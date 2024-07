Biden se retira como candidato a las elecciones de EE.UU., en vivo: última hora y reacciones

Biden abandonó la carrera presidencial de 2024. Esto es lo que debes saber sobre los históricos acontecimientos de hoy

En una medida sin precedentes, el presidente Joe Biden anunció este domingo que abandona la carrera presidencial de 2024 y respaldó a su vicepresidenta, Kamala Harris, para sucederlo. Lee aquí sobre cómo llegó el presidente a esa decisión.

Estas son puntos clave que debes saber:

Biden escribió en una carta publicada en su cuenta oficial en X: “Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente por el resto de mi mandato”.

Biden dijo que hablará con la nación con más detalle a finales de esta semana. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que su decisión de retirarse no tuvo que ver con ningún problema médico.

En una publicación de seguimiento, Biden elogió a Harris e instó a los demócratas a unirse detrás de ella.

Biden pasó el domingo hablando con miembros del Congreso, gobernadores y simpatizantes. Los planes para que Biden abandone la carrera de 2024 se pusieron en marcha anoche y finalizaron hoy, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

El presidente aún se está recuperando de un diagnóstico de covid-19 y permaneció en su casa en Rehoboth Beach, Delaware, todo el fin de semana.

Cómo llegamos aquí: la edad había sido la mayor debilidad política de Biden desde que lanzó su primera campaña contra el expresidente Donald Trump hace cinco años. Después de su vacilante actuación en el debate de CNN el 27 de junio, un número creciente de demócratas pidió al presidente que se hiciera a un lado en la carrera de 2024, incluso cuando Biden celebró una serie de eventos con el objetivo de demostrar su aptitud para el cargo. Consulta aquí la cronología completa.

Qué sucederá después: el Partido Demócrata deberá elegir un nuevo candidato. Esa decisión la tomarán en última instancia los aproximadamente 4.700 delegados de la Convención Nacional Demócrata. Ya sea durante un pase de lista virtual, que está previsto provisionalmente para principios de agosto, o en la convención en Chicago que comenzará el 19 de agosto, estos delegados seleccionarán a cualquier candidato elegible para ser el nominado del partido.

¿Qué pasará con el dinero de campaña? Según el Campaign Legal Center, el fondo de guerra de la campaña, que ascendía a US$ 95,9 millones a finales de junio, estaría directamente disponible para la candidatura presidencial demócrata para su uso en las elecciones generales solo si Harris es la candidata del partido o la candidata a vicepresidente. Si Harris no termina entre los contendientes demócratas para 2024, la cuenta de campaña existente podría convertirse en un comité de acción política y utilizar sus fondos indirectamente.

