Cancilleres de Colombia y Brasil se reunirán este jueves en Brasilia

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, en una fotografía de archivo (LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images)

(CNN Español) -- Los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Brasil, Mauro Vieira, se reunirán este jueves en Brasilia, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en un comunicado.

Los ministros revisarán la agenda bilateral, que cubre temas sociales, económicos, comerciales, ambientales y culturales. La agenda del canciller colombiano incluye reuniones en Río de Janeiro, donde participará, este viernes, en un encuentro sobre el Mecanismo del Fondo Financiero para los Bosques Tropicales, según el comunicado.

La noticia de la reunión entre los jefes de ambas diplomacias se conoce en vísperas de las elecciones presidenciales de Venezuela.

El jueves, Brasil anunció el miércoles que no enviará observadores a los comicios que se celebrarán el domingo tras las duras críticas de Maduro a su sistema electoral

Por su parte, Luis Gilberto Murillo no viajará a Caracas para actuar como veedor electoral en la elección presidencial de Venezuela como había anticipado, según dijo a CNN la vocera de Cancillería Colombia, Maria Camila Mugno. La cancillería no especificó cuál es la razón por la cual el canciller no estará en Caracas durante los comicios que se celebrarán este domingo.