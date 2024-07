La ‘abuela china del ping-pong’ representará a Chile en París 2024 (38 años después de renunciar a su sueño olímpico)

Zhiying 'Tania' Zeng hará su debut olímpico a los 58 años. (Ezra Shaw/Getty Images)

(CNN) -- Los ojos de Zhiying Zeng comienzan a brillar y sus gestos se vuelven más animados mientras relata el día en que su sueño olímpico de toda la vida se hizo realidad.

También tuvo que esperar más que la mayoría de los atletas: a sus 58 años, Zeng será una de las atletas olímpicas de mayor edad en París 2024.

Pero para Zeng, cuyo viaje olímpico comenzó en China en la década de 1970 y culminó con la clasificación para el equipo de tenis de mesa, o ping-pong, de Chile a principios de este año, valió la pena la espera.

Incluso se había retirado del tenis de mesa profesional a los 20 años, algo que le permitió la oportunidad de desarraigar su vida en Asia y mudarse al otro lado del océano Pacífico a Chile, y en un momento dado pasó casi 20 años sin jugar.

"Fue el sueño más grande de mi vida", le dice a CNN Sport con un marcado e inconfundible acento chileno. “Incluso cuando era niña y me preguntaban cuál era mi sueño, yo decía: ‘Ser atleta olímpica’”.

Chile ha sido el hogar de Zeng durante 35 años y ella es tan chilena como cualquiera.

En su país adoptivo la conocen como ‘Tania’ —porque a los chilenos les cuesta pronunciar la Z de su nombre— y su plato favorito es la pantruca, una especie de sopa de bolitas de masa. También come frijoles, un alimento básico de la dieta chilena, todas las semanas.

A Zeng también le encantan las empanadas, pero no se da demasiados gustos ahora que es una atleta de élite nuevamente. “Demasiadas calorías”, se ríe.

De China a Chile

Zeng nació en Guangzhou en 1966 y aprendió a jugar con una raqueta de ping-pong casi tan pronto como pudo físicamente. Su madre era entrenadora de tenis de mesa, lo que significaba que el Gobierno de entonces alojaba a la familia junto a un complejo deportivo, lo que le permitía entrenar todos los días y rodearse de jugadores profesionales.

Zeng cuenta que su madre la entrenó hasta los nueve años, cuando se convirtió en la típica niña gruñona que no quería que sus padres la entrenaran. Así que su madre la inscribió en una escuela que empleaba a un entrenador de tenis de mesa y, después de casi dos años, a los 11 años, entró en una academia deportiva de élite.

Incluso en China, con diferencia la nación más dominante del mundo en tenis de mesa, el talento de Zeng se hizo evidente desde una edad temprana. Se convirtió en campeona nacional juvenil y ganó varios torneos regionales antes de convertirse en profesional a los 12 años.

Cuando tenía 16 años, la convocaron por primera vez al equipo chino de tenis de mesa. “Muchas jugadoras en China tienen ese sueño porque es muy difícil de lograr”, dice.

Sin embargo, en 1986, dos años antes de que el tenis de mesa hiciera su debut olímpico en los Juegos de Seúl, se introdujo la “regla de los dos colores”, lo que significa que los dos lados de la pala tenían que ser de diferentes colores en lugar de ambos negros.

Zeng explica que las dos caras de la pala producen distintos tipos de efectos en la pelota y que ella la hacía girar con regularidad en su mano para confundir a los oponentes. Los colores de las caras hacían que los oponentes pudieran predecir mejor sus golpes.

“El cambio de reglas afectó mucho a mi juego”, recuerda. “Fue entonces cuando tuve un bajón importante y dejé la selección nacional”.

Fue un momento doloroso para Zeng, que dice que idolatraba a jugadoras no mucho mayores que ella que ya se habían convertido en campeonas asiáticas o mundiales, y estaba desesperada por seguir sus pasos.

Pero el cambio de reglas allanó el camino para el siguiente capítulo en la notable historia de Zeng y en 1989 recibió una invitación para entrenar a escolares en Arica, una ciudad en el extremo norte de Chile.

Era un trabajo que adoraba, pero no fue hasta 2003 que volvió a coger la pala para jugar al tenis de mesa de competición. Quería introducir a su hijo, que tenía 13 años en ese momento, en el deporte para alejarlo de jugar demasiado a los videojuegos y ver demasiada televisión.

En 2004 y 2005, Zeng ganó cómodamente dos torneos nacionales, pero una vez más dejó de jugar cuando su hijo tuvo la edad suficiente para ir solo a los entrenamientos y viajar con el entrenador del equipo.

A la tercera fue la vencida

Zeng solo volvió a coger una paleta cuando se desató la pandemia de covid-19.

"Más que nada, solo para hacer ejercicio porque no hacíamos nada encerrados en casa excepto comer", se ríe.

“Me entraron las ganas de jugar y, una vez que pudimos salir, inmediatamente quise jugar contra alguien para ver en qué nivel estaba y ver si podía seguir compitiendo o no”.

Se puso en contacto con la federación de Iquique, donde vive hoy y tiene una empresa de muebles, y pronto estaba jugando –y ganando– torneos regionales contra jugadores mayoritariamente masculinos, dado que había pocas jugadoras.

“Eso me dio mucha confianza”, dice. “No tenía problemas de correr, de cansancio ni nada. Quería saber cuánto más podía hacer”.

En 2022, la Federación Chilena de Tenis de Mesa envió un anuncio a las asociaciones regionales para anunciar que organizaría un torneo para formar un equipo para el Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa de 2023.

A pesar de su éxito, Zeng era escéptica sobre ir. Todos los mejores jugadores del país estarían allí y dudaba de poder seguir el ritmo. Al final, solo fue porque una amiga logró convencerla.

“Ve y descubre si puedes competir o no. “Si no, al menos no te quedarán dudas”, recuerda que le dijo su amiga. “Pensé que tenía razón”.

Zeng se clasificó para el equipo, por supuesto, y llevó a Chile al primer lugar en el torneo por equipos, además de quedar segunda en individuales y dobles femeninos.

“Olvidé lo que me daba miedo y lo que me preocupaba”, dice.

Pero no fue hasta los Juegos Panamericanos de 2023 en Santiago que su vida realmente cambió. Después de su primera aparición en el torneo, Zeng se convirtió en un ícono nacional de la noche a la mañana.

Después de perder los dos primeros sets en su partido inaugural, Zeng ganó cuatro seguidos para ganar 4-2 frente a sus nuevos fans que la adoraban. Los chilenos la apodaron “Tía Tania” y la AP informó que un joven fan dijo que había ido solo para ver a la “abuela del ping-pong”.

Aunque Zeng no es abuela, dice que “siente el cariño” de sus fans cuando le ponen apodos. “Además, ¡es posible ser abuela a los 58 años!”, añade.

Incluso el presidente de Chile Gabriel Boric se convirtió en fan y la felicitó por una victoria “tremenda”.

Zeng, que se enfrentará a la libanesa Mariana Sahakian en las rondas preliminares de París 2024 el sábado, dice que estar en Santiago como atleta durante los Juegos Panamericanos fue una experiencia surrealista. Pasó gran parte de su tiempo con otros atletas, saliendo a cenar y tomando fotos.

“Viví así cuando tenía 15 años”, dice, recordando su época como profesional en China. “Había pasado mucho tiempo desde que experimenté algo así. Volví a ser como una adolescente emocionada. ¡Olvidé que tenía 56 años!”.

También resultó ser un torneo exitoso, ya que Zeng ganó el bronce por equipos para Chile junto a Daniela Ortega y Paulina Vega.

Los hijos de Zeng también notaron que sus seguidores en Instagram habían crecido en casi 10.000 en cuestión de días y tuvieron que enseñarle a usar las redes sociales para que pudiera mantener informadas a sus hordas de nuevos seguidores.

Finalmente, 38 años después de renunciar a su sueño olímpico, Zeng se clasificó para París 2024 en un torneo clasificatorio preolímpico en Lima, Perú, en mayo de este año.

Zeng dice que no durmió en toda la noche antes del juego decisivo mientras imaginaba todos los escenarios imaginables en su cabeza. En el punto de partido, cuando fue a recoger la pelota, su mente comenzó a volverse loca nuevamente.

“Tranquila, tranquila”, se repitió Zeng, quien dice que la fortaleza mental es su mayor activo en el tenis de mesa. “Tienes un punto más”.

Después de ganar el punto de partido, la emoción de todo lo que había experimentado en el deporte salió a borbotones. Su padre, que tiene 92 años y la visita regularmente en Chile, y su hermano se quedaron despiertos hasta las 5 a.m. en China para ver el partido, mientras que su esposo y amigos estaban en Lima para celebrar el momento con ella.

“Mi papá pudo ver a su hija clasificarse para los Juegos Olímpicos”, dice, visiblemente emocionada. “Él me llevaba a los entrenamientos y a los partidos cuando era niña y ahora, a los 57 años, lo he logrado. Lo he logrado”.