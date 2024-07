¿Cuánto dinero ganan los atletas por participar en los Juegos Olímpicos?

Las estrellas del fútbol que han ganado medalla en los Juegos Olímpicos 0:52

(CNN) -- Los Juegos Olímpicos son el pináculo de las carreras de muchos atletas, y la oportunidad de actuar en el escenario mundial puede hacer que sus nombres queden grabados en la historia para siempre.

En juego están las medallas olímpicas (oro, plata y bronce), así como el reconocimiento que conllevan.

Pero, a diferencia de muchos otros deportes profesionales, la recompensa financiera no ha sido necesariamente un premio otorgado a los atletas olímpicos en el pasado.

Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los atletas olímpicos y la compensación que pueden recibir.

Las primeras medallas

Las medallas de oro, plata y bronce no siempre estuvieron estandarizadas.

publicidad

En los primeros Juegos Olímpicos modernos, celebrados en 1896, los ganadores recibieron una rama de olivo y una medalla de plata, premio que fue aceptado por primera vez por el campeón de triple salto James B. Connolly de Massachusetts.

Inicialmente, las medallas se diseñaron para ser fijadas en el pecho del atleta, pero el diseño cambió en 1960 permitiendo que la medalla se colgara alrededor del cuello del ganador.

Recién en los Juegos de Verano de 1904, en St. Louis, se introdujeron las tradicionales medallas que ahora conocemos.

El diseño de 2024

En los Juegos de París de 2024, las medallas ganadas por los atletas contendrán cada una una pieza original de la Torre Eiffel, un emblema del siglo XIX que se ha convertido en sinónimo de la capital francesa.

Los Juegos se originaron como una competencia amateur

Si bien las medallas son galardones muy buscados, recibirlas no conlleva ninguna bonificación financiera directa del Comité Olímpico Internacional (COI), los organizadores de los Juegos.

Esto se debe a que los Juegos se originaron como una competición amateur destinada a defender el éxito atlético y el espíritu deportivo.

En cambio, el COI distribuye su dinero de manera amplia para ayudar aún más al desarrollo del deporte y de sus atletas.

“El COI redistribuye el 90% de todos sus ingresos, en particular a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) y a las Federaciones Internacionales (FI)”, dijo el COI en un comunicado enviado a CNN.

“Esto significa que, cada día, el equivalente a US$ 4,2 millones se destina a ayudar a atletas y organizaciones deportivas de todos los niveles en todo el mundo. Depende de cada FI y CON determinar cómo servir mejor a sus atletas y al desarrollo global de su deporte”.

Y según Mark Conrad, profesor de derecho y ética en la Escuela de Negocios Gabelli de la Universidad de Fordham, no es probable que ese modelo cambie pronto.

"No veo el día en que el COI pague a todos los atletas olímpicos, porque el COI nunca ha pensado en ellos como mano de obra, que en cierto modo lo son, porque brindan entretenimiento para una audiencia masiva, además de querer competir y ganar medallas”, dijo Conrad a CNN.

Sin embargo, existen métodos más directos para que los atletas ganen dinero gracias a sus éxitos en los Juegos.

2024, el año en que los deportistas de atletismo recibirán dinero por medallas de oro

Si bien el COI no ofrece premios en metálico directos por medallas, el organismo rector del atletismo (la disciplina más emblemática de los Juegos Olímpicos) lo hará después de un anuncio sorpresivo en abril.

World Athletics (WA) reveló que los medallistas de oro en pruebas de pista en París 2024 recibirán dinero como premios, convirtiéndose en el primer organismo rector del deporte internacional en hacerlo.

WA ha reservado un premio de US$ 2,4 millones de la asignación de ingresos del COI que recibe cada cuatro años para recompensar a los atletas.

Aquellos que ganen el oro en cada una de las 48 pruebas de atletismo en París, recibirán US$ 50.000, y los equipos de relevos recibirán la misma cantidad para repartir entre los atletas.

Si bien el premio en metálico será sólo para los medallistas de oro, WA dijo que está comprometida a extender la iniciativa de bonificación a los medallistas olímpicos de plata y bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El anuncio recibió una respuesta mixta. La Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano (ASOIF) dijo que tenía “varias preocupaciones” sobre la medida, argumentando que la introducción de premios en metálico “socava los valores del Olimpismo y la singularidad de los Juegos”.

"No se puede ni se debe poner precio a una medalla de oro olímpica y, en muchos casos, los medallistas olímpicos se benefician indirectamente de los contratos comerciales", dijo en un comunicado. "Esto no tiene en cuenta a los atletas menos privilegiados que se encuentran en los últimos puestos de la clasificación final".

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) también anunció en mayo que entregará recompensas financieras por un total de más de US$ 3,1 millones en las competiciones de boxeo.

Los medallistas de oro recibirán US$ 100.000 de la IBA, el atleta recibirá la mitad y el CON y el entrenador recibirán US$ 25.000 cada uno. Los medallistas de plata recibirán US$ 50.000, el atleta recibirá US$ 25.000 y el resto se dividirá en partes iguales entre el entrenador y el CON. Por una medalla de bronce, la IBA entregará US$ 25.000, incluidos US$ 12.500 para el atleta.

"Nuestros atletas y sus esfuerzos deben ser apreciados", dijo el presidente de la IBA, Umar Kremlev, en un comunicado. "La IBA ofrece oportunidades e invierte considerablemente en nuestros boxeadores, ellos siguen siendo el punto focal y continuaremos apoyándolos en todos los niveles".

El debate sobre el pago a los deportistas

Los atletas también pueden ganar dinero en efectivo por otros medios.

En una conferencia de prensa en mayo, el presidente del COI, Thomas Bach, explicó que es una “práctica común” que los atletas reciban premios monetarios de los CON, organismos gubernamentales o patrocinadores por sus logros en los Juegos Olímpicos.

Bach recordó sus propia experiencia en este proceso, relatando cómo él y sus compañeros de equipo recibieron un premio en metálico del CON alemán por la medalla de oro en esgrima que ganaron en los Juegos de 1976.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing, los atletas estadounidenses recibieron un total de US$ 5,6 millones en pagos por sus medallas a través de la “Operación Oro”.

Por ejemplo, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) paga a sus atletas ganadores de medallas de oro US$ 37.500, US$ 22.500 por la plata y US$ 15.000 por el bronce.

Mientras el COI se centra en distribuir sus fondos para promover el desarrollo de los deportes en todo el mundo, Bach dijo que corresponde a los CON y a las FI (quienes, según él, son los principales beneficiarios del “éxito comercial de los Juegos”), elegir cómo incentivar a sus atletas y brindar las mejores condiciones para el desempeño de sus delegaciones.

"Los CON deberían utilizar este dinero para proporcionar a los Juegos Olímpicos los mejores atletas de su delegación nacional y apoyarlos para que puedan competir al más alto nivel posible en los Juegos", dijo Bach.

“Y lo hacen, y luego muchos de ellos recompensan a los atletas con dinero por ganar medallas, diplomas o lo que sea. Y esto está absolutamente en línea y es una práctica común y buena desde hace décadas".

Bach continuó: “El papel de las FI, según este entendimiento común, es que tienen que hacer todos los esfuerzos posibles para intentar al menos achicar la brecha entre los atletas provenientes de países o CON privilegiados y los de países o CON menos privilegiados".

“Son, de esta manera, parte del esfuerzo solidario del COI para hacer todo lo posible para crear, de la mejor manera, igualdad de condiciones para todos los atletas en todo el mundo y ayudarlos a desarrollarse y a tener buenos entrenadores y buenas condiciones de entrenamiento”.

Pero, según Conrad, el proceso de recibir dinero a través de patrocinios favorece en gran medida a los atletas superestrellas, y muchos de los participantes olímpicos menos conocidos se ven obligados a gastar su propio dinero para financiar su camino.

“Conseguir esos respaldos no es fácil. Quiero decir, realmente tienes que estar al nivel de Simone Biles o Sha'Carri Richardson para obtener una cantidad significativa de dinero por patrocinio”, explicó Conrad.

Por ejemplo, Biles gana US$ 7 millones por patrocinios, según Forbes.

“A veces lo que hacen las empresas, y realmente depende del nivel en el que se encuentren, es ofrecer equipos gratuitos y algunos eventos promocionales, pero no mucho dinero. Y lo más probable es que después sean los campeones olímpicos quienes obtengan un patrocinio por mucho dinero”.

George Ramsay de CNN contribuyó con el reportaje.