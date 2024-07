Desilusionado con Biden, Hollywood se entusiasma con Kamala Harris

¿Qué famosos que han mostrado apoyo a Kamala Harris? 1:17

(CNN) -- Tras semanas de desorden, el Partido Demócrata se enfrentó por fin a un problema bienvenido: demasiadas celebridades estaban llamando.

Tras una inusual sequía de apoyo de celebridades al presidente Joe Biden que había persistido durante meses mientras buscaba un segundo mandato, Hollywood se reavivó con toda su fuerza y está listo para respaldar a la nueva presunta candidata del partido, la vicepresidenta Kamala Harris, en su lucha contra el expresidente Donald Trump.

"Mi teléfono está estallando", dijo una fuente cercana a la campaña de Harris a CNN sobre la repentina afluencia de llamadas de Hollywood. "Ni siquiera tengo tiempo para contestar mi teléfono".

Un publicista de celebridades dijo a CNN que los directores de campaña "normalmente ruegan" a los representantes de talentos para que sus clientes participen en política, pero dijo que en las últimas 48 horas, desde que Biden se hizo a un lado y respaldó a Harris, es casi imposible comunicarse con la Casa Blanca.

"Normalmente se lo pido a mis clientes", dijo otro publicista de famosos. "Nadie tenía que preguntar. La gente decía: '¿Qué hago y cómo puedo ayudar?".

publicidad

El estado de ánimo de los últimos días en Hollywood cambió por completo desde un largo periodo de bloqueo en el que las celebridades se mostraban reacias a apoyar públicamente al presidente, reconociendo que ninguno de los dos candidatos -Biden o Trump- eran especialmente populares y podrían alienar potencialmente a sus bases de fans. Incluso antes de la desastrosa actuación de Biden el 27 de junio en el debate presidencial de CNN, numerosas fuentes de Hollywood y DC dijeron a CNN que la campaña de Biden estaba luchando por obtener el apoyo de los famosos en un mundo polarizado.

"No creo que la gente se diera cuenta de lo preocupada que estaba hasta que tuvo esperanza", dijo un estratega demócrata muy vinculado a la industria del entretenimiento.

Para Hollywood, Harris es esa esperanza.

El mayor momento político de Hollywood desde Obama

Un puñado de profesionales del mundo del espectáculo, todos ellos implicados en la recaudación de fondos o en la representación de talentos, dijeron a CNN que Hollywood está entusiasmado con Harris y la considera una candidata viable que es la mensajera adecuada en el momento adecuado.

Los planes para la primera recaudación de fondos presidenciales de Harris en Los Ángeles ya están en marcha, dijo una fuente, añadiendo que múltiples ejecutivos de la televisión, el cine y la música ya levantaron la mano para acoger un evento.

Se programó una reunión informativa para la industria del entretenimiento esta semana, según una invitación de Zoom de la “Harris 2024 Campaign Entertainment Surrogates”, que fue compartida con CNN por un agente de alto nivel que planea asistir.

"No vi a tanta gente que conozco aquí y en otros lugares tan animados por un momento en la política desde el discurso original de Obama en la convención", dijo el productor Greg Berlanti a CNN. "El acto desinteresado de Joe Biden, combinado con el tipo de cambio, optimismo y vuelta de página que representa Kamala, volvió a implicar a mucha gente que conozco en estas elecciones y están dispuestos a luchar por muchos de los valores por los que la vicepresidenta Harris estuvo luchando durante toda su carrera".

Berlanti -creador de series como "Everwood" y You", y director de la nueva película de Scarlett Johansson y Channing Tatum, “Fly Me to the Moon”- recibió en su casa a Harris y al segundo caballero Doug Emhoff durante la administración Biden-Harris. Es uno de los muchos actores poderosos de Hollywood que ya conocen a Harris y apoyaron su carrera política desde su candidatura al Senado en 2016 hasta su candidatura presidencial en 2020 y su actual papel como vicepresidenta.

Harris, nacida en California, mantiene relaciones de larga data con la industria del entretenimiento y esta semana recibió el apoyo público de personalidades como Shonda Rhimes, Jessica Alba, Cher, Spike Lee, Viola Davis, Amy Schumer, Kerry Washington y Lynda Carter, quien publicó una foto de Harris frente a un mural de la "Mujer Maravilla", probablemente un guiño a lo que será su histórica candidatura como la primera mujer negra y la primera estadounidense de origen asiático en encabezar la candidatura de un partido importante.

George Clooney, que pidió a gritos la salida de Biden, apoyó a Harris, declarando primero a CNN que está "entusiasmado por hacer todo lo posible para apoyar a la vicepresidenta Harris en su histórica carrera". Harris también parece contar con el apoyo de una de las mayores estrellas del mundo: Beyoncé, que, según informó en exclusiva CNN, dio permiso a Harris para utilizar su himno "Freedom" como canción de campaña, aunque no hizo un respaldo oficial.

"Volvemos a estar donde estábamos antes, y eso es poderoso", dijo a CNN un estratega político que está trabajando con estrellas de la lista A en esta temporada electoral. "Habría sido justo decir que este elemento tan fuerte de los apoyos de famosos en el ciclo político estaba al margen, pero todos se pusieron la camiseta y están listos para salir".

¿Qué famosos que han mostrado apoyo a Kamala Harris? 1:17

"Adoran al presidente y les tienen mucho respeto", añadió esta persona. "Pero está claro que hay una energía diferente".

"Estamos viendo un entusiasmo sin precedentes por la vicepresidenta Harris en todos los rincones de nuestro país", dijo a CNN Laura Brounstein, portavoz de la campaña de Harris. "Ella fue una voz líder en los temas que realmente importan a todos los estadounidenses, incluyendo la necesidad de restaurar nuestros derechos reproductivos, proteger a los sindicatos y abordar el cambio climático. Es alentador que su mensaje esté resonando en Hollywood, Milwaukee y en todo el país."

Lo haremos mucho mejor que Hulk Hogan

Aunque los planes para la Convención Nacional Demócrata del próximo mes están todavía en sus primeras etapas, según una fuente cercana a la campaña de Harris, varios publicistas y agentes de Hollywood dijeron a CNN que la DNC estará repleta de estrellas y una fuente compartió que las conversaciones con una estrella del pop de la lista A están actualmente en curso sobre una posible actuación.

"Nadie iba a ir", dijo un publicista sobre el DNC con Biden como cabeza de cartel. ¿Y ahora? "La cartelera de la convención tendrá ahora un aspecto mucho más robusto por parte de la comunidad de artistas de lo que habría tenido -y eso es un eufemismo-. No sé cómo se puede pasar de casi nada a un apoyo total, pero lo haremos mucho mejor que Hulk Hogan".

Hogan fue uno de los pocos partidarios de Trump en Hollywood que se presentaron en la Convención Nacional Republicana la semana pasada para respaldar al expresidente, junto con el jefe de la UFC, Dana White; la modelo Amber Rose; la estrella de realities Savannah Chrisley; Kid Rock, que actuó en la última noche de la convención, y la estrella del country Jason Aldean, que se sentó junto a Trump en el palco VIP de la RNC.

Si el respaldo de los famosos fuera un indicador para ganar la carrera, Harris ganaría por goleada. Pero Trump, cuyos resultados en las encuestas superan con creces a los de Biden en varios estados indecisos, lo que provocó en parte la retirada de Biden, nunca gozó de la simpatía de Hollywood, y lo aprovechó a su favor. Aunque Trump es un multimillonario exestrella de los realitys, parte de su atractivo para muchos votantes consiste en criticar a los famosos ricos por estar, según él, alejados de la realidad.

Como la naturaleza de la influencia de los famosos está cambiando, está por ver si el poder de las estrellas moverá la aguja este ciclo electoral. No lo hizo en 2016, cuando Trump venció a Hillary Clinton.

Este año, quizá el grupo de votantes más importante al que dirigirse sean los jóvenes estadounidenses a los que, francamente, no les importan mucho las estrellas de Hollywood como Clooney. A sus 81 años, a Biden le costó conseguir el apoyo de la generación Z, pero Harris captó rápidamente la atención de la generación TikTok, gracias a la estrella del pop británica Charli XCX, cuyo tuit "Kamala ES una mocosa" desató una tormenta en las redes sociales y propulsó a la vicepresidenta a la estratosfera de la cultura de Internet.

No está claro si la fascinación por Harris en TikTok se traducirá en votantes que acudan por primera vez a las urnas. Pero hasta ahora, el apoyo de Young Hollywood es prometedor, con algunas de las estrellas más influyentes del planeta, como Ariana Grande y Demi Lovato, publicando fotos de Harris junto a un enlace para animar a sus cientos de millones de seguidores a registrarse para votar. (Lovato, que cantó en la toma de posesión de Biden en 2021, no había dicho nada sobre Biden este ciclo - pero este domingo, la cantante rápidamente tomó Instagram para compartir su apoyo a Harris).

Hollywood se prepara para una dura carrera

En las primeras 24 horas después de que Biden se retirara, Harris batió récords de recaudación de fondos, consiguiendo la asombrosa cifra de US$ 81 millones en un solo día, según su campaña.

Pero el dinero y los TikToks no son votos. Incluso con el abrumador apoyo de los líderes del Partido Demócrata, las organizaciones de base y Hollywood, todas las personas que hablaron con CNN reconocieron que la carrera contra Trump no será fácil.

"Todo el mundo entiende que esta será una lucha real", dijo un estratega demócrata. "Pero incluso si Kamala pierde -lo que es una clara posibilidad-, va a ayudar a nuestros candidatos en la papeleta. Aumentará el entusiasmo por la Cámara y el Senado gracias a Kamala".

Ese entusiasmo se hizo evidente este domingo, apenas unas horas después de que Biden renunciara y respaldara a Harris, cuando el grupo Win With Black Women organizó una convocatoria improvisada que reunió a casi 45.000 mujeres negras y recaudó 1,5 millones de dólares en tres horas.

"Las mujeres negras del mundo del espectáculo, las mujeres negras de los medios de comunicación y las mujeres negras de la tecnología saldrán a la calle como nunca antes", dijo la presentadora de SiriusXM Bevy Smith, que asistió al Zoom de este domingo por la noche y dice que la convocatoria estaba llena de actores, directores, productores, figuras de los medios de comunicación y estrellas de la política. "Las mujeres negras tiñeron Georgia de azul. ¿Ahora que tenemos una de las nuestras? Por favor. Tenemos un trabajo que hacer: elegir a Kamala Harris".

Los estrategas políticos que hablaron con CNN creen que la campaña comercializará a Harris en torno a sus marcadas diferencias con Trump, en lugar de apoyarse en la naturaleza histórica de su candidatura, como una mujer de color que puede romper barreras.

"La gente está muy emocionada de verla ahí fuera, y les encanta la narrativa de la fiscal contra el delincuente", dijo un estratega.

El marketing estratégico de Harris durante las próximas semanas será crucial, según un agente que está en frecuente comunicación con los principales donantes del sector.

"Hay una carrera en marcha durante las próximas dos semanas sobre quién será capaz de definirla a nivel nacional: los demócratas o Trump. Si son capaces de hacerlo antes que nosotros, creo que ella lo va a tener muy difícil", dijo el agente.

"Va a ser una carrera dura", añadió el agente. "Va a ser oscura y desagradable. En eso se convirtió nuestra política, pero no podemos dejar que eso nos detenga porque es mucho lo que está en juego."