Kamala Harris navega entre Biden y Netanyahu mientras considera su postura sobre Israel

(CNN) -- Al cuarto día de la semana más importante de la vida política de Kamala Harris, la vicepresidenta tiene que enfrentarse a la cuestión de política exterior más tensa a la que se enfrenta el país mirando directamente a los ojos de un primer ministro de Israel que decidió no darle ni siquiera un aprobado en su discurso ante el Congreso este miércoles por la tarde.

Hasta ahora, Harris se ha definido por trabajar para el presidente Joe Biden, posiblemente el presidente estadounidense más explícitamente pro-Israel, aunque su relación con Benjamin Netanyahu se haya deteriorado.

Pero ahora que es la posible candidata demócrata, Harris tiene que definir qué tipo de presidenta quiere ser, en este y en todos los demás asuntos, mientras Biden sigue en la Casa Blanca tratando de cerrar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas y con algunos de sus allegados pensando que reanudar la normalización de las relaciones con Arabia Saudita podría ser uno de los principales proyectos de su legado para el resto de su mandato.

Harris no presidió el discurso de Netanyahu ante el Congreso este miércoles, sino que optó por seguir con un viaje programado de antemano a un acto de hermandad en Indiana, mientras estallaban protestas antisemitas cerca del Capitolio de Estados Unidos, donde se colocaron vallas como en los días posteriores a los disturbios del 6 de enero de 2021. Este jueves, está previsto que Harris reciba a Netanyahu en su despacho ceremonial del Antiguo Edificio de Oficinas Ejecutivas. Pero articular una posición clara sobre Israel requerirá más que eso, según las conversaciones de CNN con dos docenas de antiguos y actuales asesores, miembros del Congreso y otros actores políticos.

"No tenemos evidencias suficientes", dijo Richard Haass, expresidente del Consejo de Relaciones Exteriores y funcionario del Departamento de Estado de George W. Bush, cuando se le pidió que evaluara la posición de Harris sobre Israel frente a Biden. "Cualquiera que diga que puede responder no es muy útil. No se puede juzgar a una persona cuando es vicepresidente".

Incluso varias personas que han hablado en profundidad con Harris sobre la política israelí respondieron a las preguntas de CNN —sobre si, por ejemplo, ella habría hecho lo mismo que Biden al enviar algunas armas a Israel y detener otras— con una serie de largas pausas e insistiendo en que es imposible juzgar hipótesis.

Sus asesores dicen que Harris aclarará sus sentimientos este jueves, tras su reunión con Netanyahu.

Harris va a tratar de enfatizar su independencia de Biden sin romper con él, dicen personas que la conocen, y va a tratar de mostrar la misma claridad que ha mostrado al ir tras Donald Trump en lugar de quedar atrapada en un intento confuso de complacer a todo el mundo no diciendo nada.

La incertidumbre acerca de dónde se encuentra es lo suficientemente alta como para que el esposo de Harris, Doug Emhoff, hiciera una aparición sorpresa en una llamada Zoom rápidamente organizada este miércoles por la tarde promovida por el Jewish Democratic Council of America y Jewish Women for Kamala.

"Permítanme dejar esto claro: la vicepresidenta ha sido y será una firme defensora de Israel como un Estado democrático y judío seguro, y siempre se asegurará de que Israel pueda defenderse, y punto. Porque así es Kamala Harris", dijo Emhoff.

Pero se avecinan cambios, predijo el senador por Connecticut Chris Murphy, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores que ha sido crítico con Israel en este periodo y observó el pensamiento de Harris en política exterior cuando trabajaron juntos en la Comisión de Inteligencia del Senado.

"El presidente Biden trajo a la Casa Blanca una relación de toda la vida con Bibi Netanyahu y una historia muy madura sobre la relación Estados Unidos-Israel", dijo Murphy. "Sin duda, este parece ser un momento para reconsiderar la relación y para pensar de nuevo en cómo abordar un panorama político israelí que está dando bandazos hacia la derecha más de lo que jamás podríamos haber imaginado".

Murphy añadió: "Creo que todos nos beneficiaríamos de tener una mirada nueva sobre este conflicto y sobre la forma en que Estados Unidos podría intentar crear un Estado palestino viable".

La cuestión de considerarse sionista

Pero Harris tiene tantos tirones diferentes que un asesor no dio una respuesta directa cuando se le preguntó si la vicepresidenta se considera sionista, un término que Biden volvió a abrazar con orgullo hace sólo unas semanas.

Esto refleja hasta qué punto el sionismo, que durante un siglo significó creer en el derecho a la existencia de una patria judía, ha sido cooptado por las fuerzas antiisraelíes, que sostienen que ha pasado a simbolizar el colonialismo y la matanza de palestinos.

Es también un reflejo de la diferencia de pensamiento y retórica entre la nueva abanderada del Partido Demócrata y un presidente que ha hecho de la lealtad a Israel una de sus posiciones definitorias durante 50 años en la política nacional.

"La vicepresidenta ha sido durante mucho tiempo una firme defensora de Israel como patria segura y democrática para el pueblo judío. Siempre se asegurará de que Israel pueda defenderse de las amenazas, incluidas las de Irán y las milicias respaldadas por Irán, como Hamas y Hezbollah", dijo el asesor adjunto de seguridad nacional de Harris, Dean Lieberman, cuando se le preguntó si se consideraba sionista. "Uno puede criticar políticas específicas del Gobierno de Israel sin dejar de apoyar firmemente al Estado de Israel y al pueblo de Israel. Y ese apoyo a Israel no entra en conflicto en modo alguno con la firme opinión de la vicepresidenta de que el pueblo palestino merece libertad, dignidad y autodeterminación".

Muchos observadores cercanos ven una señal de por dónde van las inclinaciones de Harris en su elección de Phil Gordon para ser su asesor de seguridad nacional. Exfuncionario de la administración Obama, Gordon fue en 2016 coautor de un informe para el Consejo de Relaciones Exteriores que, siete años antes de los atentados del 7 de octubre, comienza así: "La relación de Estados Unidos con Israel tiene problemas". La raíz del problema, escribieron los autores, es que mientras Estados Unidos e Israel solían estar de acuerdo en las amenazas a la seguridad israelí y en qué hacer al respecto, ahora esas amenazas se han vuelto más amplias y complicadas, y las opiniones sobre cómo abordarlas también.

Gordon ha viajado a la región desde el 7 de octubre, celebrando reuniones separadas de las que han mantenido el secretario de Estado Antony Blinken; el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan; y otros.

Un funcionario que ha estado muy involucrado en la política de la administración Biden sobre Israel dijo que las diferencias de Harris serán en realidad clave para evitar que la relación general empeore.

"Ella podrá comunicarse con otra generación. Tiene la capacidad, por ser quien es, de ser enormemente útil para quienes nos preocupamos profundamente por Israel y por cómo vamos a superar este desastre", dijo el funcionario. "Ella es el futuro de la relación entre nosotros e Israel".

Sustancia frente a retórica

Los asesores y aliados que han hablado con Harris —desde sus días en el Senado hasta su presencia en casi todas las conversaciones que Biden ha mantenido con Netanyahu— insisten en que, en el fondo, hay poca diferencia entre ella y el presidente.

La diferencia es retórica, pero esa diferencia, dicen, es muy importante. Desde justo después del 7 de octubre, Biden ha estado preocupada tanto por expresar su empatía con los palestinos como por pensar en las repercusiones políticas que podría tener en su país la forma en que abrazó a Netanyahu, en sentido figurado y luego literalmente, en su viaje a Israel dos semanas después de los atentados.

Es la explicación, según cuentan a CNN asesores implicados, de la furia que estalló en el Ala Oeste en marzo por la forma en que Harris puntuó un texto preparado que condenaba la "catástrofe humanitaria" en Gaza y a Hamas. Llegó a la conclusión de que "debe haber un alto el fuego inmediato", hizo una larga pausa y luego añadió el resto de la frase aprobada: "Durante al menos las próximas seis semanas, que es lo que está actualmente sobre la mesa".

Muchos demócratas fuera de la Casa Blanca están haciendo conjeturas optimistas de que ella se alinea con ellos.

"Como la mayoría de los estadounidenses, la vicepresidenta se sitúa dentro de la corriente proisraelí, en algún punto entre la extrema derecha del 'Gran Israel' y la extrema izquierda de la 'Palestina libre'", dijo el representante Ritchie Torres, demócrata por Nueva York que se ha posicionado como uno de los más incondicionales defensores de Israel. Añadió que espera que esa posición se traduzca en estar a favor de una solución de dos Estados, mantener la ayuda a la seguridad y la financiación de la Cúpula de Hierro para Israel y apoyar los Acuerdos de Abraham negociados por la administración Trump.

La política sigue siendo complicada

A pesar de todos los discursos de Biden que tuvieron que ser interrumpidos para desalojar a los manifestantes de las salas, en la primera semana de Harris al frente de la candidatura no se ha producido ninguna interrupción de este tipo. Eso no significa que la política esté resuelta.

Abbas Alawieh —delegado que ganó un puesto en la convención demócrata porque representa a algunas de las 730.000 personas que votaron "no comprometidas" en las primarias demócratas de Michigan— declaró este miércoles a CNN que sigue teniendo "mucha curiosidad por saber cómo va a diferenciar una política de Gaza".

Alawieh dijo que tiene esperanzas. Como mínimo, cree que el partido, bajo el liderazgo de Harris, ya no hará que él y otras personas alineadas con él se sientan "desatendidos, ignorados y, en algunos casos, difamados", como ocurrió en una convocatoria de delegados estatales el martes por la noche, cuando otra persona le mandó callar cuando intentaba hablar.

El presidente del Partido Demócrata de Michigan condenó ese comportamiento en un correo electrónico enviado a los delegados.

Mientras tanto, la Coalición Judía Republicana publicó el miércoles un anuncio en Internet en el que se refiere repetidamente a Harris con una versión mal pronunciada de su nombre de pila y afirma falsamente que "se puso del lado de los manifestantes pro Hamas" y desairó a Israel al no asistir al discurso de Netanyahu en el Congreso.

Trump también la acusó de esto, diciendo en un mitin en Carolina del Norte que "está huyendo de Israel" y "totalmente en contra del pueblo judío" por no ir. Ni el anuncio ni la candidata mencionaron que el senador por Ohio J.D. Vance también se saltó el discurso, aunque no tenía otra agenda pública, y el portavoz de la campaña Jason Miller dijo a CNN que "tiene deberes que cumplir como candidato republicano a la vicepresidencia".

Emhoff es clave

La conexión de Harris con estos temas va más allá de la política. Afecta a la hija de Emhoff, que ha estado notablemente activa en causas propalestinas desde el 7 de octubre. Ha surgido en cenas Seder en el Observatorio Naval. Y, sobre todo, tiene sus raíces en el marido de Harris.

Emhoff ha hablado largo y tendido sobre su sentido del deber, no sólo cuando se convirtió en el primer cónyuge judío de un vicepresidente o presidente, y lo canalizó para ayudar a desarrollar la estrategia de la administración para combatir el antisemitismo. También ha hablado del dolor que sintió personalmente tras el 7 de octubre.

Halie Soifer, directora ejecutiva del Jewish Democratic Council of America, recordó un viaje a Jerusalén que hizo con Harris y Emhoff en 2017, cuando trabajaba en la nueva oficina de la senadora demócrata por California. Ella todavía tiene fotos de Harris sacando un cubrecabezas tradicional kippah para Emhoff cuando visitaron el Muro Occidental.

Soifer ha dicho que está satisfecha de que Harris siga comprometida con Israel, incluso después de que le leyeran la respuesta indirecta sobre si la vicepresidenta se considera sionista.

Y Emhoff ha subrayado que, incluso cuando esta campaña se recrudece, va a seguir hablando de judaísmo e Israel, como ha hecho a lo largo de esta administración con el estímulo de su esposa.

En la llamada de Zoom de este miércoles, contó la anécdota de no haber estado con su mujer el domingo, cuando se supo que Biden abandonaba la carrera, dejando caer un poco de yiddish al culpar a "este percance de vuelo" que le tuvo atrapado en Los Ángeles.

Luego hizo una promesa a las 1.700 personas que le escuchaban: "Voy a seguir viviendo abiertamente como un judío y quizá haya una mezuzá en la Casa Blanca, como la hay en la residencia de la vicepresidenta".