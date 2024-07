Harris dice que "no se quedará en silencio" ante el sufrimiento de Gaza y le pide a Netanyahu que concrete un acuerdo de alto el fuego

Harris usa las redes sociales a su favor 3:05

(CNN) -- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prometió que “no se quedará en silencio” frente al sufrimiento en Gaza en medio de la guerra entre Israel y Hamas. Es jueves dijo que le expresó su “seria preocupación” al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al tiempo que le decía que es hora de cerrar un acuerdo de alto el fuego.

“Israel tiene derecho a defenderse y la forma en que lo haga es importante. Lo que ha sucedido en Gaza durante los últimos nueve meses es devastador”, dijo Harris, la probable candidata presidencial demócrata, a los periodistas en declaraciones tras su reunión con Netanyahu en Washington.

“Las imágenes de niños muertos y de personas desesperadas y hambrientas que huyen en busca de seguridad, a veces desplazadas por segunda, tercera o cuarta vez. No podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias. No podemos permitirnos volvernos insensibles ante el sufrimiento y no me quedaré en silencio”, continuó.

Los comentarios de Harris brindaron la explicación más clara hasta el momento de sus puntos de vista sobre el conflicto, mientras intenta equilibrar una cuestión que no solo ha dividido al país, sino que ha causado fricción dentro del Partido Demócrata. Harris retomó los repetidos comentarios de Biden sobre el “apoyo férreo” y el “compromiso inquebrantable” de Estados Unidos con Israel, pero transmitió una contundencia sobre el fin de la guerra.

Tras recordar los detalles del acuerdo de alto el fuego y rehenes propuesto por Estados Unidos, Harris dijo que “es hora de que esta guerra termine y de una manera en que Israel esté seguro, todos los rehenes sean liberados, el sufrimiento de los palestinos en Gaza termine y el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la libertad, la dignidad y la autodeterminación”.

La vicepresidenta dijo que ha habido “avances esperanzadores” en las conversaciones y que presionó al primer ministro para que pusiera fin al conflicto.

“Como acabo de decirle al primer ministro Netanyahu, es hora de cerrar este acuerdo”, afirmó. “Así que a todos los que han estado pidiendo un alto el fuego y a todos los que anhelan la paz, los veo y los escucho”.

El Gobierno de Biden, según Harris, está trabajando para que los rehenes estadounidenses en Gaza regresen a casa. La vicepresidenta, quien se ha reunido con las familias, enumeró los nombres de los rehenes de Hamas.

En un momento destacado cerca del final de sus comentarios, Harris les dijo a los periodistas que “es importante que el pueblo estadounidense recuerde que la guerra en Gaza no es una cuestión binaria”.

“Condenemos todos el terrorismo y la violencia. Hagamos todo lo que podamos para evitar el sufrimiento de civiles inocentes. Condenemos el antisemitismo, la islamofobia y el odio de cualquier tipo. Y trabajemos para unir a nuestro país”, afirmó.

-- Aditi Sangal de CNN contribuyó a este informe.