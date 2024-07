Alberto Fernández: "Si Maduro pierde las elecciones lo tiene que aceptar"

Maduro advierte de una “guerra civil” si pierde la elección 2:32

(CNN en Español) -- El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó este martes que si Nicolás Maduro pierde las elecciones de Venezuela debe aceptar el resultado.

Fernández se refirió durante una entrevista con Radio Con Vos a los comicios del domingo, en los que iba a participar como veedor de los comicios, pero luego anunció la cancelación de su viaje.

“Si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar, como dijo Lula: ‘El que gana, gana y el que pierde, pierde’, punto, se terminó. Así es la democracia”, dijo el expresidente de Argentina.

Fernández también dijo que iba a viajar antes del día de las elecciones para reunirse con la oposición, escuchar sus preocupaciones y poder ver si se pueden corregir esas preocupaciones.

“Yo lo que quiero es que haya una elección transparente porque lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática”, agregó Fernández

Otros representantes de la izquierda latinoamericana también anunciaron su intención de viajar a Caracas, incluidos el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo y el excanciller de Brasil Celso Amorim.

Cancelación del viaje

Fernández anunció este miércoles que no viajaría a Caracas por pedido del gobierno de Maduro a raíz de sus declaraciones del martes.

"La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral", dijo Fernández en una publicación en X.

El exmandatario, que aclaró que la invitación inicial había sido del propio Consejo Nacional Electoral de Venezuela, dijo que no comprende el malestar del gobierno y calificó de "insólita" la solicitud, pero agregó: "Creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, cuando solo buscaba cumplir con la tarea propia de un veedor electoral".