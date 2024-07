Los demócratas de la Cámara de Representantes elogian el discurso de Biden sobre el traspaso de la antorcha

Biden: no hay nada que pueda impedir salvar nuestra democracia 0:51

(CNN) -- Los demócratas de la Cámara de Representantes elogiaron este miércoles por la noche al presidente Joe Biden por el discurso en el que explica su decisión de apartarse de la carrera presidencial de 2024, y pone fin a un amargo capítulo de luchas internas demócratas sobre el futuro de Biden en el que muchos legisladores demócratas presionaron demanera pública y privada al presidente para que no se presentara a la reelección.

La desastrosa actuación de Biden en el debate del 27 de junio hizo que el Partido Demócrata entrara en una crisis, donde las preocupaciones sobre la agudeza mental del presidente y el impacto negativo que podría tener en las contiendas electorales culminaron con 36 demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado pidiendo públicamente a Biden que pusiera fin a su campaña presidencial.

Pero tras el sentido discurso de Biden, el consenso entre los legisladores fue de gratitud, dispuestos a enterrar el hacha de guerra.

El representante demócrata Mark Pocan, de Wisconsin, que había pedido a Biden que se apartara, elogió el discurso: "Hizo un gran trabajo explicando por qué hizo lo que hizo".

La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, que en un momento dado le dijo a Biden que las encuestas mostraban que el presidente no puede derrotar a Donald Trump y que Biden podría destruir las posibilidades de los demócratas de ganar la Cámara en noviembre si sigue buscando un segundo mandato, calificó el discurso de Biden este miércoles de "genial."

"Pensé que mostraba su grandeza y su bondad", dijo el demócrata de California.

El representante demócrata Jamie Raskin, que escribió una carta muy personal a Biden a principios de mes, dijo que "no hay que avergonzarse por hacer una merecida reverencia". Dijo a CNN tras ver el discurso: "Es un modelo para todos sobre cómo poner a la comunidad demócrata en primer lugar, por encima de tus propias ambiciones e intereses".

A lo largo de la saga de tres semanas y media, Biden trató de calmar directamente las preocupaciones de los legisladores en una serie de llamadas telefónicas.

En una de esas llamadas con un grupo de demócratas moderados de la Cámara de Representantes, la congresista Chrissy Houlahan, demócrata por Pensilvania, expresó a Biden su preocupación por que el presidente estuviera perdiendo terreno en su estado. En ese momento, el presidente replicó, sugiriendo que no lo creía, lo que llevó a Houlahan a decirle a Biden que tenía encuestas y que eso es lo que estaba viendo. La interacción dejó a muchos de los presentes frustrados y abatidos porque estaban convencidos no solo de que el presidente estaba atrincherado, sino de que no estaba recibiendo información válida de su estrecho grupo de asesores.

Pero este miércoles por la noche, Houlahan tenía un mensaje diferente, diciendo a CNN: "Le estaba muy agradecido por la cosa tan patriótica que hizo por todos nosotros."

El representante demócrata Jared Moskowitz elogió el discurso de Biden como "uno de los mejores discursos que creo que dio nunca", a pesar de decir que "no tenía tan buen aspecto ni sonaba tan bien".

Después de que Biden anunciara este domingo que se haría a un lado y respaldara a la vicepresidenta Kamala Harris, muchos en el partido expresaron su apoyo a la nueva candidata, y una ola de respaldos de delegaciones estatales convirtió a Harris en la presunta nominada demócrata. A pesar de los ataques de los republicanos, incluido Trump, el partido se alineó detrás de Harris. Este miércoles por la noche, muchos legisladores reflexionaron sobre Biden y su discurso.

Varios legisladores reaccionaron con la emoción que sintieron de Biden mientras veían el discurso.

"Me hizo llorar", dijo este miércoles a la prensa la representante demócrata Jasmine Crockett, una firme partidaria de Biden en medio de las preocupaciones sobre su elegibilidad. "Era el presidente que conozco y amo... se podía ver lo que es tener un presidente realmente compasivo, bien intencionado y reflexivo".

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que esperaba que Biden siguiera en la carrera, dijo a CNN sobre el discurso: "Me pareció muy efectivo. Imagino que fue uno de los discursos más difíciles que tuvo que pronunciar".

"Se notaba el peso que tenía sobre él mientras hablaba. A veces, cuando la gente habla, te das cuenta de que lo que está diciendo es muy difícil para ellos", dijo a la CNN el representante demócrata Jeff Jackson, de Carolina del Norte.

Uno de los principales aliados de Biden en el Congreso, el representante Jim Clyburn, elogió el discurso y, cuando se le preguntó si Biden había tomado la decisión correcta de apartarse, dijo: "Me alegro de que esté contento".

Por mucho que los legisladores aplaudieran a Biden, dijeron que el presidente había tomado la decisión correcta.

El representante demócrata Ro Khanna dijo a CNN: "Sí", Biden tomó la decisión correcta "porque en última instancia la decisión de presentarse o no es una decisión muy personal, y él parecía estar muy en paz con ello".

A los legisladores no se les pasó por alto el raro momento que acababan de presenciar.

"Tenemos una deuda de gratitud con él por poner al país por encima de sí mismo. Por aquí, eso es como un unicornio volador", dijo Pocan.