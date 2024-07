Trump fue donante de Kamala Harris hace más de 10 años. Esta es la historia

Kamala Harris: Conozco el tipo de persona que es Trump 0:52

(CNN) -- Si Kamala Harris acaba enfrentándose a Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos en noviembre, lo hará contra un antiguo donante de su campaña.

Según los registros financieros de campañas de California, Trump contribuyó con un total de US$ 6.000 a las campañas de Harris para fiscal general del estado entre 2011 y 2013. Trump hizo una contribución de US$ 5.000 a la cuenta de la campaña de Harris en 2011, y dio otros US$ 1.000 en 2013.

Los registros estatales muestran que Trump también contribuyó a otro aspirante a rival, el gobernador demócrata Gavin Newsom, aportando US$ 2.500 en 2009 a la primera e infructuosa candidatura de Newsom a gobernador.

Algunos antecedentes: Antes de su entrada personal en la política en 2015, Trump contribuía con frecuencia a las campañas de candidatos de ambos partidos. Y durante su primera candidatura a la presidencia, Trump desvió las críticas por sus donaciones a los demócratas presumiendo de su influencia y criticando un "sistema roto".

"Doy a todo el mundo. Cuando me llaman, doy. Y sabes qué, cuando necesito algo de ellos dos años después, tres años después, les llamo. Están ahí para mí. Ese es un sistema roto", dijo durante un debate de las primarias presidenciales del Partido Republicano en 2016.