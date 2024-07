Exclusiva: Haley no se disculpa por lo que dijo sobre Trump durante las primarias y defiende su decisión de apoyarlo en lugar de Harris

(CNN) -- La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, no se disculpó el jueves por las "cosas duras" que dijo sobre Donald Trump durante su enfrentamiento en las primarias republicanas, pero le dijo a Jake Tapper de CNN que no duda de su decisión de apoyar al expresidente en lugar de la presunta candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones de noviembre.

En su primera entrevista desde que apoyó a Trump y habló en la Convención Nacional Republicana, Haley dijo que la decisión del presidente Joe Biden de abandonar la carrera electoral el domingo no fue una sorpresa.

"No me sorprendió y no me alegré", dijo Haley sobre el anuncio de Biden. "Creo que durante toda la campaña, luché por las pruebas de competencia mental. No lo hice para ser irrespetuosa. No lo hice para ser mala. Lo hice porque creo que no se trata solo de Joe Biden. “Hay un problema que tenemos en Washington, donde la gente llega al cargo y no lo deja ir. Y luego sus empleados y su familia siguen apoyándolos, y es un problema para el pueblo estadounidense”.

“Nunca pensé que llegaría a la elección. Siempre dije que un voto por Joe Biden es un voto por Kamala Harris, y creo que eso es lo que está sucediendo”, agregó.

Pero Haley, quien dijo durante la campaña que el primer partido “en retirar a su candidato de 80 años” ganaría las elecciones, argumentó que la decisión de los demócratas de elevar a Harris les dio “el candidato más débil que podían poner”.

“Ella es mucho más progresista de lo que Joe Biden jamás fue”, dijo Haley. “Por lo tanto, el hecho de que pusieran a Kamala Harris –felicitaciones por poner a alguien más joven– el hecho de que pusieran a uno de los políticos más liberales que probablemente podrían haber puesto, va a ser un problema”.

Haley criticó a los republicanos que han atacado a Harris como candidata “DEI”, argumentando que hay mejores formas de increpar a la vicepresidenta, como en materia de inmigración, fracking y política exterior.

“No es útil”, dijo Haley. “Hay tantos temas de los que podemos hablar cuando se trata de Kamala Harris que no importa cómo se ve. Importa lo que ha dicho, por lo que ha luchado y la falta de resultados que ha tenido debido a eso”.

Los comentarios de Haley se producen a raíz de su decisión de respaldar a Trump y hablar en la convención republicana la semana pasada después de una primaria tumultuosa, durante la cual atacó repetidamente al expresidente como “tóxico”, “desquiciado” y carente de “claridad moral”. En una entrevista de amplio alcance, Haley dejó de lado la retórica como parte de una campaña, que incluyó los ataques de Trump a Haley y su esposo mientras se encontraba en el extranjero.

“Dije muchas cosas duras sobre él en la campaña. Dijo muchas cosas duras sobre mí en la campaña. Eso es lo que pasa en las campañas. No creo que tengamos que disculparnos ni retractarnos de nada. No pienso hacerlo”, dijo Haley.

En mayo, Haley dijo que votaría por Trump, lo que provocó la reacción negativa de algunos republicanos anti-Trump que habían apoyado su campaña. Incluso después de suspender su campaña en marzo, Haley siguió obteniendo una parte significativa de los votos en las primarias posteriores.

Sus simpatizantes, argumentó Haley, “querían que los estadounidenses tuvieran la opción de elegir a alguien de quien pudieran estar orgullosos”.

“Eso fue por lo que luchamos, eso fue lo que hicimos, y millones se unieron a nosotros”, dijo Haley. “Quería lo que ellos querían. Estábamos juntos en esto y me encantó la lucha que tuvimos juntos. Pero nos dieron una opción. Es Trump o es Harris. Y entonces, lo que hice fue decir que votaría por él. También dije que no estoy de acuerdo con Trump el 100% del tiempo, y no espero que ellos estén de acuerdo con Trump el 100% del tiempo para votar por él. Pero quería que lo pensaran desde mi punto de vista y como yo lo pensaba”.

Cuando Tapper le preguntó sobre sus comentarios anteriores de que no sabía si Trump cumpliría la Constitución si fuera reelegido, Haley dijo: “Espero que lo haga. Espero que cualquier presidente cumpla la Constitución”.

“Así que, sí, espero que todo lo que haga esté en línea con la Constitución, y espero que el Congreso lo haga cumplir, y espero que todos los que se rodean de él lo hagan cumplir. Pero creo que el pueblo estadounidense debe exigirlo”, agregó.

En su entrevista con Tapper, Haley, que fue embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Trump, siguió defendiendo una política exterior firme, una postura que la ha puesto en desacuerdo con el ala aislacionista de su partido, incluido el candidato a vicepresidente de Trump, el senador de Ohio J. D. Vance.

Haley instó tanto a Trump como a Vance a enfrentarse a Rusia en el tema de Ucrania.

“Creo que hay una división en el Partido Republicano sobre dónde deberíamos estar en política exterior, especialmente, ya sabes, hemos visto que eso se manifiesta en el caso de Ucrania”, dijo. “Lo que les diré es que cuando Rusia recibe un poco, quiere un poco más y un poco más. Y eso debería enviar una señal de advertencia a Trump y a Vance para que vayan y demuestren: ‘No, vamos a defender a Estados Unidos, no vamos a defender a Rusia, y vamos a defender a Ucrania porque eso es lo correcto’. Espero que lo hagan”.

Pero Haley también defendió el historial de Trump en relación con Rusia durante su primer mandato.

“Sé que Trump mantuvo a raya a los dictadores, y eso es lo que espero que siga haciendo”, dijo. “Se trata de claridad moral. Estar del lado de Ucrania, de Taiwán, de Israel, eso es claridad moral. Eso es lo que quiero que tenga el presidente Trump. Siempre seré contundente al respecto”.

Haley criticó tanto a Harris como a Vance por no asistir al discurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ante el Congreso el miércoles. Ambos estaban fuera en otros eventos: Harris se reunirá con Netanyahu en la Casa Blanca el jueves, mientras que Trump se reunirá con el líder israelí en Mar-a-Lago el viernes.

“En primer lugar, ella era funcionaria, debería haber estado allí”, dijo Haley sobre Harris, quien se desempeña como presidenta del Senado en su rol oficial. “Israel es uno de nuestros aliados más fuertes. ¿Qué le dice eso al pueblo de Israel? Más importante aún, ¿qué acaba de decirles a los iraníes? Porque aman lo que están obteniendo ahora mismo si ella ni siquiera hace su trabajo oficial allí”.

“¿Debería haber estado J. D. Vance allí? Sí, por supuesto”, añadió. “Necesitamos mostrar un frente unido cuando se trata de Israel”.

Haley restó importancia a las críticas a su discurso en la convención republicana del exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, crítico de Trump y exrival presidencial del Partido Republicano, quien dijo que apoyó a Trump solo para poder postularse a la presidencia nuevamente y que estaba “unificada por su propia ambición torturada”.

“Creo que está amargado con cualquiera con quien haya tratado, y creo que es cómico que venga de una persona que, en 2016, literalmente hizo esa única cosa: se enamoró de Trump para obtener un puesto en una administración, y aun así no lo consiguió”, dijo Haley sobre Christie.

“Así que, miren, le deseo lo mejor a Chris”, afirmó Haley. “Creo que tiene muchos demonios torturados dentro. Pero sé lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y todo lo que dijo no podría ser más erróneo”.