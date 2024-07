La lista de demócratas que podrían ser la elección para vicepresidente de Kamala Harris

Las opciones de Kamala Harris para la vicepresidencia 1:34

(CNN) -- Con el apoyo del presidente de EE.UU. Joe Biden desatando una avalancha de respaldos de muchos demócratas prominentes en todo el país, Kamala Harris se ha convertido en la favorita para ocupar su lugar como candidata presidencial del partido.

Harris recibió inmediatamente el respaldo de muchos líderes del partido demócrata y heredó el músculo de la campaña de Biden. La campaña modificó formalmente las presentaciones ante la Comisión Federal Electoral para cambiar el nombre de su comité principal y declarar a Harris candidata a la presidencia.

Ahora, la conversación avanza rápidamente en torno a quién será el compañero de fórmula de Harris. A solo 28 días de que comience la Convención Nacional Demócrata en Chicago, donde presumiblemente Harris será confirmada oficialmente como la candidata, ha comenzado la lucha para encontrar al candidato demócrata a la vicepresidencia.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el senador de Arizona Mark Kelly, se encuentran entre los demócratas a quienes se les ha pedido que presenten información sobre sus finanzas, historias familiares y otros detalles personales, dijeron dos personas familiarizadas con el proceso a Jeff Zeleny de CNN. Forman parte de un grupo que incluye unos 10 nombres, casi todos ellos funcionarios electos.

Aquí hay algunos candidatos potenciales para postularse junto a Harris:

Josh Shapiro

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, fue elegido con una victoria aplastante en 2022, derrotando a un senador estatal de extrema derecha —que negaba el resultado de las elecciones de 2020— y convirtiéndose en el tercer gobernador judío elegido en el crucial estado indeciso, como se conoce a los estados donde no domina ninguno de los principales partidos.

Shapiro, quien anteriormente fue fiscal general de Pensilvania, había sido presentado por los demócratas como un posible candidato presidencial y también se lo considera un posible compañero de fórmula de Harris si es la candidata presidencial del partido. Durante una escala en Filadelfia a principios de este mes, Harris llamó a Shapiro un “gran socio para el presidente y para mí”.

CNN informó anteriormente que el expresidente Barack Obama le dijo directamente a Shapiro que está entre la generación de demócratas de 2022 que necesita tener voz en el futuro del partido, según personas familiarizadas con la conversación. Shapiro respaldó a Harris el domingo y la calificó de “patriota digna de nuestro apoyo”.

El intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump en Butler, Pensilvania, ha puesto al gobernador en el punto de mira. Su respuesta a la muerte de Corey Comperatore, el partidario de Trump que fue asesinado mientras protegía a su esposa e hija, ha sido especialmente elogiada.

“Corey era el padre de una niña. Corey era bombero. Corey iba a la iglesia todos los domingos. Corey amaba a su comunidad”, dijo Shapiro en una conferencia de prensa un día después del tiroteo. "Y más especialmente, Corey amaba a su familia".

Roy Cooper

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, lidera un estado que es un campo de batalla crucial en 2024. Fue elegido por primera vez por estrecho margen en 2016 por poco más de 10.000 votos. Ganó la reelección en 2020 y no podrá postularse por tercera vez por limitación de período. Respaldó a Harris el domingo y dijo que ella “tiene lo necesario para derrotar a Donald Trump y liderar nuestro país de manera reflexiva y con integridad”.

A lo largo de su mandato como gobernador, Cooper se ha enfrentado con legisladores de la legislatura estatal, donde los republicanos tienen una supermayoría, por el derecho al aborto y el derecho al voto, entre otras cosas.

Cooper descartó previamente las especulaciones de que podría estar en la lista corta de candidatos a vicepresidente si Biden se hacía a un lado y Harris era la candidata.

"No quiero entrar en este nuevo juego de salón político, porque es demasiado importante para Estados Unidos detener a Donald Trump", dijo Cooper a CNN en julio.

En el cargo, Cooper superó una oposición de larga data en la legislatura estatal liderada por los republicanos y logró una de sus principales prioridades el año pasado cuando Carolina del Norte se convirtió en el estado número 40 en ampliar Medicaid a adultos de bajos ingresos. Más de 500.000 residentes ahora tienen cobertura gracias a la ampliación. Biden y Harris elogiaron el logro durante una parada de campaña conjunta en Raleigh en marzo con la esperanza de ganar el estado.

Elegido por primera vez a la Cámara de Representantes de Carolina del Norte en 1986, Cooper ha sido una fuerza en la política de Carolina del Norte durante años. Llegó a ser el líder de la mayoría demócrata en el Senado estatal y ganó su primera carrera estatal para fiscal general de Carolina del Norte en 2000. Ocupó el cargo durante cuatro mandatos.

Mark Kelly

El senador de Arizona Mark Kelly representa un estado que Biden ganó por solo 10.457 votos en 2020 y tiene reconocimiento nacional como exastronauta y esposo de la exrepresentante Gabby Giffords.

Ha sido un partidario confiable de las prioridades del Partido Demócrata mientras estuvo en el cargo, pero ocasionalmente se ha opuesto a su partido, como en 2023, cuando calificó rotundamente de “crisis” la afluencia de inmigrantes indocumentados a través de la frontera sur de Estados Unidos.

Si Kelly, quien rápidamente respaldó a Harris para la presidencia el domingo, fuera elegido para un cargo más alto, su escaño permanecería en manos demócratas, ya que la gobernadora Katie Hobbs podría nombrar a su sucesor.

Andy Beshear

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ha sido propuesto como posible candidato a vicepresidente. Ganó la reelección para un segundo mandato en noviembre pasado en un estado profundamente rojo (republicano) que Trump ganó por unos 25 puntos en 2020. Es el demócrata electo de mayor rango en el estado e hizo del aborto un tema importante en su campaña.

Después de respaldar a Harris, Beshear no tuvo reparos en expresar su voluntad de postularse junto a ella si se lo pedían.

“¿Está al menos abierto a la posibilidad de ser compañero de fórmula del vicepresidente Harris?”, le preguntaron a Beshear en MSNBC el lunes por la mañana.

“Bueno, creo que si alguien te llama por eso, lo que haces es al menos escuchar”, respondió.

Beshear es uno de los gobernadores más populares del país. Ha aparecido en los titulares por su liderazgo del estado durante la pandemia de covid-19, durante los tornados mortales en 2021 y las inundaciones catastróficas en 2022.

En caso de que los republicanos retengan el control de la Cámara y obtengan la mayoría en el Senado, tiene experiencia en enfrentarse a los legisladores republicanos. Anteriormente se desempeñó como fiscal general del estado antes de obtener una estrecha victoria como gobernador en 2019, y su tiempo como gobernador ha estado marcado por desacuerdos sobre educación, asistencia pública y política fiscal con la legislatura estatal liderada por los republicanos.

Su padre, Steve Beshear, fue gobernador de Kentucky durante dos mandatos y recibió atención nacional por reducir la tasa de personas sin seguro en el estado de más del 20% al 7,5%, una de las mayores mejoras del país tras la implementación de la Ley de Atención Médica Asequible.

J.B. Pritzker

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, heredero de las riquezas de los hoteles Hyatt, fue elegido por primera vez en 2018 y logró la reelección en 2022 por más de 10 puntos porcentuales.

Pritzker, quien respaldó a Harris el lunes por la mañana, ha navegado por una serie de cuestiones que han dominado la carrera presidencial de 2024, desde el control de armas hasta los derechos reproductivos. Ha liderado el estado mientras se enfrenta a una mayor demanda de servicios de aborto por parte de mujeres obligadas a viajar desde el sur y el medio oeste en una era posterior a la derogación del fallo Roe vs. Wade. En 2023, Pritzker firmó una amplia prohibición de armas de fuego y cargadores de alta capacidad.

También firmó una legislación pionera en el país que impide la prohibición de libros en el estado. El gobernador, junto con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, también confrontó a altos funcionarios de la Casa Blanca en octubre por la crisis migratoria que advirtieron que estaba cerca de un punto de ruptura.

Pete Buttigieg

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, se describió a sí mismo como centrista durante su campaña de 2020 para la candidatura presidencial demócrata, apoyándose en su época como alcalde de South Bend, Indiana, y su servicio en la guerra de Afganistán. Su carrera presidencial fue histórica: fue el primer hombre abiertamente gay en lanzar una campaña competitiva para la presidencia, rompió barreras al convertirse en el primer candidato gay en obtener delegados en las primarias para la candidatura presidencial de un partido importante y también se convirtió en el primer designado a secretario del gabinete en la historia confirmado por el Senado siendo miembro de la comunidad LGBTQ.

Ha sido un mandato lleno de acontecimientos para Buttigieg al frente del Departamento de Transporte: fue criticado por lo que se consideró una respuesta federal lenta al descarrilamiento del sendero de 2023 en East Palestine, Ohio, y a menudo se ha desempeñado como el principal crítico de la industria aérea de la administración Biden por retrasos en los vuelos y otros percances. Como posible compañero de fórmula de Harris, Buttigieg sería un perro de ataque eficaz: llamó memorablemente al entonces vicepresidente Mike Pence, un cristiano evangélico, “animador de la presidencia de la estrella porno”, una referencia a la vida personal de Trump, y ha deleitado a los liberales en las redes sociales discutiendo con los panelistas de Fox News.

Buttigieg anticipó recientemente cómo se enfrentaría al candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, en “Real Time with Bill Maher” de HBO. Dijo que “conocía a mucha gente como” Vance, un graduado de la Facultad de Derecho de Yale, en Harvard.

“Encontré mucha gente como él que diría lo que fuera necesario para salir adelante. Hace cinco años, eso parecía ser el republicano anti-Trump, así que eso es lo que era… Cinco años después, la forma en que sale adelante es que (Trump) es lo mejor desde el pan de molde”, dijo Buttigieg.

Gretchen Whitmer

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, que ganó la reelección en el crucial estado indeciso en 2022 por aproximadamente 10 puntos porcentuales, fue vista por los demócratas como una de las principales candidatas para reemplazar a Biden en la cima de la lista, aunque respaldó a Harris el lunes por la mañana y pareció descartarse de la consideración en los comentarios a los periodistas locales.

“No me iré de Michigan. Estoy orgullosa de ser la gobernadora de Michigan. He sido consistente. Sé que todo el mundo siempre sospecha y hace esta pregunta una y otra vez”, dijo a los periodistas locales, informó The Detroit News. "No voy a ninguna parte."

Whitmer, gobernadora electa por primera vez en 2018, surgió como un ejecutiva destacada durante el apogeo de la pandemia de covid-19. Sus decisiones de liderazgo, que incluían órdenes de quedarse en casa, la convirtieron en blanco de un complot de secuestro en 2020.

Durante su mandato, Whitmer también ha priorizado los esfuerzos para ampliar el acceso asequible a la atención médica. Ha invertido miles de millones de dólares en la infraestructura del estado y creó un departamento encargado de mejorar la calidad del agua potable en Michigan. También se ha presentado como una firme defensora de los derechos reproductivos.

En las semanas posteriores al debate entre Biden y Trump, Whitmer continuó expresando su apoyo al presidente, haciendo a un lado los rumores de que ella podría participar en la carrera si él se retiraba.

“Entiendo que algunos están jugando fantasy football y simplemente quieren elegir un par de líderes al azar que les gusten en todo el país y diseñar un boleto electoral. Simplemente no es así como funciona esto”, le dijo a Abby Phillip de CNN a principios de este mes. "Tenemos un presidente que obtuvo una aspiración, que se la ganó".

Gavin Newsom

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue objeto de especulaciones presidenciales para 2024 el año pasado, cuando debatió notablemente con el entonces candidato republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en Fox News y visitó varios estados liderados por republicanos. Se propuso respaldar a Harris el domingo por la noche y escribió: “Nadie es mejor para procesar el caso contra la visión oscura de Donald Trump y guiar a nuestro país en una dirección más saludable que la vicepresidenta de Estados Unidos, @KamalaHarris”.

Al igual que otros gobernadores demócratas que han sido propuestos como posibles elecciones para 2024, Newsom dirigió su estado a través de covid-19. Luchó contra un esfuerzo de destitución en 2021 que surgió de la ira partidista por su respuesta a la pandemia. Newsom también recibió críticas por asistir a la cena de cumpleaños sin mascarilla de un amigo cabildero en un restaurante de élite del Valle de Napa en un momento en que instaba a los californianos a quedarse en casa.

Elegido por primera vez en 2018, Newsom ha pedido a los demócratas que pasen a la ofensiva, denunciando la postura del Partido Republicano sobre las restricciones al aborto, la prohibición de libros y la protección de la comunidad LGBTQ, entre otras cosas. Fue alcalde de San Francisco de 2004 a 2011.

Si Harris es confirmada como la candidata demócrata, Newsom, un compatriota californiano, se enfrentaría a la 12ª Enmienda de la Constitución, que prohibiría a los electores de Golden State, los 54 de ellos, a votar por un presidente y un vicepresidente que compartan el mismo estado que ellos mismos. En teoría, este problema podría evitarse si Harris y Newsom cambiaran sus residencias oficiales, potencialmente incluso después de las elecciones pero antes de que se reúna el Colegio Electoral.

Con información de Tami Luhby, Ethan Cohen, Jasmine Wright, Devan Cole, Gregory Krieg, Edward-Isaac Dovere y Dan Merica de CNN.