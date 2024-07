Boric habla del caso de Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual de menores: "Nadie puede tener privilegios"

El presidente de Chile, Gabriel Boric (DANIEL DUARTE/AFP via Getty Images)

(CNN Español) -- El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió este martes al caso del empresario chileno Eduardo Macaya Zentilli (72) —padre del senador del partido tradicional de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya—, condenado en primera instancia a seis años de cárcel efectiva por abuso sexual de menores y quien este lunes fue excarcelado por una corte de apelaciones que modificó la medida cautelar a arresto domiciliario.

"Uno de los motivos que causa indignación en la ciudadanía es cuando hay o existen tipos de privilegio según de donde venga una persona. Acá lo que hay que tener claro es que la Justicia se legitima en la medida en que todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, desde el gobierno lo que señalamos es que nadie puede tener ningún tipo de privilegio", dijo Boric este martes en una rueda de prensa desde el Palacio de La Moneda en Santiago.

El viernes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando dio por acreditado "más allá de toda duda razonable, que Macaya Zentilli cometió dos ilícitos en contra de una víctima cuando tenía 8 o 9 años en una fecha indeterminada y otros dos delitos en contra de una segunda víctima entre abril y mayo de 2023". Con esto, también se dictaminó la prisión preventiva del condenado "por peligro de fuga".

Sin embargo, este lunes la Corte de Apelaciones de Rancagua decidió excarcelar a Eduardo Macaya y cambiar su medida cautelar por una de arresto domiciliario hasta que la sentencia sea ejecutoriada —es decir, hasta que se cumpla el plazo para que su defensa pueda presentar todos los recursos posibles para impugnar la condena—.

Boric informó que el gobierno instruyó un sumario en Gendarmería "para determinar si es que hubo algún tipo de privilegio" en el caso de Macaya. "Lo que tenemos que valorar y recalcar es que lo que más importa es la protección de niños, niñas y adolescentes. El abuso a niños es condenable sin matices, independiente de los roles que cada uno juegue, eso no puede ser puesto en duda y tenemos que estar siempre del lado de las víctimas", agregó ante la prensa.

La decisión de la Justicia chilena del lunes ha desatado las críticas tanto en el oficialismo como en la oposición. Desde el Frente Amplio, el conglomerado de izquierda al que pertenece Boric, llamaron a la UDI a entregar "una señal clara" a la ciudadanía y ser tajantes en la condena al abuso sexual de menores. Por su parte, la excandidata presidencial de la UDI y actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló a través de su cuenta de X que "los delitos de Eduardo Macaya han sido condenados por los tribunales y las resoluciones judiciales deben cumplirse rigurosamente. Se trata de un caso grave donde sólo queda estar con las víctimas, preocuparse de ellas y de su bienestar".

En julio de 2023, Eduardo Macaya ya se había librado de una prisión preventiva durante esta investigación luego de pagar una fianza equivalente a US$ 159.000.

Su hijo, el senador Javier Macaya, presentó este martes su renuncia a la presidencia de la UDI. "Este es un tema súper doloroso. Para cualquier hijo de una persona que sea acusado de situaciones como estas, verse involucrado en este tipo de situaciones, evidentemente yo, como hijo, estoy del lado de mi padre", dijo el domingo en entrevista con Mesa Central, del Canal 13.

¿Es Macaya dañino al sistema?

Consultado este martes sobre si el senador está haciendo un daño al sistema político, el presidente Boric respondió: "Yo no voy a entrar en una polémica en particular con el senador (Macaya). Yo creo que todos tenemos que reflexionar y todo el sistema político tiene que reflexionar. Cuando una persona —sea un senador, un diputado, o mi caso como presidente— no separamos los roles y justificamos o ponemos en duda decisiones de la justicia, creo que eso le hace mal a las instituciones. Yo como presidente quiero decir que todos en Chile tenemos que estar sometidos al mismo estándar de la ley, independiente de nuestras cercanías personales, de nuestros juicios particulares, y es lo que este gobierno defiende y va a seguir defendiendo".

CNN ha intentado contactar a la defensa de Eduardo Macaya, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

En abril, Eduardo Macaya se declaró inocente de todos los cargos. "No estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido y que han afectado y expuesto a las personas que más quiero y que son probablemente las que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo", declaró en una rueda de prensa.

El empresario agrícola de 72 años dijo en esa instancia que "lo más rentable es hablar de los abusos del padre de un senador de la UDI, más que investigar los hechos que motivaron la denuncia". Y agregó: "Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría y por eso me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia".