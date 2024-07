La demanda por difamación de Andrew Tate contra su acusadora por trata de seres humanos puede seguir adelante, dice un juez

Liberan a los hermanos Tate del arresto domiciliario en Rumania 0:42

Fort Lauderdale, Florida (AP) -- Un juez dice que la demanda por difamación del controvertido personaje de las redes sociales Andrew Tate contra una mujer de Florida que lo acusó de encarcelarla en Rumanía puede seguir adelante, pero desestimó las acusaciones de Tate contra sus padres y algunas acusaciones contra la mujer.

El juez de circuito del condado de Palm Beach, Joseph Curley, dictaminó que el exkickboxer profesional, de 37 años, y su hermano, Tristan, de 36, pueden seguir adelante con sus acusaciones de que la mujer de 2022 reclutó a otra mujer en un complot para extorsionarles.

Los hermanos británico-estadounidenses dicen que la mujer los acusó falsamente de trata de personas y violación, lo que les costó su libertad y millones de dólares en ingresos de sus lucrativas empresas de medios sociales, podcasting y negocios. Las autoridades rumanas acusaron a los Tate el año pasado, afirmando que los hermanos obligaron a siete víctimas a hacer pornografía y las sometieron a violencia física.

Sus abogados dicen que la demanda es en represalia por haberlo denunciado a las autoridades. The Associated Press no suele nombrar a las personas que afirman haber sufrido agresiones sexuales.

Curley dijo en el fallo de la semana pasada, publicado en los registros judiciales en línea este martes, que los abogados de los Tate han demostrado suficiente evidencia posible de que la mujer difamó a sus clientes y estaba tratando de estafar y extorsionar a ellos para justificar que las partes intercambian descubrimiento. Señaló los mensajes de texto de abril de 2022 que la mujer y su amiga intercambiaron en los que dicen que pedirán a los Tate US$ 200.000 y "actúan como si todavía los quisiéramos y esas cosas".

Curley también señaló otros mensajes de texto que podrían indicar que la mujer sabía que acusó falsamente a los Tate de tráfico sexual y detención ilegal. No hay fecha para el juicio que se ha fijado y debido a los desafíos de descubrimiento y legales que podrían pasar años antes de que ocurra, si alguna vez.

Curley desestimó partes de la demanda en las que se acusaba a la mujer de encarcelamiento falso por la detención de los Tate, imposición intencionada de angustia emocional e interferencia en sus relaciones comerciales. Dejó la puerta abierta a que sus abogados modificaran y volvieran a presentar esas acusaciones.

Curley rechazó las acusaciones de los Tate de que los padres de la mujer les difamaran cuando informaron a funcionarios diplomáticos estadounidenses de las acusaciones de su hija. Dijo que no tenían motivos para creer que las acusaciones de su hija eran falsas y que tenían derecho a denunciarlas. Anteriormente había desestimado las acusaciones contra la segunda mujer porque es una ciudadana moldava que vive en Gran Bretaña y fuera de la jurisdicción de Florida.

Los abogados de los Tate y de la mujer dijeron que la decisión de Curley era una victoria para ellos.

El abogado de los Tate, Joseph McBride, dijo que están "muy satisfechos con la decisión del juez Curley", ya que la acusación de difamación se refiere directamente al "complot para destruir las vidas de Andrew y Tristan Tate". Dijo que no se ha tomado ninguna decisión sobre si modificar y volver a presentar las acusaciones desestimadas.

El National Center on Sexual Exploitation Law, que representa a la mujer y a sus padres, calificó el fallo de Curley de "gran victoria."

"Estamos muy contentos de que el Tribunal haya desestimado la mayor parte de esta frívola demanda y haya reducido sabiamente las cuestiones y reclamaciones", dijo el abogado Dani Pinter en un comunicado. "Si el caso sigue adelante, esperamos tener la oportunidad de demostrar la verdad de lo que ocurrió en Rumania, y confiamos en que finalmente tendremos éxito y esta demanda acosadora fracasará".

Los investigadores rumanos dijeron en su acusación que los Tate y dos mujeres rumanas formaron un grupo criminal en 2021 "con el fin de cometer el delito de tráfico de seres humanos" en ese país, Estados Unidos y Gran Bretaña. Los fiscales también confiscaron los activos de los Tate, incluidos 15 automóviles de lujo, relojes de lujo y alrededor de US$ 3 millones en criptomonedas.

Los investigadores dicen que las siete acusadoras fueron reclutadas con falsas declaraciones de amor, pero luego obligadas a participar en pornografía. Las mujeres fueron controladas mediante "intimidación, vigilancia constante" y afirmaciones de que estaban endeudadas, dijeron las autoridades.

Pero los Tate, en su demanda, pintan un cuadro diferente. Afirman que la mujer de Florida y todas las mujeres que vivían en su finca eran libres de ir y venir a su antojo, y el video de seguridad de circuito cerrado puede demostrarlo.

Andrew Tate fue expulsado de TikTok, YouTube y Facebook después de que las plataformas le acusaran de publicar discursos de odio y comentarios misóginos, entre ellos que las mujeres deberían asumir la responsabilidad de ser agredidas sexualmente. Pero sigue siendo popular en X, con casi 10 millones de seguidores, muchos de ellos jóvenes y escolares. Dirige una academia online en la que enseña a los jóvenes cómo hacerse ricos y atraer a las mujeres.

Varias mujeres británicas también interpusieron demandas civiles contra Andrew Tate, alegando que fueron víctimas de violencia sexual. Las autoridades británicas acusaron penalmente a los Tate de agresión sexual. No se revelaron los detalles.

En una entrevista concedida en 2023 a la BBC, Andrew Tate negó haber propagado una cultura de misoginia y las acusaciones de que manipulaba a las mujeres para obtener beneficios económicos.