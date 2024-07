Campaña de Kamala Harris para las elecciones de EE.UU. tras la retirada de Biden, en vivo

Hillary Clinton sobre Harris en artículo de opinión de The New York Times: "Ella puede derrotar a Donald Trump"

Hillary Clinton, exsecretaria de Estado que se postuló para la presidencia en 2016, describió su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris en un artículo de opinión de The New York Times el martes, argumentando que la virtual candidata del Partido Demócrata era “un exfiscal inteligente y un vicepresidente exitoso”. ” que pueda “ofrecer una visión esperanzadora y unificadora” al pueblo estadounidense.

"Ella tiene talento, experiencia y está lista para ser presidenta. Y sé que puede derrotar a Donald Trump", escribió Clinton.

Tanto Clinton como su marido, el expresidente Bill Clinton, respaldaron a Harris el domingo poco después de que Biden anunciara que abandonaría la carrera por la candidatura presidencial.

Clinton también abordó los desafíos que cree que Harris enfrentará a lo largo de la campaña.

"La señora Harris enfrentará desafíos adicionales únicos como la primera mujer negra y del sur de Asia en encabezar la lista de un partido importante. Eso es real, pero no debemos tener miedo. Es una trampa creer que el progreso es imposible", escribió Clinton.

Aunque la campaña de Harris se lanzó hace apenas unos días, algunos republicanos se centraron en los antecedentes raciales de la exsenadora de California para sus ataques. En una entrevista con CNN el martes, el representante de Tennessee Tim Burchett sugirió que el presidente Joe Biden seleccionó a Harris como su compañera de fórmula únicamente porque es negra.

"Cien por ciento ella es una contratación de DEI", dijo, refiriéndose a las siglas por diversidad, la equidad y la inclusión. "Su historial es, en el mejor de los casos, abismal".

Clinton, quien se convirtió en la primera mujer en ganar la nominación de un partido importante en 2016, recordó haber tenido que "luchar contra el sexismo y los dobles raseros de la política estadounidense".

"Me han llamado bruja, 'mujer desagradable' y cosas mucho peores. Incluso me quemaron en efigie. Como candidata, a veces evitaba hablar de hacer historia. No estaba segura de que los votantes estuvieran preparados para eso", dijo Clinton. "Y no estaba corriendo para romper una barrera; me postulé porque pensé que era la más calificada para hacer el trabajo".

Clinton también elogió a Biden y describió su decisión de dimitir como "un acto de patriotismo de los más puros que he visto en mi vida".