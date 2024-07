Esta pareja construyó una casa en Tailandia después de que el huracán Harvey inundara su propiedad en Estados Unidos

Jim Dolan, de Estados Unidos, conoció a su esposa tailandesa Som por Internet en 2006, y más tarde ella se trasladó a Estados Unidos para estar con él. (Crédito: Jim and Som Dolan)

(CNN) -- Jim Dolan estaba a punto de jubilarse y sentía que su futuro estaba más o menos trazado.

Él y su esposa Som Dolan construirían una casa en el país natal de ella, Tailandia, y dividirían su tiempo entre el destino del sudeste asiático y Estados Unidos.

Pero la pareja acabó abandonando definitivamente Estados Unidos después de que su casa en Houston sufriera graves inundaciones durante el huracán Harvey, una tormenta de categoría 4 que azotó Texas en 2017.

"Nuestras finanzas eran tales que no podíamos vivir lo que se pensaba que era nuestra vida soñada", explica a CNN Travel Jim Dolan, que anteriormente trabajó para la NASA.

Un romance virtual

Nunca se había imaginado vivir en Tailandia de forma permanente. De hecho, Jim Dolan —oriundo de Worcester, Massachusetts— ni siquiera había visitado el país antes de conocer por internet a su futura esposa, de Bangkok, en 2006.

"Al principio nos conocimos virtualmente", dice. "Y nos visitamos varias veces antes de decidir que éramos almas gemelas".

La pareja se comprometió más tarde, y Som Dolan se trasladó a Estados Unidos con un visado de prometida.

"En aquel momento no estaba preparado para dejar los Estados Unidos", explica Jim Dolan. "Tenía un buen trabajo y una buena carrera. Así que quería llevarla a ella allí".

La pareja se casó ese mismo año y enseguida empezaron a construir juntos una vida en Estados Unidos.

"Los dos primeros años fueron un poco difíciles para mí, por el idioma", admite Som Dolan, que habla tailandés e inglés, pero antes solo había utilizado el inglés para trabajar.

"Me costaba mucho entender porque la gente habla muy rápido".

Som Dolan, que antes trabajaba en informática, tardó varios años en encontrar su lugar profesional, y trabajó brevemente como camarera en un restaurante tailandés y como ayudante de su marido.

"Tenía un buen trabajo (en Tailandia)", dice. "Cuando me mudé aquí, me costó encontrar un trabajo en el que pudiera aprovechar mi experiencia".

Los Dolan pasaron 10 años viviendo juntos en Estados Unidos y habían estado esperando "un estilo de vida dual entre Tailandia y Estados Unidos" en el futuro.

Sin embargo, todo cambió tras una serie de contratiempos financieros. Jim Dolan explica que perdió "mucho dinero en la bolsa durante el crack financiero de 2009".

Aunque dice que pudo recuperar gran parte en los años siguientes, los daños infligidos a su casa tras el huracán Harvey que devastó la costa del Golfo de Texas supusieron otro golpe financiero.

Problemas financieros

"Tuvimos que reconstruir nuestra casa en Houston mientras aún vivíamos en ella", dice. "Piensa en tratar de cambiar un neumático en un coche de carreras mientras el coche está dando vueltas a la pista. Fue todo un reto".

La pareja no tenía seguro contra inundaciones, algo que Jim Dolan describe como una "decisión lamentable".

Ni que decir tiene que las obras de reparación les costaron una cantidad considerable de dinero, y los Dolan se dieron cuenta de que no podrían permitirse vivir tan cómodamente como esperaban si se quedaban en Estados Unidos.

La pareja, que vendió su casa en Houston y se mudó a Washington en 2019, pronto empezó a estudiar la posibilidad de trasladarse a Tailandia de forma permanente.

"No fue una decisión difícil de tomar", dice Jim Dolan. "Había viajado a Tailandia varias veces, me gustaba mucho estar aquí.

"Me gusta la comida. Me gusta la cultura. Me encanta el clima. Es un país precioso. Y, obviamente, Som es nativa de aquí. Así que se siente muy cómoda aquí.

"Y es mucho más asequible que Estados Unidos. Al final fue una decisión bastante fácil".

Cuando la pandemia mundial de covid-19 llegó en 2020, los Dolan decidieron adelantar su plan de construir una casa en Tailandia.

"Fue justo cuando me estaba acercando a la edad de jubilación", explica Jim Dolan. "Así que decidimos dar el paso en ese momento. Teníamos dinero suficiente para construir una casa y estábamos dispuestos a hacerlo".

La pareja compró entonces un terreno "a la vista" en Sam Roi Yot, situado en la provincia de Prachuap Khiri Khan, por unos 50.000 dólares.

Un gran paso

Jim Dolan explica que eligieron deliberadamente la zona del golfo de Tailandia porque su posición les hacía menos propensos a sufrir de nuevo el impacto de una catástrofe natural.

"No hay riesgo de terremotos ni tsunamis en este lado de la península", afirma, y explica que, aunque no habían estado antes en Sam Roi Yot, la pareja conocía bien la zona, que está a unos 240 kilómetros al sur de la capital, Bangkok.

"Así que no tenemos que preocuparnos por eso. No tenemos incendios. No tenemos huracanes".

Jim Dolan pudo obtener un visado de matrimonio para Tailandia, que actualmente exige a los solicitantes tener al menos 400.000THB (unos 11.000 dólares) en una cuenta bancaria tailandesa o unos ingresos mensuales no inferiores a 40.000THB (unos 1.100 dólares).

Una vez que tuvieron sus asuntos en orden, los Dolan empacaron sus vidas en Estados Unidos, enviando algunas de sus pertenencias en un contenedor, mientras se llevaban "algunas cosas necesarias para hacer nuestras vidas un poco más cómodas".

En octubre de 2020, salieron de Estados Unidos con destino a Tailandia; la pareja obtuvo visados especiales debido a las restricciones de viaje vigentes en aquel momento.

Tras someterse a un periodo de cuarentena obligatorio, los Dolan se alojaron brevemente con uno de los familiares de Som Dolan en Bangkok, antes de alquilar una casa para vivir mientras se construía su casa.

Según Jim Dolan, uno de los mayores retos del traslado fue transportar a sus queridos pugs Morgan y Gwennie.

"Los perros son difíciles de trasladar porque tienen el hocico muy corto y eso hace que su respiración sea sospechosa de problemas respiratorios y algunos transportistas no los llevan", explica.

"Así que nos costó mucho traer aquí a los dos perros".

La pareja dice que el proceso de construcción de su casa de tres dormitorios, que ellos mismos diseñaron, les resultó especialmente duro, y subraya que conseguir el resultado que deseaban supuso muchas idas y venidas con constructores y contratistas.

"En los últimos cuatro meses del periodo de construcción, tuvimos que venir a visitar la obra todos los días, para asegurarnos de que todos los detalles quedaban como queríamos", dice Som Dolan.

Todo el proceso duró cerca de año y medio y costó unos 300.000 dólares "incluyendo valla, relleno y jardinería".

"Resultó ser justo lo que queríamos y lo que esperábamos", dice Jim Dolan. "Fue duro llegar hasta aquí. Pero el resultado final es lo que queríamos, y estamos contentos con él".

Continúa afirmando que Tailandia les ha resultado más asequible, y subraya que él y su mujer se sienten ahora "económicamente cómodos".

"Me inscribí en un club de golf por unos 1.100 dólares para jugar todas las rondas que quiera durante un año", dice.

"De ninguna manera podría hacer eso en Estados Unidos".

También cree que su calidad de vida en general ha mejorado enormemente gracias a estar afincado en Tailandia.

"Es muy natural", dice Jim Dolan. "Comemos verduras cultivadas localmente que son abundantes y realmente baratas. La comida es estupenda".

En cuanto a la asistencia sanitaria, ha optado por pagar un seguro médico privado en Tailandia, y considera que ofrece "mejores prestaciones que las que me daría mi Medicare en Estados Unidos y por mucho, mucho menos dinero".

"Hay muchas cosas que una persona media esperaría poder hacer en su jubilación y que aquí están disponibles", añade.

"Es una cultura diferente. Pero no es un planeta diferente... Te adaptas. Aprendes y experimentas. Es bueno".

Más de cuatro años después de su gran mudanza, la pareja está muy asentada en Sam Roi Yot, conocido por el Parque Nacional Khao Sam Roi Yot, y les encanta vivir allí.

Jubilación feliz

"Es muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy seguro", dice Jim Dolan. "Me siento más seguro aquí en Tailandia que creo que en cualquiera de las ciudades en las que viví en Estados Unidos.

"Viví en Denver, Houston y Austin. Y todas ellas tienen índices de delincuencia mucho, mucho más altos".

Aunque él y su mujer están agradecidos de poder llevar un estilo de vida muy cómodo en Tailandia, Jim Dolan reconoce que muchos tailandeses "viven con un presupuesto muy, muy, muy pequeño" y "los servicios y los impuestos son mucho más bajos" como consecuencia de ello.

Explica que es necesario incorporar bombas en la construcción de ciertas viviendas nuevas, ya que la presión del agua es "mínima" en el país, y las carreteras son "un poco más accidentadas".

"Hay muchos de esos pequeños problemas...", dice. "Las infraestructuras, creo, en Estados Unidos son más sofisticadas, y quizá más fiables.

"Pero se paga por ello. Los impuestos son altos. Aquí no pagamos impuestos sobre la propiedad. Nuestra presión fiscal es prácticamente nula.

"No hay forma de que hubiéramos podido construir una casa nueva, de tres dormitorios y 278 metros cuadrados, a menos de dos kilómetros del océano en Estados Unidos, con lo que hicimos aquí".

Aunque habla otros idiomas, incluido el español, Jim Dolan se ha esforzado por aprender tailandés, señalando que es un reto "para el oído occidental porque es un idioma tonal".

"El tailandés es un idioma muy, muy difícil de aprender", explica. "Y debo admitir que no me he esforzado mucho porque tengo un traductor incorporado en mi familia".

Y aunque Som Dolan está encantada de volver a vivir en su país natal, dice que pasar de hablar inglés constantemente durante una década a utilizar tanto el tailandés como el inglés con regularidad ha sido confuso.

"Todavía tengo que hablar inglés todo el tiempo. Todo el día, todos los días", dice, señalando que la mayoría de los amigos de su marido no son tailandeses, y que a menudo se ve obligada a hacer de intérprete.

Aunque Jim Dolan admite que las cosas no siempre han ido "sobre ruedas", confía en que trasladarse a Tailandia fue la decisión correcta para él y su esposa.

"Creo que a ella le costó más trasladarse a Estados Unidos que a mí venir aquí", afirma.

Aconsejaría a cualquiera que esté pensando en hacer una mudanza similar que visite primero el país al que desea trasladarse, y evite la tentación de "subir y comprar una propiedad en algún lugar remoto, al otro lado del mundo, sin verlo".

"Habíamos viajado a Tailandia varias veces y conocíamos la zona, sabíamos dónde nos metíamos", añade.

Los Dolan no han vuelto a Estados Unidos desde que se mudaron a Tailandia, pero con el tiempo planean regresar para hacer viajes regulares.

Jim Dolan visitará pronto a su familia, pero su mujer ha decidido quedarse para cuidar de su perra Gwennie, de casi 15 años (Morgan falleció en 2022).

"Nadie más la cuidaría como la cuida Som", dice. "Así que mientras Gwennie siga con nosotros. viajaré solo de vuelta a Estados Unidos".

Aunque no se arrepiente de su traslado, Jim Dolan admite que hay algunas cosas que echa de menos de vivir en Estados Unidos.

"Echo de menos el marisco del noreste", dice. "Y echo de menos a mis hermanos. Han vivido en la Costa Este gran parte de mi vida.

"Todos los miembros de mi familia estaban a un paso (antes) y ahora hay que hacer un largo viaje para visitarlos. Es un pequeño sacrificio.

"Pero en general, creo que estamos mucho mejor aquí de lo que habríamos estado en Estados Unidos si nos hubiéramos quedado allí".