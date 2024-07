Elecciones de Venezuela, en vivo: noticias de la campaña de Nicolás Maduro, Edmundo González y más

Edmundo González: La amnistía no está prevista en nuestro sistema jurídico

Cuando faltan apenas unos días para que se celebren unas elecciones históricas en Venezuela, el candidato a presidente por la oposición mayoritaria Edmundo González Urrutia habló con CNN en Español y remarcó la importancia del diálogo y la negociación con el oficialismo en caso de que Nicolás Maduro, actual presidente que va por la reelección, pierda el poder.

"Las negociaciones no tienen que ser vistas como algo extraño", dijo González Urrutia a Alejandra Oraa, de CNN. "En muchísimos casos los conflictos no se solucionan si no es a través de negociación, de diálogo", remarcó.

Consultado sobre una posible amnistía en caso de que el Gobierno actual no sea reelegido, González dijo: "La amnistía no está prevista en nuestro sistema jurídico. Así que eso hay que verlo con mucha, mucha calma, mucho cuidado, mucho detenimiento. Pero algo de eso habrá que buscar, porque hay mucha necesidad de justicia aquí en Venezuela".

