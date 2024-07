JD Vance indicó repetidamente en 2016 que creía que Donald Trump había cometido agresiones sexuales

J. D. Vance, de detractor de Trump a candidato republicano a vicepresidente 3:14

(CNN) -- El senador de Ohio JD Vance, candidato republicano a la vicepresidencia, indicó repetidamente en 2016 que creía que Donald Trump había cometido agresiones sexuales, sugiriendo incluso en un segmento de televisión que en una situación de "él dijo, ella dijo" Trump era menos creíble que una de sus acusadoras.

Vance apareció en un segmento de MSNBC en octubre de 2016 sobre la supuesta mala conducta sexual de Trump en el que se reprodujo una entrevista con Jessica Leeds, una exvendedora que acusó a Trump de manosearla y besarla a la fuerza durante un vuelo en la década de 1970. Vance dijo que era difícil creer las negaciones de Trump sobre Leeds.

"A un nivel fundamental, esto es una especie de 'él dijo, ella dijo', ¿verdad? Y al final del día, ¿crees a Donald Trump, que siempre dice la verdad? Es broma", dijo Vance con sarcasmo. "¿O crees a la mujer de la cinta?", dijo, refiriéndose a Leeds.

Pero en mayo de 2023, en una señal de su cambio respecto a Trump de crítico abierto a sustituto ferozmente leal, la posición de Vance cambió por completo mientras invocaba un lenguaje similar: Vance dijo que creía a su "amigo" Trump, justo después de que el expresidente fue declarado responsable por un jurado de abusos sexuales contra la escritora E. Jean Carroll.

"Creo que fundamentalmente la demanda es sobre algo que ocurrió hace 25 años. Es una situación de 'él dijo, ella dijo'. Y confío en mi amigo y en el tipo que he conocido y he llegado a conocer", dijo el republicano de Ohio a Wolf Blitzer de CNN, unos seis meses después de ganar su carrera al Senado de Estados Unidos con el respaldo de Trump.

Vance sugirió entonces que la demanda, y las personas que la financian, no tienen que ver con la justicia sino con la política. "Están tratando de derribarlo por razones políticas. Para mí, no se trata de justicia, no se trata de descubrir la verdad. Eso es sobre usar el sistema legal en lugar del sistema político para ganar un debate contra Donald Trump".

Un portavoz de Vance dijo a CNN: "Los tuits y comentarios de JD sobre el presidente Trump de hace casi una década son noticias viejas que se han abordado en numerosas ocasiones desde que entró en el mundo político. No reflejan sus opiniones sobre el presidente Trump hoy y no lo han hecho durante muchos años".

Trump ha negado repetidamente las acusaciones de agresión sexual.

J. D. Vance y su repentino cambio de opinión sobre Trump 2:00

Vance indicó en repetidas ocasiones que pensaba que Trump había cometido agresiones sexuales

La defensa de Trump por parte de Vance marcó un sorprendente cambio con respecto a sus comentarios en 2016 a raíz de la filtración de la cinta "Access Hollywood", que mostraba al candidato presidencial republicano haciendo comentarios lascivos y sexualmente agresivos sobre las mujeres.

En octubre de 2016, Vance tuiteó: "¿A qué porcentaje de la población estadounidense ha agredido sexualmente @realDonaldTrump?".

El tuit, del que se informó por primera vez en 2018, fue borrado más tarde, pero sus respuestas aún existen en la plataforma, y el tuit fue recopilado más tarde en un informe de oposición publicado por su propio super PAC en 2022 para descubrir sus posibles vulnerabilidades como candidato.

En likes borrados de su cuenta de Twitter, revisados por CNN, Vance también había indicado que creía a los acusadores de Trump y a aquellos que criticaban a Trump como un "asaltador[a] sexual en serie".

"Tal vez los 5 de Central Park podrían sacar un anuncio a toda página para condenar el mimo de los barones inmobiliarios matones que cometen agresiones sexuales en serie", decía el post, publicado de nuevo justo después de que saliera a la luz la cinta "Access Hollywood".

Otro post gustado en 2016 por Vance decía: "Ojalá hubiera un 2º debate vicepresidencial solo para ver a @GovPenceIN negar que Trump dijo que agarró una va****".

Y en octubre de 2016, Vance compartió en Facebook un editorial de The Washington Post escrito por Russell Moore, entonces de la Convención Bautista del Sur, en el que criticaba las opiniones de Trump sobre las mujeres.