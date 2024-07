Mattel lanza la primera muñeca Barbie ciega, con funciones táctiles y bastón

Mattel lanzó la primera muñeca Barbie ciega de su historia. Crédito: Handout/Mattel/PA Wire

(CNN) -- La compañía de juguetes Mattel lanzó la primera Barbie ciega de la historia, su más reciente iniciativa que busca que la icónica muñeca sea más inclusiva y represente a más sectores de la sociedad.

Esta Barbie lleva un bastón blanco y rojo y luce gafas de sol en la cabeza que le proporcionan protección ocular adicional, mientras que su mirada ha sido diseñada para ver "ligeramente hacia arriba y hacia fuera", de acuerdo con un comunicado de prensa compartido por la Fundación Americana de Ciegos (AFB, por sus siglas en inglés), que se asoció con Mattel.

La ropa de la muñeca fue diseñada con tejidos táctiles, como una blusa satinada y una falda con volantes texturizados, y cuenta con cierres de gancho de colores brillantes para hacer más accesible su cambio, mientras que su caja está escrita en braille.

Para crear una muñeca que fuera accesible y representara fielmente a las personas con pérdida de visión, Mattel trabajó con varias organizaciones benéficas, entre ellas la AFB y el Real Instituto Nacional de Ciegos (RNIB, por sus siglas en inglés).

"Barbie es sinónimo de alegría, de descubrir y comprender el mundo a través del juego, y es maravilloso pensar que los niños con discapacidad visual pueden jugar ahora con una Barbie que se parece a ellos", dijo este martes a CNN Debbie Miller, directora de asesoramiento y asistencia al cliente del RNIB.

"Estamos encantados con los detalles con los que se diseñó esta nueva Barbie, tanto la ropa táctil como el bastón y las gafas de sol".

"Cuando era niña solo me hubiese limitado a soñar con este momento", publicó este martes en su historia de Instagram la activista Lucy Edwards, que es embajadora de la muñeca. "Que me acepten tanto que la muñeca más popular del mundo ahora tiene una discapacidad visual y se parece a mí. Todavía no puedo creer que esté escribiendo esto, pero la Barbie ciega está aquí".

Después de enfrentarse a años de críticas por muñecas que reforzaban los estándares de belleza tradicionales con sus proporciones poco realistas, Mattel comenzó a producir una línea más inclusiva de Barbies en 2016 que presentaba diferentes tipos de cuerpo cuando las ventas del icónico juguete comenzaron a decaer.

Tres años después, la compañía anunció el lanzamiento de su línea Barbie Fashionistas, que presentaba muñecas con una pierna ortopédica, audífonos y sillas de ruedas, así como con la afección cutánea vitíligo, que hace que las manchas de la piel pierdan su pigmentación.

"Reconocemos que Barbie es mucho más que una muñeca; representa la autoexpresión y puede crear un sentimiento de pertenencia", declaró Krista Berger, vicepresidenta sénior de Barbie y responsable mundial de muñecas, en un comunicado.

Además de la primera Barbie ciega, Mattel también lanzará una Barbie negra con síndrome de Down para diversificar aún más su gama, un año después de haber lanzado su primera muñeca con esta afección genética.