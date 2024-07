Jugador australiano de hockey sobre césped optó por amputarse parte de su dedo para poder competir en los Juegos Olímpicos de París

A Dawson de los Kookaburras le amputaron parte de su dedo hace apenas dos semanas y ahora participará en los Juegos Olímpicos. Mark Brake/Getty Images para Hockey Australia

(CNN) -- En vísperas de los Juegos Olímpicos de París, los atletas han intensificado sus preparativos para mantener su ventaja sobre sus competidores.

Pero para el australiano Matt Dawson, esos preparativos fueron un poco diferentes este año, ya que el jugador de hockey sobre césped optó por que le amputaran parte de su dedo para poder competir en los Juegos.

Dawson, de 30 años, se lesionó el dedo anular de la mano derecha después de ser golpeado por un palo de hockey en un partido de práctica apenas dos semanas antes de representar a los Kookaburras en París en lo que sería su tercera aparición olímpica.

El impacto dejó la parte superior de su dedo casi completamente cortada y sus sueños olímpicos estaban en riesgo.

“La lesión en el dedo fue bastante significativa. Cuando la gente que te rodea, cuando lo ve y no dice nada, obviamente lo sabes, es bastante malo”, explicó a CNN Sport desde París antes del inicio de los Juegos.

“Las cosas se pusieron en marcha bastante rápido. Y todo lo que recuerdo que alguien dijo fue: 'Necesitamos ver a un cirujano plástico'”.

Una drástica decisión

El impacto en su dedo fue tan grande que “el cirujano dijo que era muy afortunado poder seguir aguantando”, añade.

Al dos veces atleta olímpico se le dieron dos opciones: los cirujanos podrían intentar reconstruir su dedo colocándole un alambre, lo que implicaba de cuatro a seis meses de descanso para recuperarse por completo y perderse los Juegos Olímpicos, o podrían extirpar la parte afectada del dedo.

Dawson, que formó parte de un equipo nacional ganador de la medalla de plata en Tokio 2020, optó por lo último y amputó la parte afectada de su dedo para asegurarse de poder tener otra oportunidad de alcanzar la gloria olímpica.

El 27 de julio se unirá a los Kookaburras cuando se enfrenten a Argentina apenas nueve días después de su lesión.

“Obviamente me ha brindado la mejor oportunidad y la mejor oportunidad de jugar aquí. Si no hubiera tomado esta medida, no estaría aquí”, dice Dawson sobre su cirugía, que describe como haberle brindado “las mejores perspectivas” de vida.

"Soy muy afortunado de tener todavía la mayor cantidad de dedos posible", añade.

“Hubo una montaña rusa de emociones en las últimas dos semanas de no saberlo realmente. Entrar a mis terceros Juegos Olímpicos y luego pensar inicialmente que me lo podría perder.

“Pero luego todo volvió bastante rápido. Y ahora, creo que estoy en la mejor posición para estar aquí a solo 48 horas de nuestro primer juego, lo cual es realmente emocionante.

“Espero con ansias la oportunidad, creo que este grupo construye algo bastante especial. Éramos bastante cercanos en Tokio. Y creo que existe ese deseo ardiente y el impulso dentro del grupo para seguir esforzándonos y ganar ese título difícil de alcanzar”, agregó.