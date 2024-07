Esto sabemos sobre el ayudante del sheriff acusado de matar a Sonya Massey en su casa después de que pidiera ayuda al 911

Video de la cámara corporal de un agente que mató a una mujer en Illinois 3:10

(CNN) -- La familia de Sonya Massey pide que se investigue la contratación del ayudante del sheriff acusado de disparar mortalmente contra la mujer negra, de 36 años, en su casa de Illinois este mes, citando su preocupación por los registros que muestran que trabajó en seis agencias policiales en cuatro años y fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol en dos ocasiones.

Sean Grayson, de 30 años, ayudante del sheriff del condado de Sangamon que ya fue despedido de la agencia, fue acusado por un jurado investigador la semana pasada de tres cargos de asesinato y un cargo cada uno de agresión con agravantes con un arma de fuego y conducta oficial indebida en relación con el tiroteo del 6 de julio en la casa de Massey, cerca de Springfield.

Se declaró inocente y se le negó la libertad provisional, según los registros judiciales. Los registros de la junta estatal de formación y normas muestran que la certificación de Grayson como agente de policía fue suspendida.

CNN pidió comentarios al abogado de Grayson.

Massey es una de las muchas mujeres negras que han muerto a manos de la policía en sus propios domicilios en los últimos años, entre ellas Breonna Taylor y Atatiana Jefferson.

En una rueda de prensa celebrada el lunes por la tarde, el abogado de derechos civiles Ben Crump, que representa a la familia de Massey, relacionó su muerte con otros casos de violencia policial contra personas negras en todo Estados Unidos.

Esto es lo que sabemos sobre el ex ayudante del sheriff acusado de asesinato por la muerte de Massey:

Registros: el ayudante del sheriff trabajó en 6 agencias en 4 años, tras ser acusado dos veces de conducir bajo los efectos del alcohol

Grayson trabajó en seis agencias de aplicación de la ley en Illinois desde 2020, según la Junta de Estándares y Capacitación de Aplicación de la Ley de Illinois.

Comenzó a trabajar a tiempo parcial con la Policía de Pawnee en agosto de 2020; luego, pasó a los Departamentos de Policía de Kincaid y Virden, antes de asumir un trabajo a tiempo completo con la Policía de Auburn, la Oficina del Sheriff del Condado de Logan y –en mayo de 2023– el condado de Sangamon.

La carta de dimisión de Grayson del Departamento de Policía de Auburn, revisada por CNN, no sugería que se fuera por problemas o cuestiones disciplinarias. En ella, escribió: "No he tenido más que una experiencia positiva trabajando como agente. Lamentablemente, decidí trasladarme a la Oficina del Sheriff del Condado de Logan".

Grayson enumeró su razón para dejar los Departamentos de Policía de Virden y Pawnee como "querer ser un agente a tiempo completo", y para el Departamento de Policía de Kincaid como "mis horas fueron recortadas", según su solicitud de empleo del Departamento de Policía de Auburn, también revisada por CNN.

CNN se puso en contacto con las otras agencias de aplicación de la ley para obtener más información.

Los registros judiciales indican que Grayson fue acusado de dos delitos menores de conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de Macoupin, en Illinois, uno en 2015 y el otro en 2016.

El primer incidente ocurrió en agosto de 2015, cuando el vehículo de Grayson fue confiscado después de ser acusado de conducir bajo la influencia del alcohol. Se declaró culpable del cargo y pagó más de US$ 1.320 en multas, según los registros judiciales. Otro cargo, en el que se le acusaba de conducir bajo los efectos del alcohol con una concentración de alcohol en sangre del 0,08%, fue desestimado.

Al año siguiente, en julio, Grayson fue acusado de nuevo de conducir bajo los efectos del alcohol, se declaró culpable y pagó más de US$ 2.400 de multa, según los registros judiciales.

La solicitud de empleo de Grayson al Departamento de Policía de Auburn reconoce que había sido detenido y acusado anteriormente de conducir bajo los efectos del alcohol.

Una petición pidiendo una investigación sobre por qué el condado de Sangamon contrató a Grayson circuló en una marcha y barbacoa en Springfield el lunes por la noche, informó WICS, afiliada de CNN.

La familia de Massey y sus abogados pidieron al condado que investigara la decisión de contratarlo, expresando su preocupación por su historial de arrestos y por haber trabajado para seis departamentos en cuatro años, según WICS.

"Te voy a dar un p*** tiro en la p*** cara", dice el ayudante del sheriff antes de disparar a Massey

La Policía del estado de Illinois publicó el lunes 36 minutos de video que incluyen imágenes de las cámaras corporales de cada uno de los dos ayudantes del sheriff del condado de Sangamon que acudieron a la casa de Massey a primera hora del 6 de julio. Massey había llamado al 911 para informar de un posible "intruso" en su casa de Springfield, según un documento judicial presentado por los fiscales.

Las imágenes de la cámara corporal muestran a Grayson y a otro agente hablando tranquilamente con Massey en su casa, momento en el que ella se dirige a la cocina para apagar una olla de agua hirviendo. Entonces ella toma la olla y el otro agente del sheriff retrocede, "lejos de tu agua caliente humeante", dice.

"Te reprendo en el nombre de Jesús", responde ella.

"¿Eh?", dice el ayudante del sheriff.

"Te reprendo en el nombre de Jesús", repite ella.

"Será mejor que no lo hagas o juro por Dios que te voy a dar un p*** tiro en la p*** cara", dice Grayson.

Entonces él saca su arma de fuego y le apunta, y ella se agacha y dice "Lo siento", mientras levanta la olla, según muestra el video.

Los dos agentes del sheriff gritan: "¡Suelta la p*** olla!".

Se oyen tres disparos. Tras unos segundos de silencio, uno de los agentes dice "disparos efectuados" y llama a los servicios médicos de urgencia.

"Amigo, no voy a recibir agua hirviendo en la p*** cabeza. Y mira, también nos llegó a los pies", dice Grayson.

Minutos después del tiroteo, Grayson habla con otro miembro de las fuerzas del orden. "Ella tenía agua hirviendo y vino hacia mí con agua hirviendo", dice en el video. "Ella dijo que me iba a reprender en el nombre de Jesús y vino a [mí] con agua hirviendo".

Grayson no activó su cámara corporal hasta después de disparar fatalmente contra Massey, según los documentos de acusación. El otro ayudante del sheriff activó su cámara cuando llegó al lugar de los hechos, según los documentos.

En las imágenes de la cámara, Grayson le dice a su compañero que Massey no necesitaría ayuda médica inmediatamente después del tiroteo.

El otro agente dice que va a buscar un botiquín para ayudar, pero Grayson responde: "No, está muerta. Puedes ir a por él, pero eso es un disparo en la cabeza".

Más tarde, Grayson va a su vehículo por su propio material médico. Cuando vuelve a la casa, pregunta si hay algo que pueda hacer, pero le dicen que no.

"Muy bien, entonces ni siquiera voy a gastar mi material médico", dice Grayson.

A continuación, Grayson sale de la casa y habla con un grupo de agentes de la ley en el exterior. "Sí, estoy bien, esta p*** de mi**** está loca", dice, según las imágenes.

Las autoridades consideran la actuación del ayudante del sheriff un "uso injustificado de la fuerza letal"

Desde que se produjo el tiroteo, las autoridades locales y estatales criticaron las acciones del ayudante del sheriff por considerarlas un uso injustificado de la fuerza letal.

Una revisión de la investigación de la Policía Estatal de Illinois sobre el tiroteo "no apoya la conclusión de que... Grayson estaba justificado en su uso de la fuerza letal", dijo el fiscal del condado de Sangamon, John Milhiser, en un comunicado de prensa el 17 de julio.

En un documento judicial presentado por el estado la semana pasada, los fiscales dijeron que un experto en "uso de la fuerza" revisó las imágenes de la cámara corporal y concluyó que el uso de la fuerza letal no estaba justificado.

"El experto comparó la situación con la de un agente que se coloca intencionada e innecesariamente delante de un vehículo en marcha y justifica el uso de la fuerza por miedo a ser golpeado", escribieron los fiscales.

La Oficina del Sheriff informó que despidió a Grayson. "Está claro que el ayudante del sheriff no actuó según el entrenamiento recibido ni de acuerdo con nuestras normas", dijo la Oficina.

En un documento judicial presentado por el estado la semana pasada, los fiscales señalaron que Grayson podría haber sacado una pistola eléctrica que llevaba en su chaleco de servicio.

"Él... mostró una voluntad de usar la fuerza letal, a pesar de la disponibilidad de alternativas no mortales, cuando hay poca o ninguna amenaza a su seguridad corporal", escribieron los fiscales.

En abril de 2021, Grayson recibió un certificado por haber completado con éxito un curso de formación sobre cómo utilizar una pistola eléctrica, según documentos obtenidos por CNN del Departamento de Policía de Auburn, su anterior empleador. También fue entrenado con éxito en el uso de gas pimienta, muestran los documentos.

El padre de Massey, James Wilburn, dijo durante una conferencia de prensa el lunes que inicialmente recibió información contradictoria de las fuerzas del orden.

"Tenía la impresión de que un intruso había entrado y matado a mi bebé. Nunca me dijeron que se trataba de un tiroteo en el que participó un agente hasta que mi hermano lo leyó en Internet", dijo Wilburn.

En la rueda de prensa, Crump calificó su asesinato de "insensato a todos los niveles".

Crump se refirió a lo que dijo Grayson –"Te voy a dar un p*** tiro en la p*** cara"– antes de disparar a Massey.

"Las mujeres negras no reciben la consideración y el respeto en Estados Unidos", dijo Crump.

Lucy Kafanov, Bill Kirkos, Eric Levenson, Jillian Sykes, Brad Parks y Andy Rose, de CNN, contribuyeron a este artículo.