Biden se retira como candidato en EE.UU., en vivo: reacciones y apoyos a la candidatura de Kamala Harris

Vance relata cuando Trump lo llamó para pedirle que fuera su compañero de fórmula

El candidato republicano a la vicepresidencia, J. D. Vance, contó en su primera entrevista conjunta con el expresidente cómo recibió una llamada telefónica de Donald Trump pidiéndole que fuera su compañero de fórmula.

A Vance le preguntaron cuál fue la reacción de su esposa Usha cuando Trump llamó.

“Él pidió hablar con mi esposa, lo cual agradecí mucho, y ella también. Pero ella estaba un poco estupefacta. Creo que antes de eso no teníamos idea de lo que estaba pasando, si me elegiría a mí o a Marco Rubio, un gran tipo, a Doug Burgum, un gran tipo, y a mucha otra buena gente”, dijo Vance en la entrevista que se emitió este lunes por la noche en Fox News.

“Pero cuando el presidente me llamó, no sé si recuerda esto, señor. Mi hijo estaba hablando de fondo sobre las cartas de Pokémon, y yo le dije: 'Oh, por el amor de Dios, niño de 7 años, si alguna vez has estado callado, cállate ahora'. Y el presidente dijo: 'Ponlo en altavoz'. Y entonces (...) dijo el anuncio real de que me estaba nominando para vicepresidente, y él dice: '¿Qué piensas de eso?' Y mi hijo dice: 'Bueno, está bueno'”, dijo Vance.