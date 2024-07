EXCLUSIVA | Trump reacciona al retiro de Biden de la reelección presidencial: "Es el peor presidente de la historia de nuestro país"

Biden renuncia a la candidatura presidencial de Estados Unidos 6:05

(CNN) -- En una llamada telefónica con CNN minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara su salida de la carrera presidencial de 2024, el expresidente Donald Trump dijo: "Es el peor presidente de la historia de nuestro país. Va a pasar a la historia como el peor presidente de la historia de nuestro país".

Aunque no está claro quién será el candidato demócrata, Trump dijo que cree que la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, será más fácil de derrotar de lo que habría sido Biden.

Trump añadió que Biden "ciertamente no es apto para ocupar el cargo".

"El corrupto Joe Biden no era apto para presentarse a presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo. ¡Y nunca lo fue! Solo alcanzó la posición de presidente con mentiras, noticias falsas y sin dejar su sótano. Todos los que le rodeaban, incluidos su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo fue", publicó Trump en Truth Social.

Trump dijo: "Y ahora, mira lo que hizo a nuestro país, con millones de personas que vienen a través de nuestra frontera, totalmente sin control ni verificación, muchos de las prisiones, instituciones mentales, y un número récord de terroristas. Sufriremos mucho a causa de su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente. HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO".

Biden anunció este domingo que no se presentará a la reelección en medio de las continuas presiones tras su desastrosa actuación en el debate del mes pasado, que hizo que muchos en su partido se cuestionaran si debía seguir optando a la reelección. Biden cumplirá el resto de su mandato.

Las críticas de Trump contra Biden se exacerbaron desde el debate organizado por CNN. En uno de los momentos más llamativos del evento, el expresidente le dijo a Biden que "realmente no tengo idea de lo que dijo al final de esa frase, creo que no sabe lo que está diciendo", cuando el mandatario de EE.UU. respondió una pregunta sobre migración.

Desde entonces, Biden se enfrentó a críticas de su partido por su desempeño y a llamados para abandonar sus intenciones por la candidatura demócrata a la presidencia.

La ronda más reciente de deserciones en su partido llegó el viernes, cuando más legisladores demócratas le pidieron públicamente que abandone la carrera presidencial, incluso mientras su campaña intentaba proyectar el mensaje de que no va a ninguna parte.

Con información de Jeremy Herb, John King y Dana Bash, de CNN*