Post y The New York Times informaron a primera hora de este sábado de que el Servicio Secreto denegó solicitudes anteriores del equipo de seguridad de Trump en los últimos dos años.

Algunos allegados al expresidente sintieron que las decisiones, que creían que eran personales de Trump, vinieron de los altos rangos de la agencia.

Aunque Trump mantiene una estrecha relación con los miembros de su destacamento del Servicio Secreto, la relación entre esos agentes y los rangos superiores de la agencia ha sido tensa durante algún tiempo, según múltiples fuentes familiarizadas con la dinámica.

En respuesta a las preguntas de CNN sobre si el Servicio Secreto había denegado solicitudes de seguridad adicionales, un portavoz dijo a CNN que la agencia hace "modificaciones" cuando no se proporcionan ciertos recursos a los protegidos.

"En algunos casos en los que no se proporcionaron unidades especializadas o recursos específicos del Servicio Secreto, la agencia hizo modificaciones para garantizar la seguridad del protegido", escribió Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, en un comunicado. "Esto puede incluir la utilización de socios estatales o locales para proporcionar funciones especializadas o de otra manera identificar alternativas para reducir la exposición pública de un protegido".

Guglielmi dijo en un comunicado al día siguiente del tiroteo que las afirmaciones de que a Trump se le negaron solicitudes de seguridad adicionales específicamente para el mitin en Pensilvania eran falsas.

"Esto es absolutamente falso. De hecho, añadimos recursos de protección y tecnología y capacidades como parte del aumento del ritmo de los viajes de campaña", escribió Guglielmi en X.

La directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, se enfrenta a una avalancha de preguntas sobre cómo un hombre armado pudo tener una línea de visión clara de Trump en el lugar del mitin, y ha habido peticiones de dimisión por parte de miembros del Congreso, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Cheatle se enfrentará probablemente a preguntas sobre estas cuestiones durante su testimonio esta semana ante varios comités del Congreso sobre los fallos de seguridad que condujeron al intento de magnicidio .