Southwest Airlines implementará la designación de sillas en sus vuelos

(CNN) -- Southwest Airlines cambiará a asientos asignados por primera vez en su historia, un cambio que permitirá a la aerolínea de tarifas bajas cobrar una prima por algunos de los asientos de sus aviones.

La aerolínea también comenzará a ofrecer vuelos nocturnos de "ojos rojos" por primera vez, lo que, según dijo, mejorará la eficiencia al aumentar el uso de sus aviones.

Southwest dijo que los clientes clamaban por estos cambios: cuando la gente cambia a un competidor de Southwest, la compañía dijo que la razón número uno que citan los pasajeros descontentos es la disponibilidad de asientos. Pero el cambio también ayudará a que la compañía cobre más a algunos pasajeros por sus tiquetes.

"La investigación es clara e indica que el 80% de los clientes de Southwest, y el 86% de los clientes potenciales, prefieren un asiento asignado", afirmó la aerolínea en un comunicado. "Al pasar a un modelo de asientos asignados, Southwest espera ampliar su atractivo y atraer más vuelos de sus clientes actuales y futuros".

Southwest no dio detalles sobre cuándo entrarán en vigor los cambios, pero dijo que se discutiría más a fondo en septiembre.

Un cambio enorme

La aerolínea anunció en abril que estaba considerando un cambio en su política de asientos que ha estado vigente durante sus 50 años de historia. Southwest está bajo presión de inversores activistas que han estado presionando para lograr cambios en la gestión y un aumento de la rentabilidad.

Southwest ha sido conocida durante mucho tiempo como una aerolínea de bajo costo y tarifas bajas, pero enfrenta la competencia de las otras tres aerolíneas principales, American, United y Delta, que obtienen gran parte de sus ingresos cobrando más por los asientos premium. También enfrenta crecientes rivalidades en el otro extremo del espectro: aerolíneas de ultra bajo costo, como Spirit y Frontier, que ofrecen asientos a precios económicos por los cuales los clientes tienen que pagar más por casi cualquier cosa, incluido el equipaje de mano.

Southwest no cobra por el equipaje de mano y durante mucho tiempo ha permitido a los pasajeros registrar dos maletas de forma gratuita. La aerolínea tampoco cobra a los clientes por cambiar de vuelo.

La compañía no mencionó en su comunicado si cambiará su política de equipaje o tarifas. Los asientos premium, que ofrecerán más espacio para las piernas, no estarán disponibles hasta 2025, ya que requerirá reconfigurar sus aviones.

Un negocio difícil

Southwest solía ser la aerolínea estadounidense más rentable. Pero ese ya no es el caso.

El jueves, informó una caída del 51% en las ganancias ajustadas a US$ 370 millones, a pesar de reportar ingresos récord para el trimestre impulsados ​​por un fuerte tráfico de pasajeros.

Pero éste ha sido un entorno difícil para que las aerolíneas estadounidenses ganen dinero. Los aumentos significativos en los costos laborales y los mayores precios del combustible, dos de los mayores gastos de la industria, han mermado las ganancias. Y las tarifas promedio relativamente bajas han exacerbado el daño.

Su rival American Airlines también informó que sus ganancias cayeron un 44% en el segundo trimestre, a pesar de sus propios ingresos récord.

Aunque Southwest todavía tiene la calificación crediticia más saludable de todas las aerolíneas estadounidenses, ha luchado con una serie de problemas en los últimos años, algunos como resultado de su propia mala gestión, pero otros debido a factores externos y dinámicas cambiantes de la industria.

Las acciones de Southwest cayeron más del 4% en las operaciones previas a la comercialización debido a sus noticias.

Poner fin a cinco décadas de precedentes

La aerolínea pasó 47 años consecutivos sin reportar pérdidas anuales, hasta 2020, cuando la pandemia casi detuvo toda la demanda de viajes aéreos.

La flota de Southwest está compuesta en su totalidad por aviones Boeing 737. Eso había reducido sus costos operativos, porque permitía a sus pilotos volar cualquiera de sus aviones, dándole una flexibilidad y eficiencia que no estaban disponibles para sus rivales más grandes. Pero también lo hizo más susceptible a los importantes problemas de Boeing en los últimos años: tanto la inmovilización del 737 Max durante 20 meses en 2019 y 2020 tras dos accidentes mortales, como una desaceleración de la producción este año debido a preocupaciones sobre la calidad y seguridad de los aviones.

Pero sus esfuerzos de bajo costo también perjudicaron a Southwest en ocasiones, sobre todo en diciembre de 2022, cuando sufrió una crisis catastrófica en el servicio que le obligó a cancelar unos 17.000 vuelos, o casi la mitad de su programación, durante el ajetreado período de viajes festivos. Mientras que otras aerolíneas se recuperaron rápidamente de una tormenta invernal ese mes, la tecnología informática de Southwest, denunciada como “anticuada” por sus sindicatos, le dificultó programar a sus pilotos y asistentes de vuelo y reanudar sus operaciones normales.

Southwest realizó cambios en su software y operaciones a raíz de esos problemas de servicio. Y la semana pasada, cuando muchas de las aerolíneas del mundo se vieron obligadas a cancelar 5.000 vuelos en un solo día debido a una actualización de software defectuosa de la firma de seguridad cibernética CrowdStrike, Southwest fue una de las pocas aerolíneas que evitó el problema y no tuvo que cancelar vuelos. Esta vez fue su rival Delta Air Lines la que sufrió la crisis en el servicio.

Pero esa crisis de diciembre de 2022 le costó a Southwest alrededor de US$ 1.000 millones, incluida una multa de US$ 140 millones del Departamento de Transporte. Y resultó en pérdidas en el cuarto trimestre de 2022 y en el primer trimestre de 2023, ya que los pasajeros se mostraron reacios a reservar en una aerolínea inmediatamente después de los problemas de servicio.

La compañía informó pérdidas en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, así como en medio de mayores costos laborales y de combustible. Perder dinero en cuatro de los seis trimestres anteriores al período más reciente es un sorprendente y no deseado cambio de suerte para Southwest. Anteriormente, la aerolínea había registrado pérdidas solo durante la pandemia, la Gran Recesión y después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, incluso cuando sus rivales entraban y salían de la quiebra. También atrajo la atención no deseada de los inversores activistas de Elliott Investment Management, que anunció en junio que había adquirido una participación de US$ 1.900 millones en la aerolínea y pidió cambios en la gestión.

Los incidentes plantean preocupaciones de seguridad

Southwest también fue objetivo por parte de la Administración Federal de Aviación, que anunció a principios de este mes que intensificará la supervisión de sus operaciones debido a una serie de incidentes potencialmente peligrosos que involucraron a sus aviones en los últimos meses.

En marzo, un avión de Southwest se desvió de su rumbo y estuvo cerca de una torre de control de tráfico aéreo durante un intento de aterrizaje en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. En abril, un avión cayó a 120 metros de la superficie del océano Pacífico frente a la costa de Hawaii. En junio, otro avión se acercó a 160 metros del suelo sobre una ciudad de Oklahoma cuando todavía estaba a 14 kilómetros del aeropuerto de la ciudad de Oklahoma. Y más tarde ese mes, un avión despegó en una pista cerrada en el aeropuerto de Portland Maine, en el que había un vehículo de reparación que tuvo que correr para apartarse de su camino. A principios de este mes, un avión se acercó a 45 metros del suelo cuando todavía estaba a 8 kilómetros del aeropuerto de Tampa, según datos de Flightradar24.

"La FAA aumentó la supervisión de Southwest Airlines para garantizar que cumple con las normas de seguridad federales", dijo la agencia en un comunicado.

Southwest indicó que formó un equipo interno para analizar también los incidentes.

"Southwest trabaja estrechamente con la Administración Federal de Aviación en la revisión de los acontecimientos recientes", dijo.

Ross Levitt, Gregory Wallace, Chris Boyette y Pete Muntean de CNN contribuyeron a este informe.